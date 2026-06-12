7款精品珍珠耳環推薦：迪麗熱巴Mikimoto、宋慧喬Chaumet同款清單

珍珠珠寶近年重新成為時尚圈焦點，從紅毯造型到日常穿搭，都能看到明星們以溫潤優雅的珍珠點綴整體造型。



其中，早前因杜拜轉機小插曲掀起討論的女星迪麗熱巴，即使行程話題不斷，依舊憑藉高人氣與亮眼造型持續佔據版面。眼尖粉絲更發現，她私下其實是名副其實的「珍珠控」，無論活動或日常造型，都經常搭配珍珠耳環與珠寶，展現優雅又時髦的個人風格。

迪麗熱巴到孫藝珍，明星同款珍珠耳環推薦

隨著迪麗熱巴為日本頂級珠寶品牌Mikimoto拍攝全新「Ring Charm」系列形象廣告，再度掀起時尚圈熱議。其中，設計感十足的耳骨夾款式，價格約落在台幣6萬元左右，相較於頂級珠寶門檻顯得更加親民，也讓不少想入手精品珠寶的小資族有機會輕鬆入門。

而除了迪麗熱巴同款之外，本篇也精選另外6款同樣值得關注的珍珠耳環設計，包括由孫藝珍初次登上廣告便迅速登上熱搜的Tasaki，以及曾被宋慧喬在熱門韓劇《黑暗榮耀》中配戴後，所引發話題的Chaumet「Joséphine」款式...等。從經典優雅到現代設計一次盤點，若《Bella 儂儂》讀者們，正打算入手人生第一件高級又有質感的珍珠珠寶，不妨從這份清單開始挑選。

明星同款珍珠耳環一次盤點（點擊放大瀏覽）▼▼▼

7款精品珍珠耳環推薦（Mikimoto官網；01製圖）

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1. 迪麗熱巴同款Mikimoto「Ring Charm」18K黃金珍珠耳骨夾

全新「Ring Charm」系列，延續經典珍珠元素，以18K黃金精工打造，簡約的輪廓線條與日本Akoya珍珠（阿古屋）的層層珠光相互映襯，展現低調卻迷人的優雅氣息。無論日常配戴或參加正式場合，都能注入雋永風采，在摩登時尚與典雅經典之間取得完美平衡。而在新形象中，迪麗熱巴也配戴了此系列的手鍊、耳骨夾、耳環及墜鍊……等新品款式，在靜謐光影下，悄然襯托出她從容自信的現代魅力。

Mikimoto「Ring Charm」18K黃金珍珠耳骨夾



2. 宋慧喬同款Chaumet Joséphine Aigrette 18K白金耳環

說到戲劇帶貨力，這對Chaumet「Joséphine」珍珠耳環絕對榜上有名。自從宋慧喬在《黑暗榮耀》中配戴亮相後，立刻成為討論度爆表的熱門單品。優雅的冠冕式線條搭配溫潤珍珠，既帶點法式浪漫，又不失俐落氣場，難怪一出現就被不少珠寶迷列入必收清單。無論搭配簡約襯衫還是正式洋裝，都能替整體造型增添一點低調卻讓人難以忽視的光芒。

Chaumet Joséphine Aigrette 18K白金耳環，$32,000



3. Chanel Comète Perlée爬耳式單耳環

這款Chanel「Comète Perlée」爬耳式單耳環，18K白金鑲嵌鑽石與珍珠，順著耳際一路延展，就好像一道閃耀的小型星軌，視線很難不被吸走。單邊配戴的設計本身就很有態度，不需要太多配飾，光是這一件就足以能撐起你的整個造型。

Chanel Comète Perlée爬耳式單耳環，$102,300



4. Tiffany Paloma Picasso™ 橄欖葉吊墜式耳環

這對由珠寶大師Paloma Picasso所設計的橄欖枝珍珠耳環真的很百搭，淡水珍珠和純銀線條簡單又有質感，不管是上班襯衫、週末休閒還是約會洋裝都能戴得很自然。喜歡低調優雅的女孩們可以單戴展現細膩感，但如果想更有層次感，也可以搭配細款金項鍊或手鍊，相信整個人都會散發出溫柔小姐姐的好氣質喔〜

