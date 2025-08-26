珍珠耳環推薦｜精緻易搭配的珍珠耳環：Swarovski、Dior 增添氣質

珍珠耳環只能在重要場合配戴嗎？其實不然，許多品牌所推出的珍珠耳環，有著時尚精緻的設計，同時保留了珍珠的優雅﹐不僅適合日常配戴，還能使普通的造型變得更氣質。「01女生」為大家精選了幾款珍珠耳環，都是款式精緻又易搭配。



珍珠耳環推薦1. Swarovski Originally 水滴形耳環 HK$910

Swarovski的這款Originally 水滴形耳環，品牌憑藉其savoir-faire，對經典珍珠耳環進行重新演繹，設計精美。這對耳環採用現代風格打造，鍍玫瑰金環圈輝映微光閃爍的密鑲飾石扭曲造型，一顆閃閃發光的Swarovski水晶珍珠懸於其下。

珍珠耳環推薦1. Swarovski Originally 水滴形耳環 HK$910（圖片來源：Swarovski官網）

珍珠耳環推薦2. Dior Petit CD Lucky Star 耳環 HK$3,200

Dior的這款Petit CD Lucky Star耳環，是品牌2025冬季的全新作品。這款耳環設計時尚，飾有Dior先生的經典幸運星，經典又有甜美氣息。耳環以金色飾面金屬製作，採用鏡像效果的不對稱設計，CD標誌綴以幸運星和銀色色調水晶，懸垂一顆白色樹脂珍珠，更添時尚優雅。

珍珠耳環推薦2. Dior Petit CD Lucky Star 耳環 HK$3,200（圖片來源： Dior官網）

珍珠耳環推薦3. Tiffany & Co. Paloma Picasso™ 橄欖葉吊墜式耳環

Tiffany & Co.的Paloma Picasso™ 橄欖葉吊墜式耳環，以象徵和平與富饒的橄欖枝為靈感。耳環採用純銀吊墜式穿針設計，吊墜位鑲有淡水養殖珍珠，簡單優雅。

珍珠耳環推薦3. Tiffany & Co. Paloma Picasso™ 橄欖葉吊墜式耳環（圖片來源： Tiffany & Co.官網）

珍珠耳環推薦4. APM Monaco 六芒星珍珠銀色耳釘 HK$1,500

APM Monaco來自摩納哥的時尚奢華珠寶，所推出的這款六芒星珍珠銀色耳釘，採用純銀手工製成，微鑲以白色合成立方氧化锆，並點綴人工養殖淡水珍珠，戴上後閃爍又優雅。

珍珠耳環推薦4. APM Monaco 六芒星珍珠銀色耳釘 HK$1,500（圖片來源： APM Monaco官網）

珍珠耳環推薦5. TASAKI danger tribe 耳環

TASAKI 的「danger tribe」系列，創作靈感來自於大自然中動植物的荊棘和利齒，設計糅合其細緻的外形與隱藏的尖刺，散發迷人的龐克氣息。而這款danger tribe圓形耳環鑲嵌一排小珍珠，每顆珍珠綴飾向外生長的18K黄金尖刺，充滿個性。