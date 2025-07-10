抗UV防曬外套挑選4大關鍵　最佳材質、顏色、UPF值一篇教你選擇

當烈日高照，紫外線強度節節攀升時，一件好的防曬外套比你想的更關鍵，尤其在香港濕熱氣候下，長時間在戶外、通勤或騎機車，單靠防曬乳並不夠，真正有效的做法，是挑對一件具備抗UV功能的防曬外套。



但市面產品琳瑯滿目，該看數字還是材質？哪種顏色真的有效？以下透過4大關鍵解析，帶你一次搞懂挑選防曬外套原則，準備迎戰豔陽時，記得不只穿得有型，更要穿得有理！

防曬外套你穿對了嗎？4點解析防曬外套挑選方式，教你穿得清爽又防曬傷（點擊放大瀏覽）▼▼▼

防曬外套挑選4技巧（Decathlon官網；01製圖）

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1. 學會看抗紫外線指標

挑選防曬衣的第一關鍵是看抗紫外線指標「UPF（Ultraviolet Protection Factor）」。這項指標是由紡織品實驗室專門針對布料透光率檢測得出，能明確告訴你該材質能阻隔多少紫外線。依照國際標準，UPF 30以上即可視為有效防曬，UPF 50+則代表可阻隔超過98%的紫外線入侵，是目前最佳防護等級。反之，若沒有UPF標示，即便布料本身不透光，實際效果仍可能大打折扣。也因此，購買時建議以有明確UPF標示或經皮膚科協會、機能布料認證的產品為優先。

2. 材質與織法密度

其實，並非所有布料都具備防曬力，天然纖維如棉、麻雖然透氣親膚，但織法相對鬆散，對紫外線的防護力有限，UPF值往往低於20。而如聚酯纖維（Polyester）與尼龍（Nylon）這類合成纖維，不但天生具有較強的抗紫外線特性，加上高密度織法設計，能有效減少光線穿透，常見於運動機能品牌推出的防曬衣款中。若對布料無法確定是否緊密，可用一個簡單方法測試：將布料對光，若透光多、織孔明顯，表示紫外線也容易穿透，效果自然不佳。

3. 檢視布料狀態

這點是許多人忽略的小細節，因為濕潤、布料鬆緊及老化狀態都會顯著影響防曬效果。根據美國國家衛生院研究顯示，一旦布料被汗水、雨水打濕，UPF值可能降低將近一半。尤其像棉質這類材質，濕後更容易失去原本阻隔功能。另一方面，外套若剪裁過緊，織孔在拉伸下也會變大，讓紫外線更容易穿透。因此，選擇時除了看UPF標示，也建議挑選寬鬆、輕薄且不易變形的設計，並定期檢視布料是否變舊或脆化，以免誤以為仍有防護力。

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4. 選對顏色很重要

最後，外觀上看似風格選擇的顏色，其實對防曬力也有實質影響！深色布料（如黑色、藏青、深紅）相較於白色、米色等淺色衣物，能吸收更多紫外線，防護效果更佳。根據台灣皮膚癌基金會建議，若無法判斷UPF值，深色高密度布料是較安全的選擇。雖然深色衣物在炎熱天氣中可能略顯悶熱，但現在許多品牌皆推出具有透氣網布、開孔設計或快乾技術的深色款式，讓你在兼顧舒適之餘，也不犧牲防護。

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