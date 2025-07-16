Gucci 再度與樋口裕子合作！超現實可愛貓咪與經典老花撞出活力感

【Gucci手袋/Gucci聯乘】時隔七年，Gucci 再度與日本人氣藝術插畫家樋口裕子Higuchi Yuko 合作，今次聯乘合作主題圍繞著樋口裕子筆下的人氣貓咪角色BO與BORIS，並推出一系列日本限定單品，當中包括手袋、錢包、鎖匙扣與服飾單品等，除了有經典的雙G圖案與可愛角色，結合出活力新鮮感，當中代表性的酒紅色「Gucci Rosso Ancora」 亦成為隱藏亮點！



有留意開插畫藝術的話，應該對超現實畫風而著名的樋口裕子並不陌生，自1999年開始著作，後來更因其可愛獵奇的獨特畫風，引來Disney、SHISEIDO 資生堂、UNIQLO、Holbein畫材等多個知名品牌合作，成功吸引海外與日本不少粉絲。

Gucci聯乘樋口裕子｜Gucci Diana Yuko Higuchi 中號大手提袋 ¥726,000

今次聯乘先以經典掀開序幕，代表性的酒紅色「Gucci Rosso Ancora」 配以同樣穿著Gucci 服飾的BO與BORIS，眾多元素中處處透露出經典與復古感。提到Gucci 手袋，經典而具備品牌代表性的必然有Diana 手提袋的位置。 Diana 實用與經典感兼備，方形盒子的外形，大容量配上竹製手挽與可拆式皮革搭帶，加上BO與BORIS，令手袋更添活潑感覺。

Gucci聯乘樋口裕子｜Gucci Diana Yuko Higuchi 中號大手提袋 ¥726,000（Gucci官網）

Gucci聯乘樋口裕子｜ Yuko Higuchi 小號單肩包 ¥209,000

如果認為Diana 過於正式，這款細節滿滿的單肩包或者能夠滿足你，看似細小的袋子亦有21.5 x12x 2.5cm，足以放置手機與輕巧用品。手袋利用雙G印花圖案配以粉色皮革，再用上代表性的酒紅色「Gucci Rosso Ancora」 皮革滾邊，再配上放大板的BO掛件（Bag Charm），讓整個手袋的玩味感提升。

Gucci聯乘樋口裕子｜ Yuko Higuchi 小號單肩包 ¥209,000（Gucci官網）

Gucci聯乘樋口裕子｜ Japan Limited Yuko Higuchi 全拉鍊錢包 ¥148,500

今次聯乘當中一共推出4款不同大小的錢包，由短夾到長款拉鍊錢包都有，其中這款粉藍色的全拉鍊錢包上的BORIS 換上同色調的橫條POLO襯衫，加上低調的雙G標記，相當可愛。另外這款寬約 19.5 x 高約 11 x 深 3cm的錢包，當中含12 個內部卡槽、1 個拉鍊零錢袋以及3 個鈔票槽，完全能夠應對好日常需要！

Gucci聯乘樋口裕子｜ Japan Limited Yuko Higuchi 全拉鍊錢包 ¥148,500（Gucci官網）

Gucci聯乘樋口裕子｜ Yuko Higuchi 印花真絲圍巾 ¥93,500

圍巾穿搭近年可以說是成為大熱潮流，由點綴手袋、替代上衣和頭巾到隨性披肩，圍巾都成為造型當中不可缺少的一部分，這條齊集BO與BORIS、雙G標示以及Monogram 老花圖案的真絲圍巾，相信無論你是Gucci 愛好者或樋口裕子的粉絲，都同樣值得擁有。

Gucci聯乘樋口裕子｜ Yuko Higuchi 印花真絲圍巾 ¥93,500（Gucci官網）

Gucci聯乘樋口裕子｜ Yuko Higuchi 印花 GG 發帶 ¥66,000 起

如果想低調地持有聯乘單品，除了鑰匙扣外,，能夠輕鬆融入造型的髮箍亦是個不錯選擇。這款印花髮箍因應角色，打造出兩款不同的色材選項，BO是米色配藍色皮革，BORIS 是米色配粉色皮革，末端配上角色版畫，讓大家可以隨意將奇幻世界配合日常造型。

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