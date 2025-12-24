$8000有找！入門級精品手環推薦12選：Hermès、Cartier、LV一篇看

當你想到精品珠寶，是不是總覺得遙不可及？其實，許多頂級品牌早已推出價格親民的入門款，讓時尚不再只是奢侈的象徵，也能成為日常生活的一部份。無論你是熟悉精品的行家，還是剛踏入時尚世界的新手，這些手環不僅凝聚品牌精髓，更以多元材質、經典符號與細膩工藝，悄悄在手腕間訴說風格語彙。



以下，我們精選出12款「8000元內」的精品手環，帶你輕鬆跨入精品世界的第一道門檻。

12款名牌精品手環推薦

1. Hermès

Hermès Chaîne d’Ancre船錨鍊，NTD$27,100



如果說有哪條鍊子能代表巴黎的永恆風格，那非Hermès的Chaîne d’Ancre船錨鍊莫屬。靈感來自1930年代船隻纜繩的結構，這條Farandole純銀手鍊將實用性與造型美感巧妙融合。看似簡單，實則在每個環節中都暗藏比例學問與工藝細節，是Hermè 精神轉化為配件語言的代表作。戴上它，不是為了炫耀，而是一種認同品牌歷史與價值的低調宣言。

2. Cartier

Cartier 迷你款Cartier d’Amour手鍊，NTD$27,300



Cartier這條迷你款的Cartier d’Amour手鍊，以一顆0.04克拉的明亮式切割鑽石為中心，鑲嵌在18K玫瑰金圓框中，低調閃耀如愛情裡不動聲色的深情。設計極簡，直徑僅3.79毫米，卻不失品牌一貫的優雅與精緻。就像法式女人輕輕一笑、卻令人難忘，這條手鍊是日常中最安全又最迷人的選擇。

3. Bvlgari

Bvlgari save the children手環，NTD$20,500



這系列不僅是手鍊，更是一份承諾與行動。寶格麗結合招牌B.zero1系列風格，以純銀與黑色陶瓷打造出時尚又具意義的設計。鐫刻的「Save the Children」標誌與紅色小人，提醒我們時尚也可以是良善的代名詞。

+ 3

每售出一件，品牌即捐出95歐元（約港幣850元）予救助兒童會，這不只是配件，更是你為世界發聲的方式。

4. Buccellati

Buccellati 925純銀手環，NTD$28,000



若說珠寶是藝術，那Buccellati便是雕刻大師。這款925純銀手環綴以雛菊雕花，結合銀雕技法與金色點綴，彷彿將義大利花園濃縮進細節中。Blossoms系列是品牌珠寶較為親民的系列，卻依然保留繁複工藝與詩意美學，對於鍾愛精緻設計者來說，是走入高級珠寶世界的柔和門檻。

5. Tiffany & Co

Tiffany & Co Return to Tiffany®純銀手鍊搭配心型吊墜，NTD$18,300



這是一條寫滿紐約記憶的手鍊。以1969年經典鑰匙圈為靈感，這款Return to Tiffany®純銀手鍊搭配心型吊墜，彷彿每個佩戴者都是把愛寄回Tiffany的守護人。設計簡潔卻情感飽滿，是品牌最受歡迎的系列之一。即使不刻字，它也早已寫下千萬人的青春與情書。

6. Louis Vuitton

Louis Vuitton Silver Lockit純銀手鍊，NTD$18,200



銀色鎖頭不只是裝飾，它鎖住的是路易威登對孩童的承諾。這款Silver Lockit純銀手鍊設計中性，無論男女皆可輕鬆駕馭。

Louis Vuitton與「聯合國兒童基金會」（UNICEF）合作，每售出一件，便捐贈台幣7,200元（約等於港幣1,900元）支持全球弱勢兒童。佩戴在手腕的不只是LV經典鎖頭，更是你對世界的溫柔連結。

7. MIKIMOTO

MIKIMOTO 日本Akoya珍珠純銀手鍊，NTD$21,000



當日本珍珠遇上字母設計，MIKIMOTO創造出一條俏皮而優雅的手鍊。品牌英文字母吊墜中，特別以Akoya阿古屋珍珠代替「O」，隨著手腕擺動增添靈動感。這樣的細節設計，不只體現MIKIMOTO一貫的精緻，也讓珍珠從優雅走進日常，成為生活的閃光。

MIKIMOTO日本Akoya珍珠純銀手鍊，NTD$21,000（MIKIMOTO官網）

8. TASAKI

TASAKI 月亮與心型吊墜手鍊，NTD$15,900



TASAKI將自然與浪漫包裹在一條細繩手鍊中。22K黃金星形、紅色尖晶石滿月、珍珠地球，再加上藏在扣頭處的小愛心，每一個元素都如童話拼圖。這不是單純的飾品，而是屬於戴著它的人的一段故事寓言。設計獨特且童趣十足，為日常注入夢幻色彩。

9. Georg Jensen

Georg Jensen Offspring純銀手鍊，NTD$18,500



簡約的蛋型鏈節彼此交扣，是一種來自北歐的詩意。由設計師Jacqueline Rabun操刀的Offspring系列，象徵著母與子的關係，也延伸出人生關係的牽連與連結。這條純銀手鍊沒有繁複裝飾，卻有最深的寓意，適合喜歡極簡又重視意涵的人士。

10. agete

agete 極簡18K金手鍊，NTD$21,800



輕若無物卻藏著奢華心機，agete這條極簡18K金手鍊，中央鑲有密鑲鑽石的圓形吊墜。沒有誇張外型，卻擁有最能襯托氣質的光芒，低調地為日常穿搭加分。若你喜歡細節中的閃耀，這款便是默默發光的存在。

11. Pandora

Pandora 鍍14K金Timeless手鍊，NTD$13,180



Pandora的這款鍍14K金Timeless手鍊，乍看是簡約圓鏈，細看每一節卻都鑲有三顆立方氧化鋯石，從不同角度閃爍出不一樣的光澤。正面的璀璨與背面的光滑相映成趣，既美觀又舒適，讓你從白天戴到夜晚，無縫轉換風格。

12. APM Monaco

APM Monaco Up and Down手鍊，NTD$11,400



起伏設計象徵人生的高低起落，這條APM Monaco的Up and Down手鍊以925純銀呈現波浪造型，搭配手工微鑲氧化鋯石與淡水珍珠，非常優雅。可調節長度貼合手腕，隨興搭配也充滿細節感。輕鬆不費力地為日常造型注入南法風情與摩登感，是時髦入門的不二之選。

