日人氣骨骼檢測　跟著石原里美、佐佐木希、綾瀨遙學3大身形穿搭

在這個時尚多元化的時代，找到適合自己的穿衣風格是一門藝術。



如果你有在追蹤日本的穿搭部落客的話，她們通常都會在個人介紹加入身形類別，讓粉絲更能一目瞭然的聯想並學習穿搭技巧！根據日本人氣的「骨骼檢測」中，常見的人群分為三大類型：トレート（Straight S型）、ウェーブ（Wave 梨型）、ナチュラル（Natural 自然型）。每種身型都有其獨特的穿搭法則，本篇帶你發掘出屬於自己的最強風格。

日本大熱骨骼檢測找到屬於你的最佳時尚公式，教會你3大身型風格和穿搭技巧，跟著石原聰美、佐佐木希、綾瀨遙學穿衣（點擊放大瀏覽）▼▼▼

日本流行骨骼檢測 跟著女星學3大身型穿搭（IG@nozomisasaki_official；01製圖）

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日本骨骼診斷測驗「我是哪一種身形？」

在日本「骨骼檢測」技術已被廣泛應用於服裝選擇中。透過專業的分析，可以了解自己的體型特點，從而選擇最合適的服裝款式。這不僅提高了穿衣的舒適感，也極大地提升了外觀的整體協調性和美感。根據日本骨格スタイル協会設計出一個免費的日本骨骼診斷自我測驗！透過以下的問題快速判定你是屬於哪一種體型，分為三種：トレート（Straight S型）、ウェーブ（Wave 梨型）、ナチュラル（Natural 自然型）。

1. 胸口的厚度是？

A. 有點厚度、較立體、乳頭較高

B. 較薄、較平面、乳頭較低

C. 比起胸口、肩部線條和肩胛骨等較立體



2. 肌肉和脂肪生成的容易程度是？

A. 容易練出肌肉、上臂和大腿等容易變鬆

B. 很難練出肌肉、下半身容易積聚脂肪

C. 比起肌肉、骨骼等關節明顯較結實



3. 頸部到肩部的特徵是？

A. 頸部較短、肩部附近較厚

B. 頸部幼長、肩部附近較單薄

C. 頸部較長、頸的筋較明顯



4. 鎖骨看起來是？

A. 不太明顯

B. 瘦的話會突出來但鎖骨較小

C. 明顯突出而且骨很大



5. 肌膚的質感如何？

A. 有彈性的質感

B. 很軟綿綿的感覺

C. 皮膚較厚、關節和筋較明顯



6. 腰部的特徵是？

A. 腰的位置較高、腰部較圓潤

B. 腰的位置較低、腰部向橫發展

C. 腰的位置較高、臀部較平板



7. 被稱讚的打扮是？

A. 棉質T恤、簡單V領毛衣、及膝窄身裙

B. 鬆身上衣、附寶石裝飾的毛衣、荷葉裙、緊身褲

C. 麻質T恤、粗針毛衣、長裙、牛仔布衣物



8. 覺得不適合自己的打扮是？

A. 長身上衣、高腰位置合併其他物料的衣物、加工了皺摺或破洞的衣物、穿多層衣物

B. 簡單V領毛衣、低腰位置合併其他物料的衣物、牛仔布或闊腳褲等、長身衣物

C. 厚重的西裝、貼身衣物、簡單細小的鞋子、短身衣物



測驗結果：根據上述8個問題看A、B、C的比重哪個比較多！

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測驗結果

A比較多：トレート（Straight S型）

代表：石原里美



整體的身型直筒卻有立體感，簡單又好看的東西與之很相配。即使你穿著簡單的西裝搭配襯衫和基本款剪裁外套等標準單品，也能打造出精緻而女性化的造型，而不顯得平淡無奇。適合材質硬度適中，品質優良的基本款。

B比較多：ウェーブ（Wave 梨型）

代表：佐佐木希



B比較多就是所謂的「梨形身材」視覺會聚焦在下半身。選擇柔軟的或適合你身體的單品會比較適合你，而不會讓你的身體感覺太厚重。您可以搭配蓬鬆的襯衫或喇叭裙，或透過配件和髮型增添曲線和立體感。材質上可以從柔軟的布料、透視的拼接、有彈性的布料、高腰設計，避免是僵硬有線條感的單品。

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C比較多：ナチュラル（Natural 自然型）

代表：綾瀨遙



身材上骨架比較明顯或突出，像是比較寬的肩膀、鎖骨突出、關節很明顯⋯⋯通常是比較骨感的女生有種四角形般的骨架感。並非瘦就好，這類型的女生適合搭配天然材質和寬鬆的衣服。穿著不符合身體線條設計的單品，例如落肩襯衫或寬褲，會讓你看起來更時尚和時尚。另外自然型身材適合搭配一些搶眼的飾品、寬版腰帶，可以將視覺從骨架上轉移。

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】