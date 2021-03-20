何超蓮、Jessica同款必買　DIOR、BURBERRY精選人氣5大迷你名牌包

撰文： 陳思霖 最後更新日期： 2021-03-20 13:00

名牌手袋｜「迷你包」熱潮從去年風靡時尚界，直到現在依然是潮流界的首選，不少品牌都推出了經典或熱賣手袋款式的迷你版，不但緊跟潮流趨勢，而且對亞洲女生來説簡直就是福音，迷你尺寸的手袋不但價錢更加便宜，更符合嬌小女生的身高比例，完全是性價比高之選！

Dior Book Tote Mini 對於嬌小的亞洲女生來説更容易駕馭。(brandname.sogood@IG)

Dior Book Tote Mini

Dior Book Tote一推出便成為了品牌有史以來最受歡迎的款式之一，辨識度很高，一看見方正的袋型和經典的Oblique 提花刺繡圖案便知道是Dior Book Tote，絕對是潮流之選。而Dior更在後來推出了迷你版的Book Tote，跟隨近年迷你袋的風潮，直接把Book Tote縮小成如書本大小的迷你尺寸，手挽設計仍在，縮小後的Book Tote可愛又精緻，很適合甜美、俏皮風格的女生，而且對於嬌小的亞洲女生來説，迷你版比起原版的大小更容易駕馭，而且隨意配襯都很時尚。而價錢來說，正常版本Dior Book Tote Oblique 提花刺繡圖案為$25,500，迷你版本當然是價錢易入手得多，2萬頭就有交易了！

Dior Book Tote一直是人氣之選，而這款迷你版的Book Tote更是嬌小女生的福音。(sooyaaa__@IG)

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Burberry Mini Pocket Bag

Burberry Pocket Bag在2019年登場瞬間占據了各個時尚名人的IG，Pocket Bag有大、中、小3個尺寸選擇，袋身以帆布拼接皮革滾邊，加上雙層的設計，最標誌性的就是刻有品牌Logo的口袋，方正的外形充滿學院風，款式新穎又時尚，當中最受歡迎的就是棕色皮革邊拼帆布的款式，復古又時髦，除了可以手提之外，還可以斜揹，而且休閒設計很容易配搭，就連蔡卓妍（阿Sa）、Janice Man、何超蓮都私心收藏。

這款Burberry Ｍini Pocket Bag小巧輕便，雖然是「Ｍini」尺寸，但是容量卻一點也不小，可以裝下不少外出物品。另外Burberry Ｍini Pocket Bag一共推出了13款不同顏色和花紋的款式，除了有Burberry英文字母之外，還有經典的Burberry格紋，選擇眾多，最重要的是價錢容易接受，只要萬元開頭便能夠擁有一個Burberry手袋，實惠之選。

蔡卓妍（阿Sa）也是Burberry Ｍini Pocket Bag的粉絲，簡單的針織上衣加牛仔褲很適合休閒風的 Pocket Bag。(choisaaaa@IG)

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