薄底波鞋穿搭｜Lisa張員瑛上身示範　10款精選輕鬆穿出俐落時尚感

近年來，隨著 Y2K 風潮再度席捲時尚圈，波鞋趨勢也悄然轉向。曾經紅極一時的厚底老爹鞋，已漸漸退居幕後，取而代之的，是極簡俐落的「薄底鞋」強勢登場——而且越纖薄，越能展現品味！



這類設計輕盈貼合足型，不僅穿著舒適，更能巧妙修飾腿部比例，為整體造型注入一抹俐落感。以下特別精選 10 款「薄底球鞋」，帶你一次掌握必備鞋款的新潮流。

薄底鞋是甚麼？

「薄底鞋」的設計源頭可追溯至 1950 至 1960 年代。當時，隨著足球與田徑運動的蓬勃發展，鞋履市場迎來轉變——各大品牌紛紛推出輕盈、自然貼合足型、並具備卓越抓地力的設計，讓雙腳彷彿與地面融為一體，宛如赤足般靈活。

如今，伴隨復古風潮回歸，「薄底鞋」再度掀起時尚熱潮。adidas 重現 1950 年代經典的 Samba 足球鞋，成功躍升為當代街頭的「IT Shoes」；Puma 推出的 Speedcat 系列，則向經典賽車鞋致敬；而 Onitsuka Tiger 的 Mexico 66，原為 1966 年墨西哥奧運日本代表隊打造，至今依然是薄底鞋的永恆經典。

薄底鞋穿搭5位名人示範

「薄底鞋」風潮在今年持續延燒，但要如何穿出既緊跟潮流、又彰顯個人特色的造型？我們特別整理了 5 位名人的私服穿搭範例，讓女孩們透過幾個簡單技巧，就能將薄底鞋詮釋得獨具風味，走到哪都是焦點。

1. Lisa

BLACKPINK 成員 Lisa 的私人穿搭中，選擇了一雙 Louis Vuitton 的薄底鞋作為造型亮點。她以黑色長襪呼應上身服裝的色調，並巧妙運用跳色條紋與紅色包包點綴整體造型，讓清爽純白的鞋款在層次豐富的配色中脫穎而出。

2. 張員瑛

IVE 成員張員瑛成為 New Balance 代言人，在形象照中，她腳踩全新 204L 薄底鞋，搭配絨面材質的短裙，巧妙呼應鞋款的麂皮細節。上身則以白色襯衫搭配白襪，統一整體色調，在簡潔俐落中融合了都會感與甜美氣質。

3. Rosé

身為 Puma 品牌大使的 Rosé，在私服造型中頻繁演繹「Speedcat」系列鞋款。某次貼文中，她選擇全黑穿搭凸顯鞋款質感，並以一雙寶藍色襪子作為點綴，讓深色系造型依然保有層次與亮點。

4. Dua Lipa

同樣身為 Puma 品牌大使的 Dua Lipa，以她健康又帶點性感的魅力詮釋「Speedcat」系列鞋款。她選擇街頭感十足的全黑造型，並搭配透膚黑絲襪取代傳統襪款，讓整體在率性之中依然流露出迷人的女性韻味。

5. Molly

以獨到時尚品味擄獲眾多粉絲的Molly，在一次私服造型中，選擇了 Louis Vuitton 桃紅色薄底鞋。她以粉色系延伸整體調性，並在鞋面繫上可愛蝴蝶結，營造出芭蕾舞鞋的優雅氛圍；同時以巧克力色運動服呼應小麥膚色，展現健康又俏麗的魅力。

各大品牌紛紛搶推「薄底鞋」，我們也精選出 5 款來自運動品牌的推薦鞋型，從話題熱度爆棚的經典設計，到新鮮上架的亮眼款式一應俱全。藉由這些更為親民的選擇，女孩們也能輕鬆入手，跟上這股席捲街頭的流行風潮！

