芭蕾舞鞋｜10款平價又有質感　Itzy有娜同款熱賣　Uniqlo耐穿百搭

街頭時髦關鍵字非「芭蕾舞鞋」莫屬！從伸展台到日常穿搭，這股柔美又率性的風潮持續延燒。韓團Itzy成員—有娜（Yuna）穿著的同款Puma芭蕾鞋，更甚至一度賣到缺貨，而各大品牌也紛紛推出平價又有質感的款式。



還沒入手嗎？別擔心！我幫讀者們整理出了下列「10雙」平價又百搭的芭蕾舞鞋品牌與款式推薦，每雙介紹都CP值爆表，就是要讓你用超划算的價格，即能買到明星同款質感喔~

平價芭蕾舞鞋10款推薦（點擊放大瀏覽）▼▼▼

10款$1000內芭蕾舞鞋推薦（01製圖；D+Af官網）

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Itzy有娜帶火芭蕾舞鞋！平價百搭10款一次看

最近，隨著韓國女團Itzy成員—有娜的穿搭Po文，讓腳上的同款芭蕾舞鞋瞬間掀起熱潮，一度賣到缺貨，也讓此風格在潮流圈持續升溫。各大品牌也趁勢推出平價又有質感的高CP款式，讓大家能用最親民的價格，既可擁有明星同款質感鞋款，輕鬆穿出時尚感！

1. Charles & Keith 柔沙色Ivette編織芭蕾舞鞋

麂皮材質製成的芭蕾舞鞋，穿起來究竟是什麼感覺呢？一向深受時髦女性喜愛的小CK（Charles & Keith），近日就在官網推出一款有著多種顏色選擇的麂皮質芭蕾舞鞋。

從照片中，就能明顯感受到那份自然的霧面光澤與柔軟細膩的皮質觸感。簡約的沙色調，營造出溫柔又都會的氣息，鞋面編織細節，則為傳統芭蕾舞鞋注入現代美學，彷彿一穿上，就能瞬間展現優雅氣質加持呢~

Charles & Keith柔沙色Ivette編織芭蕾舞鞋，$539



2. Zara 酒紅色絨面綁帶芭蕾平底鞋

酒紅色單品這種介於浪漫、深沉、性感之間的色調，總能為穿搭增添一絲溫潤感受；然而，Zara這雙絨面平底芭蕾鞋，正巧捕捉了這份質感。

鞋身以柔軟的絨面材質呈現深酒紅色調，搭配對比色縫線與細緻綁帶設計，在經典芭蕾舞鞋的輪廓中，注入一絲法式復古氣息。無論搭配毛呢長裙還是直筒牛仔褲，都能輕鬆營造出優雅又時髦的Style。

3. Puma Speedcat Ballet Suede 芭蕾休閒鞋

作為賽車文化的經典象徵—Puma「Speedcat Ballet」鞋款系列，自1999年問世以來，一直代表著速度、精準與極致表現。儘管原先的設計初衷是為賽車手打造專用的防火鞋，但後來卻憑藉柔軟的麂皮材質、高包覆性的舒適腳感，以及重新演繹的品牌標誌點綴，讓這雙鞋從摩納哥賽道一路駛向全球街頭，成功化身為兼具性能與時尚的指標單品之一。

尤其最近當韓國女團Itzy成員—有娜著裝亮相後，更瞬間掀起熱潮，粉紅色同款也一度賣到缺貨。無論讀者們是標準賽車迷、街頭潮人，還是熱愛復古風格的時尚控…倘若說到現下最紅的芭蕾舞鞋推薦，Puma的這雙「Speedcat」絕對是不容錯過的經典首選喔~

Puma Speedcat Ballet Suede 芭蕾休閒鞋，$659



4. D+Af 雙帶機能芭蕾鞋

除了傳統的芭蕾舞鞋輪廓外，如今也出現了一股新趨勢—在優雅外型中融入符合人體工學的機能設計。讓時髦與舒適得以並存。

像是D+Af推出的這雙白、灰色系交織的機能型芭蕾平底鞋，便以柔韌的環保膠底設計，為穿者帶來良好的彎曲性與支撐力，能有效保護腳底、減少行走時的壓力。穿上它，不僅能延續芭蕾鞋的輕盈線條，也能在日常步伐間保持舒適無負擔。

