能量水晶懶人包｜上班族用紫水晶髮晶　超七引導靈性　白水晶療癒

你跟上這波「開運風潮」了嗎？不論是上班族、創業族，還是正在尋找真愛的人，都悄悄在手腕上多了條閃閃發光的水晶手鍊！不管是為了招財、招桃花，或想提升好人緣、追求身心平靜，這些水晶就像每天陪伴你的「幸運護身符」。



從黃水晶、粉晶、髮晶到綠幽靈，每款都有不同能量寓意；有人相信配戴在對的位置、對的時間，能改變運勢。

想讓生活更順、氣場更亮？當水晶飾品成為時尚與心靈療癒兼具的寵兒，《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，盤點出「十大人氣水晶飾品」，帶你一次看懂不同水晶的轉運功效與配戴攻略，無論想要錢滾滾來、桃花朵朵開，還是人緣大爆發，都能找到屬於你的幸運小物！

十大人氣能量水晶

十大人氣能量水晶盤點

No.10 膠花水晶

適用：增強自信與穩定情緒、舒緩焦慮、促進改變的動力、招財與事業力



膠花水晶是一種特別的異象水晶，因生成過程中受到壓力而在內部產生裂痕，其他礦物進入這些裂縫中，形成片狀或花瓣狀的紋理，形似花朵而得名。

這種獨特結構不僅美觀，也讓膠花水晶擁有強大的能量特性。以紅膠花為例，其內含的鐵、錳或銅等礦物會呈現紅色或橙紅色的片狀紋理，特別受到喜愛；被認為可提升財運、吸引貴人與人緣，甚至招來戀愛運，是追求感情或人際拓展者的理想選擇。幫助心想事成、招財運、增進人緣與吸引貴人、活化生命力增強自信心等。

除了紅膠花，膠花水晶還有黃膠花和錦鯉膠花。黃膠花色澤明亮，對應太陽神經叢，有助改善精神疲倦、減輕焦慮、增強自尊與意志力。錦鯉膠花則融合紅黃兩色，如錦鯉悠游的姿態象徵勇氣、好運與積極能量。喜愛的網友推薦，

「我也很愛膠花尤其是紅色系，買了好幾條」

「慢慢養體驗它的美，很療癒的」

「入門款一兩百就能入手了」



No.9 綠藍晶

適用：提升創意、表達力與專注力、也能增加自信、社交能力



綠藍晶名稱源自希臘文「kyanos」，意指藍色，但這種晶石呈現深綠至藍綠色的迷人色調，又被稱作「綠色藍晶石」。屬三斜晶系，具有脆性和刀片狀晶體結構，折射率及雙折射率也一致，但由於顏色稀有，且打磨後常出現「貓眼現象」，成為新興的熱門選擇。

綠藍晶石擁有穩定而強大的能量，能協助平衡與淨化個人能量場，帶來心靈的覺醒與清明。它常被視為療癒心靈的水晶，能幫助釋放焦慮與負面情緒，重拾內在的平和與安定。佩戴綠藍晶石，也能激發創造力與表達力，讓人更勇於展現真實自我，並以清晰的思維面對問題。

No.8 幽靈水晶

適用：推動正財運、淨化磁場



幽靈水晶又稱「異像水晶」，是一種極具神秘氣息的天然寶石，因火山泥或礦物質在水晶層間沉積而形成，當光線穿透時，內部會呈現出如雲霧、山嶽、漩渦、金字塔等天然景象，彷彿水晶裡藏著另一個世界。

不同礦物成分賦予它多變的色彩，像是綠幽靈、紅幽靈、藍幽靈、白幽靈、紫幽靈及彩幽靈等，每一種都有獨特的能量與象徵。其中，綠幽靈最為人熟知，被視為事業與財運的守護石，能聚財、招貴人，帶來機遇與信心；同時穩定情緒、強化心臟能量，助人以更踏實的心態面對挑戰。

紅幽靈則對應下三輪，有助調理氣血、改善婦科問題與荷爾蒙失衡，亦能開放心輪、提升包容力與愛的能量。藍幽靈對應喉輪，象徵溝通與表達，幫助清晰思考、增強創造力；而白幽靈主淨化與重生，能清理負能量與潛意識的創傷，帶來心靈的釋懷與新生。