1. Onitsuka Tiger

Onitsuka Tiger 推出全新 SLIP-ON 鞋款，其靈感源自 1982 年為全日本首屆拔河比賽打造的專用鞋之一——「TSUNAHIKI 82」。全新的 TSUNAHIKI SLIP-ON 承襲原版的經典設計與精緻工藝，並融入現代設計語彙，在復刻之中注入新意，成就一雙兼具文化底蘊與時尚魅力的復古鞋款。

Onitsuka Tiger SLIP-ON



2. Adidas Originals

以復古風格為設計核心的 Adidas Originals，以「T-Toe」家族系列鞋款在次抓緊人心，可愛的粉色系，加上標誌性的線條設計，讓人過目難忘。

Adidas Originals HANDBALL SPEZIAL，$899



3. New Balance

New Balance 全新薄底鞋款「471」！靈感取自經典跑鞋 320，並以 70 年代復古運動風格為設計核心。修長的鞋身線條結合新穎配色，為薄底鞋戰場再添一位強勢新秀，為復古愛好者與潮流玩家帶來耳目一新的選擇。

New Balance 471，$849



4. PUMA

Fenty x Puma 聯名系列的指標話題鞋款 AVANTI 象徵 Rihanna 對 PUMA DNA 的重新詮釋。承襲經典足球鞋輪廓，融合現代街元素，搭配鞋舌設計與細緻車縫細節，為運動鞋注入時尚靈魂。這次在設計上分別以柔霧紫、經典黑作為主色，兩款配色散發不同的個性魅力，展現對足球與音樂的雙重致敬。

PUMA Fenty x Puma 聯名，$990



5. Nike

Nike 這雙 LD-1000 被Lisa 上身搭配後話題不斷！該鞋款首次亮相於 1977 年，其標誌性的喇叭形外擴鞋跟，原本是為長跑選手提供額外支撐而設計。然而，因鞋跟外擴過於明顯引發安全疑慮，不久便遭到召回。

Phil Knight 原以為這次召回會引發顧客反彈，沒想到收到的卻是感謝信——漫長的等待後，這款經典設計終於華麗回歸。麂皮與透氣布料的結合，搭配鬆餅格紋外底，再現復古魅力與獨特個性。

Nike LD-1000，$749



若預算較為充裕，我們也精選出 5 雙精品品牌推出的薄底鞋。透過各異其趣的設計視角與面料運用，為妳的穿搭開啟更多可能，讓每一步都走出獨一無二的風格。

1. Chanel

Chanel 2025 春夏系列推出的這雙薄底鞋，以輕盈的檸檬黃為基底，加上經典菱格紋絎縫點綴，呈現出輕盈的夏日意象。

Chanel 25SS



2. Celine

Celine 這雙薄底鞋，運用類似德訓鞋的線條為基底，並裝飾上標誌性得凱旋門符號，以典雅的姿態呈現整體設計。

Celine RACER，$6,900



3. Loewe

Loewe 是最早踏入薄底鞋領域的精品品牌，這雙 Ballet 2.0 運動鞋，運用復古跑鞋為基底，加上系的皮質與帆布拼接，打造出簡約優雅的設計。

Loewe Ballet 2.0



4. Miu Miu

穩踩年輕世代流行趨勢的 Miu Miu，近年來營收水漲船高，品牌推出的這雙「Plume」薄底鞋，以納帕皮革製造，精緻時髦的外型，是品近日的缺貨女王。

Miu Miu Plume，$7,750



5. Louis Vuitton

Louis Vuitton 這雙名為「Sneakerina」的薄底鞋，是品牌近期的人氣焦點。多變的配色結合鞋底與細節處的經典 Monogram 老花點綴，為俏麗外型增添辨識度與質感，可愛又不失奢華，讓女孩們一見傾心。

Louis Vuitton Sneakerina，$9,650



【本文獲「Bella儂儂」授權刊出，未經同意禁止轉載。更多精彩報導，詳見《Bella儂儂》。】