珠寶知識｜珍珠怎麼辨真假？專家授5大鑑定技巧　必睇孔洞與光澤

在高級珠寶世界裏，珍珠一直是最容易被誤解、也最常被「以假亂真」的材質之一。它不像鑽石有明確的切割比例，也不像黃金能靠重量與印記快速判斷；珍珠的價值，往往藏在極其細微的視覺與觸感差異之中。尤其近年人造珍珠與仿珠技術日益精進，外觀愈來愈逼真，讓不少消費者在選購時更容易猶豫。



究竟該如何分辨眼前的珍珠是真是假？有著「珍珠之王」之稱的日本高級珠寶品牌 Mikimoto 專家指出，只要掌握幾個關鍵觀察重點，即使不是鑑定師，也能大幅降低買到仿品的風險。以下，編輯整理了5個實用又好記的辨別方式，從光澤、孔洞到細節質感，一步步帶你看懂珍珠的真實身份。

1. 光澤是否立體有層次

真正的珍珠，光澤不是「亮」，而是「深」。在光線下，它會呈現出一種由內而外的層次感，像是光被包覆在珠層裏慢慢透出，而不是停留在表面。當你將珍珠靠近觀看，甚至能隱約看到自己的倒影，但這個倒影不會像鏡子那樣銳利，而是略帶柔焦，邊緣自然模糊。相較之下，仿珠的光澤往往過於均勻、單一，看起來亮卻扁平，像是塗了一層亮漆，缺乏深度與流動感。這也是為什麼行家在看珍珠時，會刻意轉動角度，觀察光線在表面移動時是否「活起來」，而不是死板地反射。

2. 穿線穿孔處是否乾淨平整

這個細節，往往是最容易被忽略，卻也最誠實之處。真正的珍珠，因為珠層結構緊密，鑽孔後的孔洞邊緣通常相當乾淨、圓順，不會有明顯碎屑或剝落感，孔內壁也相對平滑。反之，許多仿珠是以玻璃、樹脂或塑料為基底，再覆上一層仿珠塗層，鑽孔時容易出現邊緣不平整、略顯粗糙，甚至能看到塗層與基底的交界。購買串珠或項鍊時，不妨將珍珠輕輕轉到孔洞朝外的位置，用肉眼仔細看，這往往比只看正面更能看出真假差異。

3. 表面是否「過度完美」

天然或養殖珍珠，本質上是由貝類長時間分泌珠層形成，因此幾乎不可能每一顆都完全一模一樣。即便是高品質珍珠，也常帶有細微的生長紋理、極小的凹凸或光澤變化，這些「不完美」，反而是天然的證明。若一串珍珠在尺寸、形狀、表面光滑度上幾乎毫無差異，看起來像工廠模具一次成型，反而要提高警覺。真正高級的珍珠，講究的是整體協調，而非毫無個性的整齊劃一。

4. 觸感是否帶有細緻阻力

這是一個經典但仍然實用的小技巧。將珍珠輕輕在牙齒邊緣或兩顆珍珠之間摩擦，真的珍珠因為表面是由一層層珠質構成，會帶有細微的顆粒感與阻力，不會完全滑順；仿珠則通常非常平滑，觸感接近玻璃或塑料。當然，這個方法較適合私下確認，不建議在公開場合使用，但對於快速初步判斷，仍然具有參考價值。

5. 重量與貼膚時的溫度感

真正的珍珠，拿在手上會感覺有份量，貼近皮膚時則會出現一種自然、舒服的冰涼感，不刺、不冷得突兀，而是隨著體溫慢慢回溫，戴久了依然覺得清爽。這種溫度變化，來自珍珠本身的有機結構與珠層密度。相較之下，多數仿珠因材質多為玻璃或塑料，雖然初觸時同樣偏涼，卻少了那份貼膚的柔和感，不是過於冰冷，就是溫度顯得死板、單一。當你同時留意重量與佩戴時的溫度感受，往往能更直觀地分辨出真珠與仿品的差異。

需要多點細心觀察

整體而言，辨別珍珠真假，從來不是靠單一技巧定生死，而是多個細節相互印證的過程。與其期待「一眼就懂」，不如練習放慢速度觀察：光澤是否有層次、孔洞是否乾淨、表面是否保有自然的生命痕跡。當你開始讀得懂這些細節，珍珠就不再只是一顆發亮的裝飾，而是一種有結構、有來歷的材質；也唯有在那個時候，你才能真正安心地挑選，而不是被外表牽著走。