此外，彩幽靈融合紅、綠、白等多種礦物，彷彿小宇宙般集結各種能量，是全方位的能量石；紫幽靈則結合紫水晶與幽靈礦物的雙重特性，延續紫水晶帶來的智慧與守護，強化靈性力量與內在平靜。

No.7 草莓晶

適用：守護愛情的信念、撫平負面情緒、讓生活充滿感性與愛



象徵愛與甜蜜能量的草莓晶，又被稱為「士多啤梨水晶」，屬於粉色系石英的變種，內含赤鐵礦與纖維鐵礦等天然礦物，使晶體中呈現如草莓籽般的細緻斑點，閃耀著夢幻的粉紅光澤，是一顆充滿愛與療癒力量的「愛情守護石」。

它能溫柔地打開心門，幫助釋放自我懷疑與不安，讓人更勇於表達愛、相信自己值得被愛！無論是單身、戀愛中，或進入婚姻階段，草莓晶都象徵著真誠與忠誠的愛情能量，是情侶互贈的定情信物與婚禮祝福的首選。草莓晶鼓勵人學習接納自己的不完美，釋放出更大的包容與愛。網友提到，

「送給情人、自己或好姊妹的禮物」

「歡樂與歡慶之石，佩戴後可提升自我的正面情緒及思維，加強行動力及執行力，進而改善自己生活中的一些不良習慣」



No.6 粉水晶

適用：療癒心情、改善人緣或拓寬人脈、增強異性緣



粉水晶，又稱「芙蓉晶」或「玫瑰晶」，以柔和的粉色與溫潤的光澤聞名，被譽為最具女性能量的療癒之石。

除了能招來桃花與浪漫緣分，粉水晶更深層的力量在於喚醒內在的愛與溫柔，讓人重新學會愛自己、也懂得去愛他人。它對應心輪，能安撫情緒、化解焦慮，被視為守護心靈的能量之石。

粉水晶同時能提升人際魅力，增強包容與親和力，特別適合需要溝通、銷售或人脈經營的職業者配戴。五行中屬火的粉水晶象徵熱情與情感流動，情侶或夫妻共同佩戴，更能讓感情穩定而甜蜜。網友提到，

「水晶老闆說粉晶招桃花，但要搭配黑曜擋爛桃花」

「紫水晶跟粉晶都是招緣分，不過紫水晶屬事業、增加智慧，粉晶則屬戀愛桃花，跟愛情相關的」

「本身異性緣或桃花較多的人，就不建議配戴粉水晶，以免帶來不必要的糾纏」



No.5 黃水晶

適用：吸引好運、增強談判力與行動力、想遇到貴人與機會



黃水晶是一種散發著陽光氣息的水晶，名稱源自柑橘（Citrus），象徵溫暖與豐盛。自古以來，黃水晶在歐洲被視為具有強大療癒能量的寶石，能平衡腸胃與肝臟機能，被稱為「陽光之石」，帶來希望與活力。

在能量學中，黃水晶是著名的招財水晶之一，尤其是「偏財運」，對創業者、業務員、或需要靈感與機遇的人特別有幫助。此外，黃水晶對應太陽神經叢，能釋放積壓的負面能量，幫助療癒過往創傷，重建自信與勇氣。當你感到對生活失去熱情、缺乏方向或自我懷疑時，佩戴黃水晶能如同沐浴陽光般，重新找回力量與熱情。

No.4 白水晶

適用：吸收並轉化能量，平衡身心靈、清除負面情緒，讓精神更集中、思維更清晰



白水晶以其晶瑩剔透的外觀和純淨能量聞名，特質是「潔淨心靈、強化能量、辟邪護主」；名字源自希臘文「Krustallos」，意為「冰」，象徵透明與純潔。結構穩定、能量強大，不僅在科技與工業中扮演重要角色，也因強大的淨化力與能量放大特性，被譽為「水晶之王」。

白水晶種類豐富，其中最具代表性的包括閃靈鑽，這是一種天然雙尖水晶，產自美國紐約赫爾基蒙郡而得名，能量比一般白水晶更強，被視為智慧與清晰的象徵；還有散發柔光的喜馬拉雅水晶、帶有彩虹光澤的白阿賽、如羽翼般紋理的藍針水晶，以及象徵古老智慧的雷姆利亞水晶等。

