6款精品紅玉髓手鍊推薦　將好運能量戴上手　讓妳愛情事業雙豐收

紅玉髓（Carnelian）自古以來便被視為能量與勇氣的象徵，帶有溫潤紅橘的色澤，如同暮色中的餘暉，溫暖卻不炙烈。



當這份充滿生命力的寶石，遇上高級珠寶的工藝語言，便化身為腕間難以忽視的光影。紅玉髓在不同品牌的詮釋下展現各異其趣的氣質，或高貴雋永、或俏麗可愛、或大膽摩登。以下，我們為你精選了6款精品紅玉髓手鍊，從入門之選到值得投資的限量款，總有一條能鎖定你的心。

6款精品紅玉髓手鍊推薦（點擊放大瀏覽）▼▼▼

精品紅玉髓手鍊6款推薦（Piaget官網；01製圖）

+ 16

1. Bvlgari

寶格麗的 Divas' Dream 系列手鍊，將羅馬精神與女性魅力巧妙融合。18K玫瑰金與紅玉髓吊墜的搭配，不僅延續了品牌標誌性的扇形設計，更讓人聯想到古羅馬「卡拉卡拉浴場」的馬賽克弧線。那抹鮮豔的紅色，如同日落灑落在石板路上的光暈，既柔美又充滿力量。對剛踏入精品世界的收藏者而言，它是一款既實用又能彰顯氣質的完美入門選擇。

Bvlgari Divas’Dream 手鍊，$42,600



2、Chaumet

若說寶格麗是激情的火焰，那麼 Chaumet 尚美便是巴黎天空下的和諧之圓。Jeux de Liens Harmony 手鍊，以18K玫瑰金承托紅玉髓與鑽石的交錯，宛如夜空中明亮的星點，圍繞成永恆的圓。圓形設計象徵著完整與無盡，品牌更提供鐫刻服務，讓這份和諧成為專屬記憶。紅玉髓的紅，映襯著鑽石的光，既有溫暖的人情味，也有冷冽的永恆之美，是送給摯愛或犒賞自己的完美之選。

Chaumet Jeux de Liens Harmony 手鍊，$18,800



3. Van Cleef & Arpels

Sweet Alhambra 手鍊可謂 Van Cleef & Arpels 的經典之作。自1968年以幸運四葉草為靈感誕生以來，Alhambra 系列早已成為世家的代名詞。玫瑰金搭配紅玉髓，四葉草造型以細緻的圓珠邊點綴，如同童話中精靈留下的祝福。紅玉髓的鮮明色彩，賦予這枚手鍊俏皮又不失優雅的氣息。它並非張揚的奢華，而是一種低調卻長久的陪伴，就像幸運隨身的護身符，陪伴你走過每一個重要時刻。

Van Cleef & Arpels Alhambra 系列手鍊，$12,900



4. Piaget

伯爵 Possession 系列一向以「旋轉」的設計聞名，將遊戲感與珠寶藝術完美結合。這款18K玫瑰金紅玉髓手鍊，以一顆可旋轉的紅玉髓圓珠搭配一顆美鑽，彷彿時間的齒輪在腕間輕輕轉動。紅玉髓的紅潤溫暖，象徵女性在生活中掌握節奏的自信，而每一次旋動，也像是給自己一個新的開始。佩戴它，不僅是一件珠寶，更是一種心境的儀式感，提醒著佩戴者擁有主宰人生的自由。

Piaget Possession 系列手鍊，$14,100



5. Chopard

蕭邦的 My Happy Hearts 系列以愛心為語言，將紅玉髓化為一顆溫潤的心形吊墜。簡單的一條18K玫瑰金細鏈，串起的卻是最直接的情感表達。相較於品牌著名的「快樂鑽石」設計，這款手鍊更顯含蓄與親和，像是悄悄藏於手腕上的一封情書。它可單獨佩戴，散發出低調的甜美；亦能與多條手鍊疊戴，成為時尚造型中的亮點。這款設計猶如赤誠的心意，不造作，卻無比真摯。

Chopard My Happy Hearts 手鍊，$12,800



6. Louis Vuitton

Louis Vuitton 的 Color Blossom BB Multi-Pattern 手鍊，則將紅玉髓演繹得大膽而摩登。四朵 Monogram 花卉圖案在18K玫瑰金鏈帶上綻放，鑽石與紅玉髓交錯鋪陳，猶如煙火於腕間綻放。每顆紅玉髓皆以手工拋光處理，工藝細膩到如絲綢般的觸感。它不僅是一件珠寶，更是一份時代的標誌，既能呼應節慶氛圍，又是值得投資的時尚臻品。

Louis Vuitton Color Blossom BB Multi-Pattern 手鍊，$83,500



紅玉髓手鍊：時髦的護身符

紅玉髓以其溫潤卻充滿力量的紅色調，成為眾多精品珠寶品牌共同青睞的材質。每一款手鍊都將紅玉髓的獨特能量轉化為不同的設計語言。它既能展現女性的柔美，也能詮釋獨立的自信，更能在日常佩戴中成為隱形的力量來源。無論你尋找的是一件珍藏的經典，還是日常可佩的護身符，紅玉髓手鍊都是一時之選。

紅玉髓手鍊：常見問與答

Q1：紅玉髓手鍊適合什麼場合佩戴？ A1：紅玉髓的色澤帶有溫暖的能量，既不會過於張揚，又能增添氣色，非常適合日常佩戴。不論是上班的正裝、週末的休閒裝，甚至是宴會場合，都能自然融入造型。尤其在節慶或重要場合，紅色更象徵喜慶與好運，能成為點睛之筆。 Q2：紅玉髓手鍊需要特別保養嗎？ A2：紅玉髓屬於天然寶石，硬度雖佳，但避免與尖銳物碰撞或長時間曝曬陽光，以免影響光澤。建議在運動、泡澡或使用化學清潔劑時取下，並定期用柔軟布料輕拭，保持寶石與金屬的光澤。若搭配有鑽石或其他材質，建議定期送回品牌專櫃檢測保養。 Q3：入門級紅玉髓手鍊價格大概落在哪個範圍？ A3：不同品牌與設計影響價格，通常18K玫瑰金搭配紅玉髓的入門款手鍊，約落在新台幣5萬元至15萬元之間。若加入鑽石、特殊工藝或限量設計，價格則會更高。對於初入精品珠寶世界的消費者來說，這些手鍊兼具收藏價值與日常實戴性，是相當值得的投資。

同場加映：入門時尚款頸鏈推薦｜5款質感項鍊 1萬元內擁有Cartier、Bvlgari（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 18

延伸閱讀：

十萬內「紅玉髓珠寶項鍊」8選推薦！VCA四葉草、LV經典花卉，一篇整理

招桃花珠寶看這篇！粉晶、紅玉髓提升戀愛運，加碼6款精品入門手鍊推薦

【本文獲「Bella儂儂」授權刊出，未經同意禁止轉載。更多精彩報導，詳見《Bella儂儂》。】