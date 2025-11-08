入門時尚款頸鏈推薦｜5款質感項鍊　1萬元內擁有Cartier、Bvlgari

當我們談到鑽石及寶石頸鏈，總不免聯想到高不可攀的價格，但其實在1萬元以內，也能找到值得收藏的經典單品。近年來，許多國際精品品牌紛紛推出入門級項鍊系列，將高級珠寶的工藝精神帶入更親近的價位。



以下，《Bella》編輯精選了5款高質感的鑽石及寶石項鍊，無論是自用或送禮，都能成為一份兼具價值與心意的選擇。

1. Cartier

Cartier d'Amour項鍊，$8,400



Cartier d'Amour系列原是1938年問世的經典設計，如今以更現代化的姿態重生。這款粉紅藍寶石項鍊，直徑僅5.03毫米，卻透過精緻鑲嵌展現無與倫比的細膩。中央的粉紅藍寶石被一圈美鑽環繞，彷彿愛情中最純粹的核心，外圍的光芒象徵著守護。18K玫瑰金更替整體增添一抹溫潤，帶來柔美的氛圍。這件作品並非單純的華麗，而是以簡潔的線條與比例，詮釋低調奢華的浪漫哲學。（價格台幣36,800元）

2. Bvlgari

Bvlgari Save the Children項鍊，$5,900



寶格麗 Save the Children系列不僅是一款珠寶，更是一份承諾。純銀項鍊以Bvlgari經典圓形設計為靈感，中央鑲嵌縞瑪瑙元素，並點綴一顆0.07克拉紅寶石，如同希望的火焰，微小卻閃耀。背面鐫刻上「Save the Children」標誌，每一件售出，品牌將捐贈95歐元予救助兒童會，讓美麗化為實際行動。項鍊設計中性的風格，無論男女皆可輕鬆駕馭，黑與紅的對比更顯個性張力。（價格台幣24,000元）

3. Georg Jensen

Georg Jensen Offspring項鍊



來自丹麥的Georg Jensen，將設計視為情感的延伸。Offspring系列項鍊由設計師Jacqueline Rabun打造，靈感源自母子間永恆的連結。以純銀曲線包裹總重0.08克拉的鋪鑲鑽石，像是兩個彼此交纏的生命體，象徵守護與依靠。項鍊的簡約外型帶有北歐設計特有的克制感，卻因曲線而展現柔情。無論是送給摯愛，還是犒賞自己，這款項鍊都蘊含著「愛與陪伴」的深層意涵。（價格台幣20,500元）

4. AHKAH

AHKAH Cerf-volant pavé項鍊



日本品牌AHKAH近年來積極提升品牌定位，從Logo到產品設計皆展現新氣象。這款Sebron密鑲項鍊，以18K黃金勾勒出小巧蝴蝶結輪廓，點綴上總重0.04克拉的密鑲鑽石，閃耀而不浮誇。設計靈感源於天空中的風箏，寓意自由與夢想，整體線條乾淨俐落，卻不失俏皮的氛圍。它兼具甜美與精緻，是適合日常佩戴的百搭單品。AHKAH透過多樣化作品，清楚傳遞品牌已從「輕珠寶」蛻變為能與國際精品並肩的高級珠寶新勢力。（價格約台幣17,500元）

5. agete

agete經典單鑽項鍊



誕生於1990年東京青山的agete阿卡朵，以兼具設計感與日常性的輕珠寶著稱。這款14K黃金單鑽項鍊，採用3爪鑲嵌的鏤空鑽石座，從側面看宛如皇冠托起寶石，細節處處展現工藝心思。搭配10分大小的明亮式切割鑽石，呈現出小巧卻璀璨的光芒。它毫不張揚，卻能在舉手投足間散發氣場，非常適合各種年齡層的女性，既能單獨佩戴凸顯優雅，也能疊搭其他項鍊增添層次，是一款不會褪流行的經典選擇。（價格台幣22,200元）

工藝不打折

在琳瑯滿目的精品珠寶世界裡，價格往往是阻擋大眾的門檻。然而，這些4萬元台幣內的項鍊卻顛覆了既定印象：它們不僅保有品牌一貫的工藝與設計語彙，更透過精緻細節與特殊寓意，讓佩戴者能以相對親民的價格，擁有一件足以陪伴多年的經典作品。選擇一條項鍊，或許就是選擇了一段與自己相契合的日常語言，隨時間流轉，價值只會更加深厚。

常見問與答

Q1：這些精品項鍊為什麼能壓在4萬元台幣以內？

A1：品牌通常透過選用較小克拉數的鑽石或寶石、純銀或14K金材質，來降低成本，但仍保留高級工藝與設計，因此能提供「入門級」的價格。



Q2：這些項鍊適合日常佩戴嗎？

A2：是的。無論是Cartier的粉紅藍寶石、Bvlgari的公益款，或是Georg Jensen的純銀雕塑等，都屬於低調且百搭的風格，適合日常穿搭，甚至能與多層次項鍊疊戴。



Q3：如果要挑選第一條精品項鍊，該怎麼決定？

A3：可以依照需求選擇。重視品牌歷史與經典感的人可選Cartier；喜歡有公益意義的可挑Bvlgari；想要北歐簡約設計則適合Georg Jensen；偏愛甜美輕盈氛圍可考慮AHKAH；而注重百搭的人，則很適合入手agete的單鑽款。



