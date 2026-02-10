13款紅色精品頸鏈推薦！這款新年開運首選　戴上它讓妳氣場全開

「紅色」在珠寶世界裏從來不只是色彩，而是一種能量語言。它象徵熱度、行動力與情感濃度，也因此在新年之際，特別容易被視為「為自己加持」的首選。



從紅寶石、紅玉髓到紅瑪瑙，不同材質各自承載著截然不同的氣質，有的張揚耀眼，有的溫潤內斂。本篇，編輯精選10款精品紅色項鍊，涵蓋經典投資型、高辨識度系列與友善入門選項，無論是想為新一年立下象徵性里程碑，或單純替日常穿搭添一抹力量，都能找到心儀的那一件。

新年開運13款紅色項鍊推薦（Tiffany & Co.；01製圖）

1. Cartier

Cartier Destinée 吊墜，枕形切割紅寶石，鋪鑲鑽石



Cartier Destinée系列向來不是張揚型珠寶，而是以極度克制的比例，詮釋「命定」這件事。枕形切割紅寶石被鑽石光環細膩包覆，線條圓潤而柔和，沒有尖銳稜角，讓視覺自然集中在寶石本身的色澤深度。18K白金的冷靜光感，進一步放大紅寶石的純度與透明感，使紅色顯得穩定而不躁動。這類設計不追逐短期流行，而是屬於歷久彌新的作品。對於想在新年為自己留下長期象徵、而非單季亮點的人來說，它非常值得投資。

2. Bvlgari

Bvlgari Divas' Dream 項鏈，$29,500



Divas’ Dream是寶格麗最能代表「女性線條」的系列之一。紅玉髓的色澤不像紅寶石那般強烈，而是帶著光澤的溫潤感，搭配玫瑰金後，整體氣質顯得柔媚卻不俗豔。扇形輪廓靈感來自羅馬卡拉卡拉浴場的馬賽克弧線，線條經過高度簡化，讓歷史元素轉化為現代珠寶語言。這款項鍊非常適合日常佩戴，既能為極簡穿搭增加色彩重心，也不會搶走整體造型的主導權。它的魅力在於長時間相處後，愈看愈順眼的古典美感。

3. Van Cleef & Arpels

Van Cleef & Arpels Sweet Alhambra 吊墜，$14,000



Alhambra系列自1968年問世以來，早已成為「幸運」的代名詞，而Sweet Alhambra的小型款尺寸，則讓這個象徵更加融入日常。紅玉髓的色澤平穩內斂，搭配標誌性的圓珠飾邊，即使尺寸縮小，辨識度依然極高。這不是一條用來宣示存在感的項鍊，而是一種低調而持續的陪伴。對第一次入手VCA的人來說，它的門檻友善、風格安全，卻又保有完整的品牌語言。作為新年開運珠寶，它所代表的不只是瞬間的好運，而是一種長期、穩定的正向暗示。

4. Chanel

Chanel Coco 項鏈，$55,700



紅色一直都是香奈兒女士鍾愛的色彩。Chanel將紅寶石巧妙嵌入「C」的字母結構中，讓品牌符碼化為設計本身。18K Beige米色金是品牌極具代表性的貴金屬色調，介於金色與玫瑰金之間，溫潤而不張揚，也讓紅寶石的色彩更貼近肌膚。這條項鍊並是一種靠近心口、貼近日常的質感。對於習慣極簡穿搭、卻希望在細節中保留精神象徵的人而言，它絕對是一件能長時間佩戴、也不會被風格所限制的作品。

5. Tiffany & Co.

Tiffany Soleste 項鍊



Tiffany Soleste系列以光環設計為核心，將視覺焦點牢牢鎖定在主石之上。紅寶石被圓形明亮式鑽石環繞，火彩集中、層次清晰，展現出高度傳統卻毫不過時的美學結構。鉑金的冷冽質地，讓紅色顯得更加鮮明而純粹，光用看的就令人著迷不已。這款項鍊適合重視寶石品質、切工與工藝細節的收藏型佩戴者，也特別適合在重要場合或人生節點時配戴，成為具有紀念意義的存在。

6. Louis Vuitton

Louis Vuitton Color Blossom BB Sun Pendant, Pink Gold, Cornelian and Diamond，$23,500



Color Blossom系列將Louis Vuitton 的 Monogram圖案轉化為柔和、可日常佩戴的珠寶形式。BB Sun吊墜以紅玉髓象徵生命力與喜悅，色彩明亮卻不浮誇。玫瑰金的溫暖色調，讓整體視覺更加親和，鍊條上點綴的鑽石細節則為簡約輪廓增加層次感。這是一條不需要特別搭配技巧的項鍊，無論是襯衫、針織或T-shirt，都能自然融入造型。它適合希望在日常中保留一點品牌識別，又不想過度張揚的人。

