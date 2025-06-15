i-dle田小娟身高157小個子穿搭5技巧　靠「1物」延伸頸部線條顯高

(G)I-DLE近期宣布更名為「i-dle」，迎接出道七週年，正式開啟全新篇章，成員們將於5月19日帶著全新專輯《We Are》華麗回歸，而隊長田小娟也率先以一頭極短金髮驚喜亮相，讓粉絲驚艷不已，她更在個人IG分享新曲〈Girlfriend〉的拍攝花絮，只見她以銀色洋裝搭配大衣，配上俐落短髮，氣場強大、魅力爆棚。



事實上，田小娟的身高僅有157公分，雖然嬌小卻擁有無可匹敵的舞台掌控力，不論是饒舌還是舞蹈，一出場便能瞬間點燃全場氛圍。除了展現出色的音樂實力外，她更擅長以配件打造強勢氣場，輕鬆詮釋女王風範，這次JUKSY就帶大家一探田小娟的穿搭心機術，學起來彷彿氣場重開機，走到哪都是全場焦點！

(G)I-DLE／i-dle田小娟身高157小個子5大穿搭心機，嬌小女生亦能穿出強大氣場（點擊放大瀏覽）▼▼▼

i-dle田小娟5個小個子穿搭技巧（IG@tiny.pretty.j；01製圖）

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1. 項鍊疊加

近期韓國吹起一股「串珠項鍊」風潮，充滿童趣的設計加上吸睛的配色，成為不少女明星的最愛！而田小娟也跟上這股潮流，不僅時常以各式浮誇的串珠項鍊出鏡，還會利用材質不同的款式做疊加增添個性。可別小看這招「項鍊疊戴法」，它不僅能延伸頸部線條達到修飾的效果，還超顯臉小，不用動刀也能輕鬆瘦臉，簡直造福萬千女孩啊～

2. 善用絲巾

其實，絲巾的用途遠比想像中多，像田小娟就曾將絲巾對折加上繩子變成削肩中空上衣，微微露出川字腹肌不但超性感，繞頸設計還展現了其傲人的直角肩，吸睛度爆棚。時髦女孩也可以簡單的將絲巾作為頭巾使用，不僅修飾臉部稜角，還能豐富造型，是一大加分利器！

3. 戒指混搭

田小娟身為名符其實的「飾品控」，最常配戴的單品就是戒指。但雙手只配戴一枚戒指似乎有點乏味？像田小娟就會利用各式小巧的戒指堆疊搭配，不僅視覺上較整齊統一，也會大大增添時尚度。女孩們切記在戒指混搭時，一定要確保雙手對稱，若是配戴較具份量感的款式，建議可以戴在中指或食指上，才不會給人手指粗細不同的突兀感！

4. 帽飾點睛

長期關注田小娟的IG不難發現，她經常透過各式帽飾來變換造型，即使只是簡單穿上T恤和牛仔褲，再搭配一頂棒球帽，也能瞬間提升整體造型感與氣場，除了棒球帽之外，毛帽、漁夫帽、貝蕾帽等款式，也都能輕鬆轉換穿搭風格，營造出可甜可鹽的多變氛圍。

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5. 後底增高

相信小隻女孩的鞋櫃裡一定都備有一雙厚底鞋吧～田小娟也不例外，細看她無論是舞台造型還是私服穿搭，都常見她選擇高跟鞋或厚底鞋來拉長身形比例，讓雙腿顯得更加修長。如果是搭配長褲造型時，田小娟通常會選擇短版上衣，巧妙露出小蠻腰，透過「上短下長」的穿搭法則，進一步優化整體比例；而當她選擇短裙時，則大方展現筆直美腿，營造出甜美中帶點性感的氛圍。

看完田小娟的穿搭小巧思後，你最喜歡哪一招呢？其實，選對配件就能為簡單的造型增添不一樣的樂趣，建議初學者可以先從戒指下手，百搭又時髦，各種風格都能夠輕鬆駕馭！

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【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】