2025春夏「荷葉邊上衣」熱潮　4穿搭公式打造氣質返工返學造型

銜接季節轉換，但外出衣著選擇，還是想跟上當季流行，翻開日本街拍與SNS，希望從中找出日本女生推薦的單品。



隨著進入初夏，服飾設計也開始繽紛多元，讓人不禁想透過新款衣服打造嶄新面貌，近期日本女子圈悄悄掀起一股「荷葉」熱潮，帶有荷葉滾邊的元素，成為2025春夏最流行款式，尤其是荷葉邊上衣，從領口、袖子、下襬不同的荷葉剪裁，為造型注入一股浪漫的氣息，想知道本季有哪些必買必穿款嗎？一起從以下盤點4款荷葉邊上衣，利用多變的混搭技巧，為日常展開令人著迷的日系甜美LOOK。

2025春夏熱門「荷葉邊上衣」穿搭教學，4款不同設計款式混搭技巧一次學會（點擊放大瀏覽）▼▼▼

春夏人氣「荷葉邊上衣」 4款不同設計靈感搭配（01製圖）

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1. 荷葉邊設計背心

背心式剪裁的上衣，向來是春夏不可或缺的單品必備，尤其可以單穿或當作外搭使用，讓穿搭更顯多元豐富，像是帶有荷葉邊層層堆疊設計的背心，不僅加強身形顯瘦修飾度，同時營造充滿魅力的優雅氣質。

2. 荷葉領上衣

以荷葉邊造型領口的上衣，是今年2025春夏日本女生穿搭率最高的款式，充滿日系氛圍的荷葉領上衣，利用不同混搭巧思，便能營造可甜可鹽的風格，例如選擇直筒西裝褲製造率性感，換上A字長裙則點亮知性感受。

3. 荷葉邊下襬罩衫

平時喜歡甜美感的大家，推薦嘗試選搭荷葉邊下擺罩衫，結合雪紡、棉麻、透膚材質，為整體注入一股仙氣飄飄的女孩氣息，下半身不論穿上牛仔褲或同色系加乘，都能快速呈現好感度翻倍的親和印象。

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4. 荷葉細節抽褶短洋裝

當懶得想搭配的時候，此時以荷葉細節點綴的抽褶短洋裝混合，不燒腦又能立即增添時髦氛圍的短洋裝，讓春夏之際也能輕鬆跟上最IN流行，不論單穿加長襪、外搭襯衫加長褲，讓衣著視覺加強細節加分的穿衣巧思。

春夏穿上荷葉邊上衣打造時髦感

以上推薦4款荷葉邊上衣，從背心、上衣、罩衫到洋裝滿滿款式選擇，再加入不同褲款、裙子、外套等穿搭組合，讓春夏時刻也能凸顯出聚焦又注目的日系時尚，使外出時刻營造一股甜美女孩Look。

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