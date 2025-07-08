韓星同款涼鞋整理　宋慧喬穿FitFlop防滑又時尚　Crocs夏季必備

隨著夏季的到來，韓國明星們紛紛換上了輕便又時尚的鞋款。



從宋慧喬的優雅樂福鞋，到aespa寧寧的芭蕾風運動鞋，再到LE SSERAFIM成員們的Crocs，這些鞋款不僅舒適，還能輕鬆搭配各種造型，讓我們一起來看看這些韓星們的夏日鞋款選擇吧！

3款韓國女星同款涼鞋推薦，宋慧喬、aespa Ningning到LE SSERAFIM一篇整理，附3款品牌涼鞋推薦（點擊放大瀏覽）▼▼▼

韓星同款涼鞋整理 附3款品牌鞋款推薦（IG@crocs.tw；01製圖）

+ 23

1. 宋慧喬

FitFlop GEN-FF LEATHER FISHERMAN SANDALS，$1,490



宋慧喬作為英國舒適鞋品牌FitFlop的品牌大使，她所示範的涼鞋就是這款FitFlop GEN-FF FISHERMAN漁夫涼鞋，輕量防滑橡膠鞋底使用經典Microwobbleboard™三密度微搖板中底，皮革鞋面搭配金屬扣環可調整貼合度，三段皮帶鞋面也能巧妙修飾腿型，看起來有型又好穿。

2. aespa Ningning

FILA Wavy Day MJ



成為FILA的品牌大使的aespa成員寧寧，她穿著瑪莉珍球鞋Wavy Day MJ，延續WAVY系列標誌性輪廓，融合90年代街頭感與當代學院風穿搭，鞋底的波浪線條具有流線感，搭配魔術貼的設計，讓穿脫變得更加方便，寧寧還裡面加上一雙格紋中長襪，多了股甜美學院氣質。

3. LE SSERAFIM

Crocs Womens' Bae Clog，$698



LE SSERAFIM成員們選擇了Crocs作為夏日的鞋款，展現出舒適與個性並存的風格，穿著黑色款Bae Clog，超級貼合的外底加上6公分鞋跟的高度，加上各式各樣Jibbitz™裝飾釦，成為夏日穿搭的亮點。

3款涼鞋推薦

PUMA Hypnotic Sandal

PUMA Hypnotic Sandal



PUMA的Hypnotic Sandal果凍般的Q彈舒適腳感，選用SOFTRIDE舒適柔軟中底，以輕量材質搭配貼合足型的包覆設計，在悶熱夏季也能穿得自在又清爽一口氣推出4種飽和的療癒系配色，焦糖奶棕、質感全黑、濃厚抹茶到黑白配色，無論是城市日常、海邊踏浪或週末出遊，這雙涼鞋都能完美融入各種穿搭。

同場加映：夏日增高厚底涼鞋6對推薦 Jennie愛牌$1000有找 UGG大玩3種著法（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 18

ECCO GRUUV SOL W

ECCO GRUUV SOL W



ECCO全新登場的GRUUV SOL樂步休閒涼鞋延續GRUUV系列熱潮，搭載ECCO領先業界的FLUIDFORM™一體成型注塑科技，打造全天候舒適支撐，讓長時間穿著也依然省力輕盈，鞋面選用頂級牛皮或磨砂牛皮，展現北歐質感美學，後跟處融入反光細節設計，提升夜間辨識度與機能性，三段式魔鬼氈設計則提供穩固包覆與靈活調整，結合超輕量PHORENE™高回彈大底，輕鬆穿出舒適機能與高質感造型。

SKECHERS Arch Fit Footsteps

SKECHERS Arch Fit Footsteps



SKECHERS的Arch Fit Footsteps有著雙重密度鞋底設計，寬版的編織風格鞋帶，造型簡約大方，幾乎一體成型EVA防水材質，輕量柔軟有彈性，腳後跟還有可調節式魔鬼氈黏扣帶，可因應個人腳型調整，且方便穿脫。

同場加映：Jennie嚴選3款時尚復古瑪莉珍鞋 IG曾PO出「這1紐約爆紅品牌」（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 11

延伸閱讀：

藍心湄出國爆走「厚底球鞋」是這雙！黑白配好穿不易髒，Hogan在貴婦圈爆紅不是沒原因

【本文獲「女人我最大」授權轉載。】