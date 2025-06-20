Vans聯乘CHANEL郵差包推出Old Skool 36鞋款　獨特街頭風格必買

街頭文化品牌Vans創造的經典鞋款不勝枚舉，長年以來想與之合作的頂級單位更是從街口排到巷尾。雖然只要聯名就一定會有不錯的成績，不過就算沒有，它們也能憑藉創意成為球鞋領域的頭版頭條。



日前，Vans便以CHANEL 2015郵差包款為靈感推出全新鞋款Old Skool 36「Souvenir」。

CHANEL 2015郵差包（CHANEL官網）

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Vans以CHANEL為靈感推出全新鞋款

Vans此次發布的Old Skool 36「Souvenir」，以CHANEL 2015經典郵差包「On the Pavements Messenger Bag」為靈感。該款設計完整重現Karl Lagerfeld曾主掌其奢侈老牌的塗鴉設計，無論是充滿抽象風格的多彩鞋面、還是粗花呢材質的Jazz Stripe，抑或是玩味徽章，皆一樣不缺地複製其包款的獨有美感，最後再搭配華夫格橡膠大底完成經典收尾，成功在網路引起話題。

Vans以CHANEL為靈感推出全新鞋款Vans（IG@betties__）

據悉，Vans Old Skool 36「Souvenir」全新鞋款即將在2025年秋季發售，感興趣的朋友不妨留意我們後續報導。

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