《難哄》章若楠白月光初戀系穿搭5要點　碎花圖案點綴更增青春感

內地演員章若楠憑藉身高166公分的纖細身材與清新甜美的外貌備受矚目,近日因在電視劇《偷偷藏不住》姐妹作《難哄》中飾演女主角「溫以凡」,與飾演男主角「桑延」的白敬亭上演一連串甜寵互動,成為觀眾熱議焦點,人氣直線攀升。



現年28歲的章若楠於2017年憑電影《悲傷逆流成河》正式出道,後來與台灣男神許光漢合作《你的婚禮》後,知名度大幅提升,而她溫柔空靈的氣質不僅讓她經常在劇中成為男主角心中的「白月光」,更被網友譽為「清純初戀臉」與「氧氣美女」。其中,章若楠在劇中穿著的AUTRY鞋款也成為大家爭相入手的單品,這回JUKSY特別整理了她在微博、IG、小紅書等社群平台上的私服穿搭,帶大家一起來看看她如何詮釋清新自然的初戀氛圍!

氧氣美女《難哄》章若楠身高166公分,白月光清新造型穿搭教學一次教你輕鬆掌握

章若楠私藏初戀感氧氣穿搭5技巧

《難哄》章若楠身高166公分AUTRY同款鞋這邊買!

章若楠在《難哄》裡飾演的角色「溫以凡」是一名記者,經常要到不同的地方採訪,因此造型上大多以休閒風格為主,其中她在劇中經常著用的鞋款就是來自美國的鞋履品牌AUTRY,最初以其經典網球鞋為世人熟知,憑藉鞋身上大膽的美國國旗標誌,成為「帶有美國國旗的鞋子」的代表性設計,隨著品牌在運動鞋市場的知名度日益提升,AUTRY陸續推出跑鞋、有氧鞋等多元鞋款,以復古造型為核心,逐漸奠定了其作為潮流「小白鞋」的經典地位。不僅如此,AUTRY也受到韓流明星的青睞,像是宋慧喬與BLACKPINK成員等,皆是品牌的忠實愛好者。

近來,精品電商THE SPAACE攜手知名藝術家Abei,為AUTRY打造全新企劃「AUTRY is for every occasion」,重新定義品牌的多元實用性,Abei將美式斑駁的海報作為創作發想的靈感來源,巧妙呼應品牌復古的風格,透過一對時尚情侶的生活日常,完美呈現AUTRY的百搭魅力。值得一提的是,AUTRY此次也因應企劃主題推出專屬限定鞋款,精選品牌經典鞋型,帶來兩款全新配色,同時為了增添趣味性與收藏價值,特別推出限量版小花吊飾。台灣實體門市ARTIFACTS A4則進一步打造沉浸式的復古場景櫥窗,將企劃主題中的斑駁海報元素延伸至實體空間,生動演繹AUTRY鞋款的多元風格與日常應用場景。

《難哄》章若楠身高166公分「白月光」初戀系穿搭

1. 碎花洋裝打造甜美浪漫氛圍

仔細觀察章若楠在社群上分享的穿搭照,不難發現她私下特別偏愛碎花洋裝,不過她並不會單穿碎花單品,而是巧妙搭配素色單品來增添造型層次感,使整體視覺更加柔和,像是她曾以藍紫色碎花洋裝搭配青蘋果綠披肩,或是外搭一件白色襯衫,再以紅色貝雷帽、墨鏡及飾品點綴,為造型增添亮點,如果擔心單穿碎花洋裝容易顯老或過於花俏,不妨參考章若楠的搭配技巧,營造優雅又不失個性的時尚感!

2. 襯衫、針織背心演繹清新學院風格

除了浪漫甜美的氛圍外,章若楠也展現出清新知性的氣質,這次她以淺藍色襯衫搭配米白色印花針織背心,下身則選擇大地色長褲,透過異材質的層次疊穿,不僅增添造型感,更營造出柔和且溫暖的氛圍,散發濃厚的文藝氣息。細節上,她巧妙搭配銀色耳環與黑色手錶作為點綴,低調卻不失精緻感,使整體造型更顯完整,再加上自然微捲的黑髮與清透裸妝,完美詮釋「氧氣美女」的純淨魅力。

同場加映:G-Dragon最愛頭巾穿搭 盤點日本女生4款靈感配搭 瘦面又時尚

3. 格紋襯衫展現隨性休閒魅力

章若楠在搭乘飛機時,偏好簡約休閒的穿搭風格,例如選擇白色短版上衣,適度展現腰部線條,搭配高腰寬版牛仔褲,不僅修飾身形,更拉長整體比例,營造率性又不失溫柔的氛圍,外搭綠色格紋襯衫,增添造型層次感,使整體穿搭更顯輕盈自然,此外她手提彩色毛線編織包,為低調的造型注入亮點,再搭配黑色長髮與素雅妝容,散發如春風般的清新魅力,這樣的穿搭風格不僅日常百搭,更能輕鬆展現純淨且充滿青春感的時尚氣息。

4. 牛仔套裝增添率性個性魅力

除了襯衫,章若楠私下也經常穿著牛仔丹寧造型,她曾以一套牛仔套裝展現出既率性又帶點溫柔的個性魅力,深藍色的牛仔外套內襯羊羔毛,不僅增添了層次感,還帶來了溫暖的質感,搭配同色系的牛仔寬褲,營造出俐落又和諧的視覺效果,她巧妙地搭配了一雙黑色金屬鍊條樂福鞋,為整體造型注入時髦個性,而棕色斜背包則為造型增添了一絲柔和氣息,這套牛仔穿搭在率性之餘,依然保有青春感,完美展現了鄰家女孩般的清新魅力。

同場加映:春夏穿出美白透亮肌4套靈感穿搭 粉灰搭配自然打造皮膚紅潤感

5. 大男孩風穿搭營造衝突反差感

除了清新鄰家女孩風格的穿搭,章若楠私下偶爾也會以大男孩風格亮相,像是她曾穿著襯衫搭配T恤,下身則選擇直筒西裝褲,腳踩白色長襪和運動休閒鞋,並戴上棒球帽,綁起雙辮子,整體造型巧妙融合了男孩的率性與女孩的可愛,這樣的反差感讓她的魅力更加突出。

看完章若楠的5種私服穿搭風格魅力,你是不是也被他的初戀氛圍圈粉了呢?你最喜歡她的哪一個Look?

