告別夏季沉悶感　推薦4大白T恤穿搭技巧　打造顯瘦多變日系時尚

夏季來臨，面對戶外炎熱的氣溫，外出穿搭選擇不禁讓人陷入選擇困難，尤其希望在悶熱季節裡穿出涼爽感，同時又希望保有理想造型印象時，不妨可以選搭一些基本款的單品加乘，像是白色 TEE 便是此時相當推薦的必備，百搭實穿的款式，不僅適合單穿之外，也很方便拿來疊搭使用。



喜歡關注日本流行動態的大家，相信也有發現日本女生也超愛以白 TEE 為搭配，想知道有哪些穿搭靈感範本嗎？以下為大家總整理 4 套混搭方式，運用不同上身與下身的變換，或者利用配色點亮細節焦點，一起透過白 TEE 為新季節，打造涼感降溫的日系休閒氣息。

四個必學白T恤穿搭，打造夏日休閒氣息（WEAR@ひかたん；01製圖）

四個必學白T恤混搭方式（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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LOOK 01.白TEE+背心

大家衣櫃裡一定都有的白色 TEE ，向來是懶得想穿搭時的必備小幫手，當想點亮衣著層次的時候，不妨嘗試以白 TEE 外搭一件細肩帶背心，利用深淺配色巧思，瞬間提升搶眼注目的聚焦印象，簡單便能打造豐富的造型魅力。

LOOK 02.白TEE+白褲

運用全身白色系的配色技巧，以白 TEE 與白褲加乘，使整體呈現和諧且一致性的風格樣貌，尤其白色通常會給人帶來降溫涼爽的視覺，也很適合在夏日使用，白褲可選今年很夯的繭型褲或者寬褲都很推，以上寬下窄的穿衣技巧，還能製造顯瘦修飾的理想比例。

LOOK 03.白TEE+襯衫

當想營造幾分率性休閒的時候，推薦將白 TEE 和襯衫混合，利用兩種具有中性男孩風的款式，為造型注入一股隨性街頭的個性度，而襯衫除了可以外搭之外，也可綁在腰間點亮造型細節，使外出風格充滿專屬的日系態度。

LOOK 04.白TEE+長裙

另外也可將白 TEE + 長裙混搭，透過休閒與女孩感的單品，使風格創造出全新的造型感受，而上衣與裙子的版型可以窄版為主，這樣整體才會顯得俐落修身，讓 TEE 穿著時不會顯的單調呆板，再踏上尖頭鞋或者夾腳拖（人字拖）就很好看加分。

本季以白TEE打造日系時髦休閒

以上推薦 4 套白 TEE 的混搭技巧，大家也學會其中的搭配秘訣嗎？白色不僅可以製造好感度之外，同時能增添幾分涼爽降溫感受，運用不同下身做更換，瞬間打造多變且時髦的日系時尚。

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