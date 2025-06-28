流行趨勢「透膚長襪」4種靈感搭配　加強設計巧思打造日系焦點

喜歡關注日本流行文化的大家，平時前往日本旅遊時，是不是會特別觀察日本女生的穿衣風格？



不論在代官山的小巷，或者新宿、澀谷、原宿街頭，日本女生總能巧妙地拿捏穿搭平衡感，運用各式剪裁單品或配件加乘，堆疊出專屬特色的穿著品味，而其中2025夏季有一款絕不能錯過的混搭小物正流行，答案就是「透膚長襪」，以輕薄、半透明、蕾絲材質為主的透膚長襪，成了日本女生搭配小心機，不僅可以為整體注入加分豐富層次，同時保有日系風格的溫柔質感，想知道透膚長襪有哪些造型靈感嗎？一起從以下4套LOOK推薦，以不同上衣、褲子、鞋款的混合方式，打造多變注目魅力的日系焦點。

2025流行「透膚長襪」4套時尚穿搭推薦，為服裝注入豐富層次（點擊放大瀏覽）▼▼▼

日系流行「透膚長襪」4套時尚搭配（01製圖）

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1. 輕甜女孩風

若隱若現材質的透膚長襪，能微微露出肌膚，不僅可以使雙腿製造顯瘦修飾視覺，在夏天穿同時帶來清爽涼感度，以格紋襯衫、流蘇開襟衫為搭配，能讓輕甜浪漫感受更加倍，也可內搭背心增加層次視覺，下身選搭荷葉短裙，再踏上球鞋就很好看。

2. 街頭個性風

想在日常造型中，快速展現街頭個性風格的話，嘗試運用背心、短版上衣加俐落剪裁的下身，例如五分短褲、A字短裙皆很合適，再融入蕾絲或者半透膚長襪，便能打造中性帶點個性的穿衣印象，既可拉長比例又可加強細節巧思，使衣著充滿聚焦亮點。

3. 休閒簡約風

平時喜歡低調有質感的風格嗎？推薦將成套休閒上衣與透膚長襪混搭，利用奶白、全黑配色技巧，營造簡約兼具舒適的造型，不需想太多的搭配方式，輕鬆呈現一股日系休閒氣息，無論是約會、下午茶、逛街穿都很適合。

同場加映：2025夏日流行「4大穿搭元素」穿搭範本 花卉圖案日韓至潮必穿（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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4. 時髦運動風

近期相當流行的運動風造型，也可和透膚長襪結合，選搭運動背心、TEE，並透過蛋糕裙加乘，一雙透膚長襪和長靴，立即點綴專屬特色的時髦Look。

本季以透膚長襪加乘打造注目細節造型

以上推薦4套不同風格的透膚長襪混搭套路，大家最喜歡哪一款穿衣組合呢？接下來一起穿上透膚長襪，為新季節傳達層次豐富的日系穿搭。

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