Tiffany Paloma Picasso™ 橄欖葉吊墜式耳環



5. 孫藝珍同款Tasaki「Chants」櫻花金珍珠耳環

而孫藝珍首次為Tasaki拍攝廣告時所佩戴的「Chants」系列耳環，也在曝光後迅速引發討論。雖然廣告中亮相的是更為華麗的鑲鑽版本，但考量到價格門檻較高，此次特別為《Bella 儂儂》讀者挑選相對更好入手的無鑲鑽款式作為推薦。此款耳環，以柔和流暢的曲線勾勒輪廓，品牌標誌性的櫻花金散發溫潤光澤，能輕柔襯托臉部線條，無論日常造型或晚間場合都相當百搭。

Tasaki「Chants」櫻花金珍珠耳環



6. Qeelin「Wulu Pearl」 18K白金鑽石及珍珠耳墜

說到Qeelin推出的「Wulu Pearl」系列，真的有種又酷、又甜的感覺。品牌把 此系列的經典葫蘆輪廓，首次結合上溫潤的珍珠，並巧妙地用鑽石搭配，讓柔美中帶點力量感，女人味和獨立感同時兼具。這系列一共推有吊墜、耳環和戒指三款，透過東方美學的細膩底蘊，以及西方極簡的當代設計線條裡，戴上它，不管是日常還是特別場合，都能瞬間提升氣場，真的讓人忍不住想全部收藏。

Qeelin「Wulu Pearl」 18K白金鑽石及珍珠耳墜



7. Ahkah「Nocturne」18K黃金鑲鑽珍珠耳環

Ahkah這對「Nocturne」珍珠耳環，根本是小心機單品！18K黃金框搭配鑽石閃光，再加上珍珠的溫潤光澤，簡直低調又有氣場。日常上班配襯衫就能輕鬆加分，約會或晚宴搭小黑裙，立刻讓你變焦點。想玩混搭感？沒問題！套件簡單針織或牛仔外套，也能靠這對耳環瞬間提升整體質感，完全不挑人地超百搭！

Ahkah「Nocturne」18K黃金鑲鑽珍珠耳環



精品珍珠耳環如何購買 & 2026最新珍珠趨勢問答建議

Q1：迪麗熱巴在Mikimoto最新廣告中配戴的是哪一款耳環？價格大約多少？ A1：迪麗熱巴在Mikimoto全新形象廣告中，配戴的是 「Ring Charm」系列。該系列以18K黃金搭配日本Akoya珍珠（阿古屋），設計簡約現代。其中，討論度最高的耳骨夾款式，是想入手精品頂級珠寶品牌相對親民的選擇，非常適合追求時髦感的現代女性。 Q2：想找宋慧喬在韓劇《黑暗榮耀》中的同款珍珠耳環，是哪個品牌？ A2：宋慧喬在《黑暗榮耀》中，掀起熱議的款式是法國皇室珠寶品牌Chaumet的「Joséphine」系列珍珠耳環。這款設計融合了品牌標誌性的冠冕輪廓與18K白金鑲鑽珍珠，完美展現出宋慧喬在劇中俐落且充滿氣場的風格，參考售價約為$32,000。 Q3：預算2到3萬元（台幣）之間，有哪些精品百年珠寶品牌的珍珠耳環推薦？ A3：如果您的預算落在3萬元以下，清單中有2款絕佳選擇， 由珠寶大師Paloma Picasso大師所設計的Tiffany「Olive Leaf」純銀珍珠耳環，定價約 NTD 24,900，風格溫柔且非常適合日常穿搭。日本珠寶品牌Ahkah的「Nocturne」 18K 黃金鑲鑽珍珠耳環，定價約 NTD 21,500，具備鑽石閃光與珍珠光澤，是小資族高CP值的精緻首選。 Q4：孫藝珍配戴的Tasaki珍珠耳環有什麼特色？適合什麼場合？ A4：孫藝珍為Tasaki拍攝廣告時所配搭的是「Chants」系列。該系列採用品牌獨家的「櫻花金」（Sakura Gold） 材質，其色澤能自然修飾亞洲人的膚色。雖然廣告款為奢華鑲鑽版，但推薦入門的無鑲鑽款式線條更為流暢，無論是日常高級感穿搭或晚宴場合都能完美駕馭。 Q5：2026年珍珠珠寶的流行趨勢是什麼？如何挑選不易退流行的款式？ A5：從迪麗熱巴到宋慧喬的穿搭可以發現，珍珠不再侷限於傳統串鍊，「跨界設計」與「層次配戴」是關鍵趨勢。建議挑選結合18K金、鑽石或是具備品牌經典元素（如Chaumet「Joséphine」的冠冕造型、Qeelin的「Wulu」葫蘆輪廓）的款式。此外，選購高品質的Akoya海水珍珠，能確保光澤經久不衰，是作為人生第一件「幸運珠寶」的最佳投資喔〜

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