7. Chaumet

Chaumet Jeux de Liens 紅玉髓吊墜，$15,800



Jeux de Liens系列以「連結」為核心概念，設計語言直觀卻極具情感深度。紅玉髓與鑽石在交叉結構中形成視覺焦點，象徵關係、牽引與命運交會。不同於過度浪漫化的設計，它保留了一種理性與溫度並存的平衡感。這款項鍊適合在新年為自己設定一個象徵性提醒，關於人際、情感與對未來的承諾。它不強調形式，而是讓佩戴者自行賦予意義，是一件「越戴越有記憶點」的珠寶。

8. Boucheron

Boucheron Serpent Bohème吊墜項鍊，XS號，$15,400



Serpent Bohème是Boucheron最具歷史厚度的系列之一。水滴造型搭配玫瑰榴石，色澤濃郁而深邃，圓珠飾邊則展現品牌標誌性的雕金工藝。這種紅，不是明亮型紅色，而是帶有復古氣息與力量感的深邃之紅。它適合個性鮮明、不排斥存在感的佩戴者，也特別適合在冬季或深色穿搭中作為視覺焦點。作為新年珠寶，它象徵的是自信與能量，而非單純的討喜。

9. Piaget

Piaget Possession 項鏈，$41,200



Possession系列的魅力在於互動性，紅色光玉髓半球可翻轉佩戴，一面是鮮紅色彩，一面是可鐫刻個人訊息的金質表面，讓珠寶不只是裝飾，而是情感載體。玫瑰金與鑽石的搭配，使整體顯得輕盈而現代。這是一條非常適合為新年設定個人目標或祝福的項鍊，金質面的訊息可以對外展示，也可以只留給心口，非常具有儀式感與趣味性。它是一種安靜卻持續的正向能量，送禮自用都合宜。

10. Chopard

Chopard My Happy Hearts，NTD70,000



My Happy Hearts系列以心形與靈動鑽石構成輕快節奏，紅玉髓的色彩為整體注入情緒溫度。符合倫理道德的18K玫瑰金，不只是材質選擇，也是一種價值立場。這條項鍊適合疊戴，也適合單獨佩戴，風格輕鬆、不拘謹。它不試圖定義佩戴者，而是陪伴佩戴者表達當下狀態：關於快樂、關於自我，也關於為自己保留一點柔軟。

11. Qeelin

Qeelin Wulu 18K玫瑰金鑽石及紅寶石項鏈，$30,700



Qeelin 的 Wulu系列以東方文化中象徵吉祥與圓滿的葫蘆為靈感，將「福氣」這個抽象概念轉化為極簡而當代的珠寶輪廓。這款項鍊以18K玫瑰金打造，紅寶石低調點綴於線條之中，搭配鑽石細節，使紅色不再流於張揚，而是被精緻收斂成一種穩定而內斂的能量。Wulu的設計語言清楚卻不直白，既能被理解為幸運象徵，也是一件高度現代感的日常珠寶。對於希望在新年為自己佩戴寓意、卻不想過度裝飾的人而言，這是一款平衡文化深度與實戴性的理想選擇。（價格 NTD 128,000）

12. Damiani

Damiani belle Époque 玫瑰金紅玉髓項鍊，$16,900



Damiani的Belle Époque系列誕生於對電影黃金年代的迷戀，設計靈感源自電影菲林（Film）中畫面交錯的節奏感，將影像流動轉化為幾何框線的珠寶語彙。紅玉髓被安放於心型結構之中，如同被定格的光影瞬間，色澤溫潤卻充滿生命力。18K玫瑰金的溫暖色調，讓整體視覺更顯成熟與層次感。這是一款帶著藝術性與歷史深度的設計，適合偏好結構感、也欣賞電影文化的人，在新年為自己選擇一件有重量的象徵。

13. TASAKI

TASAKI petit" balance class charm 紅寶石墜鍊



TASAKI將紅寶石與Akoya阿古屋珍珠並置，形塑出品牌最具代表性的「平衡美學」。紅寶石象徵熱情與行動力，珍珠則代表理性與內在穩定，兩種截然不同的能量，在18K櫻花金的襯托下取得微妙和諧。“petit”balance class charm以誕生石為概念延伸，紅寶石對應七月，寓意深刻情感與長久承諾。這是一款將情感、時間與佩戴自由度巧妙結合的作品，推薦給懷揣浪漫心思的你。

