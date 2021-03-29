撰文： 陳思霖 最後更新日期： 2021-03-29 13:00

ZARA、GU春夏新品｜春夏季節即將來臨，不少品牌紛紛換季轉裝，帶來充滿春夏氣息的鮮艷繽紛色彩。不管是日系、歐美風還是韓系，春夏季最不可或缺的元素必屬碎花莫屬，一起看看ZARA、GU最新的碎花單品怎樣再次引爆大家的少女心吧！

湯洛雯穿上雪紡碎花裙充滿甜美少女味。(roxannetong@IG)

步入春夏季節，大家的衣衫也多了亮眼色彩，不少女星也換上了小清新的春夏裝服飾，其中最吸引眼球的，就是甜美又充滿田園氣息的碎花穿搭。不過碎花穿搭也要小心挑選，一個不小心就會從「甜美」變成「老土」，穿不出少女味，卻穿出了大媽感，一起參考一下女星們的碎花穿搭吧！

韓國女星允兒就以碎花短版上衣配搭高腰闊身牛仔褲，簡單卻充滿青春活力，少女感十足，特別是帶有束腰效果的綁帶上衣，露出纖瘦的小蠻腰，除了拉長下身比例，還可以突出腰線，手臂的公主袖設計增加整體的甜美氣息，突顯造型感，鮮艷清新的蘋果綠顏色不但很顯白，而且碎花圖案還增加甜美可人的氣質。

允兒以碎花短版上衣配搭高腰闊身牛仔褲，簡單卻充滿青春活力，少女感十足，是永不失手的配襯方法。（yoona__lim@IG）

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GU

GU這次的春夏單品推出了不少碎花元素的短版上衣和連身裙，特別是方領的短版碎花上衣，一推出便大受歡迎，不但顏色清新又少女，而且版型也十分顯瘦，方領設計露出纖瘦的鎖骨，露腰的設計也能達到增高的效果，最為加分的細節便是捆邊的荷葉邊設計，花紋也十分有質感，不會顯得老氣。

GU方領短版碎花上衣一推出便大受歡迎，顏色清新又少女，版型也很顯瘦，襯牛仔褲也是一絕。（GU）

▼▼▼【GU春夏季碎花單品推介，方領設計令顯瘦效果大大提升】▼▼▼

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ZARA

設計偏向歐美風格的ZARA也推出了多款春夏碎花服裝，碎花連身裙其中最出色之作，從純潔清新的小雛菊花紋到優雅嫵媚的玫瑰花，碎花圖案選擇多樣，細節不乏露腰、大領口以及貼身的設計，適合帶點小性感的女生，率性又時髦。ZARA碎花洋裙設計中也常用到方領和公主袖等復古元素，配合大碎花感覺更是天衣無縫，隨意加上短靴或運動鞋配襯，青春洋溢。

ZARA碎花連身裙是人氣之選，適合帶點小性感的女生，率性又甜美。（ZARA），

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