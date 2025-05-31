日系大熱「蛋糕長裙」4穿搭公式　特殊剪裁設計輕鬆減齡又遮肉

短版風衣、牛仔褲等，都是本季很推薦的款式，除此之外，還有一款長裙，成為日本女生近期的最愛，答案就是「蛋糕長裙」。



運用層層堆疊宛如蛋糕的裙身，融入雪紡、荷葉、不規則、蕾絲等設計，為春夏注入一股浪漫優雅氛圍，尤其特殊的剪裁細節，還能加強下半身纖細修飾度，讓身型看起來瞬間顯瘦又顯高，想知道有哪些必學的穿衣技巧嗎？一起從以下4款蛋糕長裙搭配推薦，打造多變且知性的日系大人感。

日本女生最愛「蛋糕長裙」靈感穿搭4公式，輕鬆打造日系層次感造型（點擊放大瀏覽）▼▼▼

日本夏日流行「蛋糕長裙」4款穿搭（01製圖）

+ 14

1. 雪紡蛋糕裙

基本款材質的雪紡蛋糕裙，相信許多女生衣櫃裡一定都有一件，當懶得想搭配時，將雪紡蛋糕裙與運動外套、大學TEE混搭，瞬間創造街頭又率性的休閒印象，隨性加上肩背包、球鞋，便可快速有型出門。

2. 不規則設計蛋糕裙

利用不規則剪裁的裙身，在層層多疊設計之下，使單品增添幾分個性態度，適合想呈現專屬穿搭特色時使用，結合格紋、牛仔等元素，為細節帶來搶眼亮點，上身以短版上衣或蕾絲襯衫，使想營造的風格更凸顯，讓你簡單成為街頭裡的時髦焦點。

3. 連身蛋糕裙

比起半裙更能提升知性氣息的連身蛋糕裙，不僅好搭又不難駕馭，也很合適穿去各種場合，例如約會時可以選擇澎袖上衣+連身蛋糕裙，立即傳達好感度滿分的親和力，或者逛街或下午茶聚會，換上背心加連身蛋糕裙，打造層次豐富的造型魅力。

同場加映：日人氣骨骼檢測 跟著石原里美、佐佐木希、綾瀨遙學3大身形穿搭（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 21

4. 直筒荷葉蛋糕裙

蛋糕裙的款式相當多元，從A字、傘裙到直筒裙身，運用不同單品加乘，便能展現嶄新視覺的穿衣Look，如果平時喜歡俐落感造型的話，以西裝外套、直筒荷葉蛋糕裙為組合，連結簡約舒適的品味質感，而荷葉點綴的裙子，同樣讓整體看起來不失高級感，反而加深加分注目度。

今年夏季以蛋糕裙打造日系層次

以上推薦4款蛋糕裙，從雪紡、不規則、連身、荷葉設計，每款裙子造型都能表達與眾不同的穿搭，透過單品混搭技巧，為新季節增添令人著迷的日系時髦風格。

同場加映：日女星安達祐實153cm成小個子日系穿搭範本 4個IG時尚私服秘訣（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 14

【本文獲「Japaholic」授權轉載。】