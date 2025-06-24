5招教你延長衣物壽命　解決縮水、弄髒、褪色　節省開支又愛地球

稍微回想一下，你每個月花多少錢在治裝？



如果衣服穿幾次就稍微有點脫線、鈕扣掉了或是縮水而被迫淘汰，內心也會覺得很浪費，對吧？要知道，時尚產業光是每年丟棄的衣物超過9200萬噸，有時候只要動動手就能輕鬆救回那些看似報廢的衣服，不僅省錢，也為環境盡一份心力！外國網站《Fashion for Good》也就分享學會修補、延長衣物使用壽命，是最簡單也最實際的永續行動，下面5招一起學起來吧！

衣物簡單修補5招，鈕扣、破洞不再煩惱，多穿5年都沒問題！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

5個技巧令衣物潔淨如新（pexels@Ylanite Koppens；01製圖）

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時尚產業會造成環境污染

《Business Insider》就曾報導，時裝生產除了會有水資源浪費和大量碳排放問題外，每年會有高達85%的紡織品會被遺棄至垃圾場、洗滌織物也會產生約500億個塑膠瓶的50萬噸的微纖維至海洋。

PICVISA行銷企劃經理Arantxa Mur表示，永續不僅僅是做出更好的選擇，更關乎之後的處理方式，

「建議優先考慮單一材質的產品，例如純棉、純羊毛或純聚酯纖維，因為這些比混紡材質更容易被回收再利用」



在準備丟棄某樣物品前，不妨先思考一下：這東西能不能修好？能不能轉售？能不能回收？如果不行，之後也要做好垃圾分類回收，小小舉動都能達到永續時尚。

學會縫補鈕扣

《Fashion for Good》舉例，不少人會在衣服鈕扣掉了之後，選擇將整件衣服丟掉，然而，這種只要用一根針就能解決的事情，真的不是什麼難事！拿出針線，把線尾打結後，從鈕扣底部穿進其中一個洞，再從對角線的洞穿出來，重複幾次形成「X」形狀，最後將線在背面打結固定。提醒大家，買新衣時附的備用鈕扣請好好保存，未來真的有可能會派上用場！

衣服破洞要趁早補起來

當發現衣服有小洞時，其實最基本的針線縫法就能完美解決這個小尷尬！使用細針細線，繞著破洞邊緣縫小針腳，可以選擇畫圓或十字交錯的縫法，幫助加強牢固度。如果破洞稍大，也可以在內側墊一塊小布再縫，更有支撐力。

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衣服縮水靠護髮素救回來

再次呼籲！清洗任何衣服前，請務必閱讀清楚衣服的洗標！不恰當的洗衣方式，真的會毀了一件衣服！若衣服已經不小心洗到縮水，將衣物泡在溫水中，加入一湯匙護髮素，浸泡約30分鐘後，趁濕潤時慢慢將布料拉伸回原本的形狀，再平放晾乾，不建議吊掛是擔心衣服會二次變形，用這招救一件是一件！

衣服弄髒用冷水按壓處理

不要因為衣服用髒了，就選擇直接淘汰！只要把握它的黃金救援時間，都有機會把衣服洗回原先的模樣，當衣服被污漬用髒時，請立刻用冷水「輕輕按壓」，不要來回搓揉來吸掉污漬，再視情況使用天然去漬劑，如小梳打粉、檸檬汁或白醋，不同污漬有不同對策，記得先測試在不顯眼處。避免熱水，否則可能會讓污漬「烙印」在布料上！

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深色衣物褪色要換洗法

深色衣物一直褪色怎麼辦？《Fashion for Good》指出，會出現這樣的情形，多半都是因為衣服的洗法洗錯了，不如調整成「翻面洗」、「冷水洗」搭配溫和洗劑，就能大幅延長布料壽命，避免使用乾衣機，建議自然風乾，另外，日曬也可能讓顏色退得更快，曬衣時可翻面或放陰涼處。

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】