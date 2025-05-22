Jennie嚴選3款時尚復古瑪莉珍鞋　IG曾PO出「這1紐約爆紅品牌」

BLACKPINK Jennie很會穿瑪莉珍鞋，選的品牌、搭配方式都堪稱教科書等級。



不只造型搶眼，連腳感也被網友大讚「買了不後悔」～現在就來盤點她曾穿過、也被時尚圈熱議的3雙瑪莉珍鞋品牌，看她怎麼把這個復古鞋款穿出少女感與高級感兼具的風格！

BLACKPINK Jennie嚴選瑪莉珍鞋，3款IG同款品牌公開，少女感與復古的完美共融（點擊放大瀏覽）▼▼▼

Jennie同款3對瑪麗珍鞋介紹（IG@jennierubyjane；01製圖）

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VIVAIA

在Jennie貼文中出現的那雙紅色瑪莉珍鞋，就是來自美國環保時尚品牌VIVAIA，這個品牌主打回收再製環保材質，鞋面多以回收塑料瓶紗線製成，不但質感細緻，穿起來也透氣又輕盈，特別適合長時間行走或通勤穿搭。Jennie腳上那雙紅色款，甜美不過頭，還能讓整體造型瞬間有精神。

CHANEL

身為CHANEL品牌大使的Jennie，當然也少不了一雙香奈兒經典款瑪莉珍鞋。她選擇的是黑白配色、鞋面蝴蝶結設計的瑪莉珍鞋，不僅優雅復古，更是氣質爆棚的代表單品！這雙鞋無論搭配裙裝、牛仔褲，還是大衣都非常百搭，難怪會被粉絲納入人生必收清單之一！

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Sandy Liang

Jennie IG上也有過黑色短版襯衫+百褶裙的俏皮造型，搭配來自紐約設計師品牌Sandy Liang的黑色瑪莉珍鞋，成功展現出復古學生風的時髦魅力。Sandy Liang擅長融合少女元素與街頭感，這款瑪莉珍鞋也延續品牌風格，外型略帶厚重感但不笨重，搭配裙裝或寬褲都毫無違和，走在街上時髦度破表。

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