5. Onitsuka Tiger MEXICO 66 TGRS

這款鞋以「Mexico 66」經典鞋型為設計藍本，並以纖細鞋型與精緻鞋帶細節展現此雙的獨特風格。雖然是娃娃鞋，穿起來卻備感輕盈柔軟、能牢牢固定腳部，完美結合娃娃鞋的優雅與運動鞋的舒適支撐。不僅適合日常通勤，也能輕鬆搭配穿搭，無論是高腰寬褲或直筒牛仔褲；搭毛呢短裙或針織連衣裙…皆能營造出一股優雅又率性的都會氣息。如此兼具時尚與舒適的鞋款，是不可錯過的百搭單品。

Onitsuka Tiger MEXICO 66 TGRS，$1,040



6. H&M 米色水鑽芭蕾平底鞋

這雙H&M的米色水鑽芭蕾平底鞋，採用的是柔軟絨布材質，使人一套進腳中，彷彿被輕柔雲朵包覆，立即帶來舒適而輕盈的穿著感。而設計師，也在細節之中增添一絲柔美巧思，在鞋面上細緻地點綴著一顆顆晶亮的水鑽，只要隨步伐輕輕晃動，便會折射出微微的光芒，就如同晨曦中的露珠般，低調閃耀。無論漫步在街頭的午後陽光下，或踏入聚會的溫暖燈光裡，每一步都自然而然流露優雅氣質，散發出細膩而迷人的時尚亮點。

H&M 米色水鑽芭蕾平底鞋，$249



7. Next 本色圓頭鉤織綁帶芭蕾舞鞋

來自英國知名的平價成衣品牌Next，這次透過鉤編針織布料的巧妙變化，為芭蕾舞鞋勾勒出一抹如晨光般，優雅又靈動的輪廓，讓你自在漫步於日常裡的每個角落。輕盈透氣柔軟鞋面，搭飾上細緻的腳踝繫帶，隨著每一步伐輕輕搖曳，流露低調而浪漫的韻味。通過網購，將這份英倫優雅與隨性氣質，悄然穿進你的腳下。

Next 本色圓頭鉤織綁帶芭蕾舞鞋，$331



8. Adidas 黑白繫帶鞋

這一次，Adidas將跆拳道這一國民運動的精神，以設計語彙巧妙轉化、融入進甜美又優雅的芭蕾舞鞋線條。設計師打破傳統框架，讓經典貼近日常穿搭，也讓造型變得更加靈活多變、隨心搭配各種風格，完美兼具時尚感與機能美學。

Adidas 黑白繫帶鞋，$799



9. Studio Doe 黑色方頭金屬釦便鞋

自2012年創立以來，Studio Doe便持續以「Flow in Style」的理念，贏得多位時髦女性的青睞。創辦人小安，擅加以簡約而優雅的設計語彙，詮釋獨具個人風格的時尚態度。而這雙鞋，正是品牌精神的延伸！

以方頭搭配金屬釦環與方圓後跟，巧妙平衡帥氣與柔美；腳底與後跟的壓釦設計，則能輕鬆切換三種穿法、隨心變換造型。不僅展現細膩質感，更帶來無負擔的舒適穿著，讓每一步伐，都自然散發著自信與迷人魅力，宛如走在時尚大頁面的鏡頭前。

10. Uniqlo C 黑色芭蕾平底鞋

國民品牌Uniqlo，以超親民的價格，讓當紅的芭蕾舞鞋趨勢，輕鬆成為你、我衣櫥中的百搭必備單品。這雙黑色平底鞋，以T字帶設計為亮點，搭配彈性鬆緊帶，不只穿脫毫不費力，鞋底還具備了緩震效果，讓人走路時，每一步都能感受到輕盈與舒適。

無論搭配毛呢長裙走在風微涼的街頭，還是配牛仔褲輕快穿梭日常街道，這雙鞋兼具舒適、實用與時尚感，隨時隨地都能輕鬆展現優雅氣質。

同場加映：薄底波鞋穿搭｜Lisa張員瑛上身示範 10款精選輕鬆穿出俐落時尚感（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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