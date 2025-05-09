洗衫貼士｜牛仔褲幾耐要洗一次？專家教12種常見衣物正確洗衣方法

牛仔褲、睡衣穿多久要洗一次？



你知道嗎，許多衣物其實不用天天洗，可以穿幾次後再洗，而除日常穿著的衣物外，枕頭套、浴巾等寢具用品也要定期清洗，才不會有細菌孳生，《美國Yahoo生活》統整出12項衣物及用品的洗滌方式與時間，洗錯小心把細菌、黴菌通通穿上身！

你洗得啱嗎？美專家揭秘床上用品與日常衣物清洗頻率，令你著得安心（點擊放大瀏覽）▼▼▼

12款日常常見衣物正確清洗方式（pexels@RDNE Stock Project；01製圖）

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1. 床單：每週洗一次

其實，床單往往比想像中還要骯髒，有研究發現，使用一週的床單所含的細菌數量比浴室門把還多出24631倍，若是與伴侶一同入睡，也會增加出汗與細菌量，因此，專家一致建議，至少每週清洗一次床單，除此，若習慣和寵物一起睡的飼主，更要頻繁清洗，因為寵物會將毛髮、皮屑與戶外的髒污帶上床。

2. 浴巾：使用3～5次後清洗

美國清潔學會建議，浴巾使用3～5次後就該洗一次，且每次使用完畢要妥善晾乾。除此，如果習慣拿浴巾來擦手，則建議要每兩天清洗一次，因身體會殘留皮屑與細菌，其中，一項針對大學生浴巾的小型研究發現，每條毛巾上都有大腸桿菌存在。

3. 牛仔褲：穿10次再洗

牛仔褲或牛仔外套，其實可以穿到10次甚至更久再洗，知名牛仔品牌Levi' s表示，牛仔褲減少清洗頻率，因過度清洗會破壞牛仔布的獨特性，平時可以使用溫和肥皂並搭配加濕布或牙刷局部清潔。

不過，也是有例外情況，如果習慣不穿內褲直接穿牛仔褲，皮膚科醫師則建議每次穿後都應該清洗。

4. T恤：穿一次就洗

T恤多半是貼身穿著的棉或聚酯混紡材質，容易吸附汗水、皮屑與體味，是少數必須每穿一次就清洗的衣物。不過如果你是在寒冷天氣穿，且幾乎沒流汗，偶爾也可以穿2次再洗。

5. 睡衣：穿3～4次再洗

美國清潔學會和專家建議，睡衣每穿3～4次就要清洗一次。而洗衣頻率可依材質：合成纖維較容易吸附髒汙與氣味、房間溫度，以及是否會夜間流汗等因素調整。

6. 內褲：穿一次就洗

每天都應換新內褲，如果流汗多甚至可能要換2次，並且穿一次後就洗。髒內褲不僅有異味，重複穿著也會提高感染風險，例如泌尿道感染、黴菌感染，或是「股癬」等具有傳染性的皮膚病。

7. 運動內衣：穿一次就洗

運動內衣和內褲一樣，建議每次運動後就清洗，尤其是運動流汗多的情況。不過，運動內衣通常比普通內衣更耐洗，直接丟洗衣機也沒太大問題。

8. 內衣：穿2～3次再洗

內衣品牌ThirdLove的創意長Ra'el Cohen建議，除非大量出汗，否則穿2、3次再洗即可。雖然內衣最好用手洗，但只要把扣子扣上、使用洗衣網袋、並選冷水模式，也可以放心機洗。

9. 襪子：穿一次就洗

因襪子貼近皮膚，容易吸附汗水與細菌，因此建議穿一次就清洗。有專家指出，重複穿襪子會加重或誘發香港腳等問題。

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10. 洋裝：穿1～3次再洗

時尚雜誌《Vogue》建議，洋裝穿1～3次再清洗就可以。此標準也適用於正式褲裝。

11. 西裝外套／西裝：穿4～5次後乾洗

《Yahoo Finance》建議，清洗時可將整套（褲子、背心等）一起送洗，讓它們的磨損程度一致。也建議多輪流穿不同套裝，以避免過度乾洗導致布料老化。

12. 羊毛外套：每年乾洗1～2次

羊毛大衣通常是穿在多層衣物外面，且多在寒冷季節穿著，不太容易大量出汗，所以一季乾洗一到兩次就夠。建議冬季中期乾洗一次，春天收納前再洗一次即可。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：牛仔褲穿多久要洗一次？美專家公布12種常見衣物正確清洗方式，洗錯細菌髒污通通穿上身】