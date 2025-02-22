脫單靠這6對「斬男系」波鞋　男女通殺彰顯品味　金采源都著同款

現代女性對於球鞋的關注度不亞於男性，運動品牌也開始關注在「女性專屬」的球鞋設計上，新款的中性外觀讓男女都喜歡！



想要在約會中留下深刻印象，不一定要花太多心思在華麗的服裝上，一雙帶有話題性的球鞋就能輕鬆做到，還能帶出你的時尚品味。本篇為你介紹多款男女都買單的高人氣的球鞋清單，在約會開啟話題拉近距離，讓你輕鬆脫單！

約會脫單秘笈，6對男女適用高人氣波鞋，著上開啟時尚話題拉近約會距離（點擊放大瀏覽）▼▼▼

精選6對男女都愛高人氣時尚波鞋（IG@_chaechae_1；01製圖）

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孫芸芸同款「adidas samba」人氣最高

adidas Originals SAMBA OG運動鞋，$899



孫芸芸陽光自然派風格，率性的名媛穿搭中大多都是女鞋、涼鞋居多，近期球鞋款式出鏡率最高的就是adidas Samba！僅管我們已經多次報導過adidas Samba到底多火紅，這鞋款在男女間的討論度話題不斷！不只是孫芸芸的愛鞋，穿搭部落客們持續的在2024表達對adidas的喜愛，更直言今年還會持續穿Samba！

隨著時尚圈對復古風的熱愛日益增長，adidas Originals的經典鞋款Samba憑藉其標誌性設計和深厚歷史背景，成功吸引了眾多潮流人士的目光，更成為多個伸展台上和街頭風格的搭配常客。Samba自1950年首次亮相以來，就以其無與倫比的舒適度和經典外觀著稱，近年贏得了全球消費者的持續喜愛。

NIKE Air Max Plus TNPO

NIKE Air Max Plus TNPO



Nike經典的翻鞋舌設計最先會聯想到NIKE和權志龍GD PEACEMINUSONE聯名的「Kwondo 1」，但是最新的NIKE人氣翻鞋舌球則是Martine Rose SS25秀場上現身的NIKE Air Max Plus TNPO。

以透氣針織鞋面，搭配波紋設計線條與鞋尖周圍的洗練塑膠裝飾，鞋跟與前足的Nike Max Air氣墊，原為提升跑步表現而設計，可提供持久的輕量緩震保護，微厚底的鞋身穿起來很顯腿長！最特別的是一片同色系的外翻鞋舌，鞋舌為活動可拆卸式，全黑的鞋身還搭配一副白色鞋帶，任意搭配都很好看！

BALENCIAGA 10XL運動鞋

BALENCIAGA 10XL



Balenciaga 10XL運動鞋將，該超大尺碼鞋履延續了Balenciaga對極致誇張輪廓的探索。男生穿著不止增高，女生著用更是顯瘦神器！

10XL運動鞋以健身房訓練鞋為原型，全面放大設計結構，強化與運動員身份的關聯。鞋身外側傾斜的B標識呈現一種加速奔跑狀，動感十足。儘管廓形龐大，此款運動鞋的腳感卻格外輕盈。Balenciaga 10XL運動鞋推出多種男女款尺碼，共分白／灰／黑、灰／黃、灰／粉／黑三種配色。

Air Jordan 1 LOW x Travis Scott

Air Jordan 1 LOW x Travis Scott



說到脫單球鞋絕對要這雙有錢不一定買得到的倒鉤系列，Air Jordan 1 LOW x Travis Scott自首次推出之後已經推出多種配色版本，以Air Jordan 1 LOW低筒鞋為設計雛形，適合秋冬色調的Reverse Olive混搭高級皮革與溫暖中性色調。乳白色裝飾片包覆淺橄欖色鞋面，釋放柔和大地氣息。

Scott的招牌反向Swoosh標誌，配上大學紅車縫細節，再掀經典新風潮。這雙鞋不只在男星朴敘俊、Seventeen金珉奎，就連韓國隱藏的女鞋頭朴信惠、女團Le sserafim金采源都曾著用過！

同場加映：2025代表色Mocha Mousse 8對波鞋推薦 Puma Speedcat Rosé同款（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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Salomon XT-Quest

Salomon XT-Quest



法國品牌Salomon發源於1947年法國阿爾卑斯山，由François Salomon創立，初期以高山滑雪器材打開知名度，後增加越野跑、登山、路跑、健行等戶外山野運動領域。Salomon XT-Quest的設計風格獨特，不僅適合喜歡戶外活動的愛好者。越野機能與前衛的外觀，也是潮流人士的穿搭神鞋！Salomon XT-Quest推出眾多顏色，中性設計獲得男女喜愛，來當做情侶鞋也非常適合！

unknowndomain®

unknowndomain TaiChi GT80，$635



最後推薦台灣潮流品牌unknowndomain®成立於2018年，之前與貴婦愛牌CHENN CHENN推出聯名鞋款，女生款式火速被搶購一空！除了聯名款的PANDA熊貓、小白鞋配色之外，品牌近期也開始著重女性市場。

特別推薦擁有太極元素的經典鞋款GT80，以上世紀70-80年代的German Trainer鞋款為基底改良，融合太極元素，搭配橡膠硫化大底，細節考究，鞋墊採用灰色OrthoLite歐索萊專利材質，回彈力更好，被網民封為台灣最好穿版鞋之一，還是眾多藝人的同款球鞋！

同場加映：韓星最愛6對白波鞋推介 Jennie、Irene同款 NIKE經典款勁百搭（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】