作為全方位的療癒之石，適合所有人佩戴，其應用層面廣泛，從環境淨化、冥想輔助、能量平衡到情緒安定，發揮穩定且柔和的效果。網友表示，

「白水晶手鍊能增強專注與記憶能力」

「我之前嗜睡很嚴重，在老闆娘的推薦下買了一條白水晶手串，大幅改善，現在也有意識地維持自己的健康」



No.3 髮晶

適用：淨化負能量、穩定情緒、增強行動力、提升直覺與判斷力



髮晶是透明白水晶或煙水晶中包裹著各種礦物晶絲，形成獨特的紋理與光澤。常見種類包括金黃色的鈦晶、紅銅髮晶、黑髮晶、綠髮晶等，色彩與能量特質略有不同。

鈦晶中含有二氧化鈦與金紅石，金絲可呈現彎曲如髮絲的「維納斯之髮」，或直線如「邱比特之箭」，密集排列時甚至能產生貓眼效果。紅銅髮晶則偏向古銅紅色調，視覺效果更具衝擊力。

黑髮晶含有黑色碧璽，晶絲濃密如絲，綠髮晶則因陽起石、綠碧璽等包裹體呈現清新自然的綠色光澤。還有深受女生喜歡的兔毛水晶，網友推薦

「以水晶或寶石來說，紅色促進血液循環」

「白兔毛水晶功效，白色在脈輪中對應頂輪，可以加強人的注意力和記憶力」



金色髮晶被視為招財與繁榮的寶石，黑色與綠色髮晶則有助於平衡能量與提升靈感。傳說中，髮晶不僅能守護愛情與財富，也象徵勇氣與智慧，適合在創業、職場挑戰或生活轉折時佩戴，為使用者帶來力量與祝福。

No.2 超七

適用：特別適合渴望靈性成長與內在平衡的人，或想提升創造力與想像力的藝術家



超七又稱「神秘七」或「靈魂之石」，由7種不同礦物結合而成，包括紫水晶、茶水晶、白水晶、黃磷鐵礦、針鐵礦、纖維礦及金紅石，能量對應人體7個脈輪，是能量平衡的全方位寶石，能放大其他水晶功效。由於稀有與多礦物特性，品相優秀、價格不菲。

每一塊超級七都擁有獨特紋理與色彩變化，晶體透明度高，呈現自然光芒閃爍之美。能引導靈性、連結高維度能量，提升心靈感知與直覺力，協助做出更明智的決策；同時淨化負能量，減輕焦慮與壓力，帶來自信與勇氣去面對挑戰。

對於藝術創作者來說，能激發創造力、點燃內在想像力。佩戴過的網友表示，

「真正的超七通常呈現透明至半透明的狀態，顏色多樣」

「神奇的是，只要戴著超七睡都會滿早起的」

「第一條水晶也是超七！已經培養了一年多，真的是我的幸運女神，戴久慢慢跟她磁場磨合後，很多事情都變得比較順利」



No.1 紫水晶

適用：過度長期用腦者、壓力大的上班族，或想提升創造力與專注力，經常焦慮或失眠的人



紫水晶被稱為「頂輪之石」，是最具靈性與智慧能量的水晶之一，色澤源自天然鐵元素，散發層次豐富、柔中帶韌的紫色光澤，具有沉穩氣質。從古希臘皇室到東方帝王，紫水晶都象徵神聖與權力，庇護佩戴者的心靈與精神力。幫助凝聚能量變強、舒緩緊繃情緒，讓思緒變清晰。

網友表示，

「有自我覺察經驗再戴多年沒戴的紫水晶，大概兩周就有變化，內在慣性不安緊張消失，處在一種非常平靜的狀態」

「戴紫水晶後心悸解除，連心情都平穩很多」

「認真生活、對自己負責任，這樣水晶也才能幫助到你，在無形中給予支持」



療癒內在、吸收負能量，紫水晶在人際與感情間也發揮著微妙助力。強化人際磁場帶來職場貴人運，幫助你在人群中散發信任與協調的氣場；在愛情方面則象徵誠實與深情，增進情侶的理解與信任，守護關係更穩固長久。若你覺得生活節奏過快、心緒煩亂，不妨戴上紫水晶手鍊，讓自己在繁忙世界中，優雅清醒地閃耀光芒。

十大人氣水晶飾品（網路溫度計授權使用）

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2024年10月31日至2025年10月30日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。



