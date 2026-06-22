7款小資女必收輕奢珠寶：AHKAH、agete精緻高級　戴上氣場全開

比起一眼就看懂的華麗，輕奢珠寶正好踩在最迷人的平衡點，講究的是線條、光澤與佩戴時的氣場變化。



這次分享5款輕奢珠寶、就是日系風格最愛的設計，把「輕盈感」與「層次美」放大，讓珠寶不只是配件，而是穿搭裡最聰明的一筆。

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7款日本女孩最愛輕奢飾品（GEORG JENSEN官網；01製圖）

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1. AHKAH elements floating necklace 項鍊

日系極簡派的代表AHKAH，2026春夏的elements系列，把「線條控的浪漫」發揮到極致，其中最讓人移不開視線的，就是elements floating項鍊。以鑽石鑲嵌的鉑金細線為主軸，再交錯兩道18K黃金弧線，整體輪廓輕得像空氣，卻又立體到不容忽視。光線在金屬與鑽石之間流動，就像替鎖骨打了一層柔焦濾鏡。

AHKAH elements floating necklace 項鍊，$20,800



2. AHKAH elements duo手鍊、耳環

想找更日常、每天戴都不會膩的選擇，那就選同樣來自 AHKAH 的elements duo系列。手鍊與耳環以「duo」為核心概念，把黃金、鉑金與鑽石三種材質融合在一起，透過雙色對比創造剛剛好的平衡感。沒有過多裝飾，卻在細節中藏了設計巧思，無論是上班襯衫還是週末T-shirt，都能自然融入。

① AHKAH elements duo 手鍊，$6,400

② AHKAH elements duo 耳環，$4,300



3. GEORG JENSEN FUSION項鍊

北歐設計代表 GEORG JENSEN喬治傑生，這次FUSION系列以拼接為核心概念，將不同材質與色彩組合在一起—18K黃金、白金、玫瑰金，甚至加入HyCeram高精密彩色陶瓷，每一種排列都像在說一個不同的故事。曲面拋光設計讓光線自然流動，反而多了一種溫潤的力量，單戴很簡約，疊搭又能玩出層次。

GEORG JENSEN FUSION項鍊



4. agete 海外限定｜春色白花戒指/尾戒

想要多一點浪漫氛圍，agete春色白花戒指與尾戒，把春日小花的純粹感轉化成細膩設計。蛋白石特有的乳白光澤，搭配像晨露般點綴的鑽石，整體有一種很溫柔的氛圍。雖然不走華麗路線，但越看越耐看，很適合喜歡低調浪漫的人。

① agete 海外限定｜春色白花戒指

② agete 海外限定｜春色白花尾戒



5. agete海外限定｜鏤空紅寶石圓球項鍊

鏤空紅寶石圓球項鍊則走另一種情緒路線。靈感來自石榴的豐盛意象，透雕結構裡鑲滿細緻紅寶石，層層堆疊出濃郁光澤。這種設計不只是好看，還象徵情感的累積與延續，戴上它彷彿把一段故事掛在身上，低調但很有力量。

agete海外限定｜鏤空紅寶石圓球項鍊



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