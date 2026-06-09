夏日穿搭2026｜以5時尚趨勢營造充滿個人特色造型：空氣感、復古

【夏日必備｜時尚單品】踏入夏日天氣變幻莫測，時而豔陽高照，時而滂沱大雨，使得每日的造型都要花不少的心思。而提到夏日穿搭，總會聯想到透氣舒適與涼感，但其實透過不同的時尚單品，都可以營造出不同的層次感。這次「01女生」將分享今個夏日必備的時尚單品，女生們再可透過各種單品的搭配，打造出充滿個人特色的造型。



夏日必備時尚單品1. 空氣感剪裁上衣

夏日造型中的上衣，強調輕盈和慵懶感，其中空氣感剪裁如：輕薄罩衫、開襟衫、結構感短袖襯衫、寬鬆落肩版型等，都有著不同修飾身型效果，同時帶來營造零重力的輕盈視覺效果。

推薦. MAJE X BLANCA MIRÓ Cotton Top With Removable Organza 可拆卸薄紗上衣 HK$1,950

MAJE「意式海岸之夏」限量膠囊系列，由品牌創辦人Judith Milgrom與西班牙創意設計師Blanca Miró共同創造。以紅、藍、綠三色交織出地中海的明媚陽光與60年代那份無憂無慮的感性與優雅。並以而簡潔俐落的剪裁線條，則致敬了 90年代義大利式極簡主義的精髓。其中這件可拆卸薄紗上衣，內層為無袖白色純棉短版上衣，外層搭配透明的藍白配色薄紗上衣，兩者可組合疊穿或完全拆卸單獨穿著，方便打造不同造型。

推薦. MAJE X BLANCA MIRÓ Cotton Top With Removable Organza 可拆卸薄紗上衣 HK$1,950（品牌提供）

夏日必備時尚單品2. 透膚布料服飾

夏日服飾的布料也是很重要，會是強調「空氣感」與「呼吸感」，其中可重點留意歐根紗 (Organza)、輕透雪紡與機能網布，部分布料可透過透視效果打造豐富視覺層次，或者營造飄逸高級感，同時帶來舒適透氣感。

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In Good Company的這款Celeste 連身裙，採用亞麻牛仔布精製而成，保留了牛仔布的經典外觀與紋理，但質感更輕更透氣，非常適合悶熱氣候。連身裙的腰部飾有褶襉，柔和地勾勒出優美的身形。

推薦. In Good Company 亞麻牛仔Celeste 連身裙 HK$1,390（kapok提供）

夏日必備時尚單品3. 復古風太陽眼鏡

夏日又怎能少了太陽眼鏡，今年主打大膽前衛的Y2K復古風與寬邊大圓框的款式。其中熱門款式包含超大尺寸的飛行員太陽眼鏡、潮流方框、復古大圓框、時尚未來感的款式，款款都是戴上即成街頭焦點。

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夏日必備時尚單品3. 復古風太陽眼鏡-Møy Atelier LITTLE RIPPLE（IG@moyatelier）

夏日必備時尚單品4. 輕盈通透的手袋

夏季手袋主要講求：輕盈通透、極簡俐落和色彩鮮明。今季的趨勢將聚焦於網狀編織手袋、單手柄手袋以及清新甜美色彩的手袋，不論是在度假、上班和日常生活中，都透過手袋的搭配營造夏日滑爽感覺。

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夏日必備時尚單品4. 輕盈通透的手袋- ANTEPRIMA LUCCHETTO II WIREBAG Small（品牌提供）

夏日必備時尚單品5. 度假感與層次豐富的首飾

夏季首飾除了可以選擇色彩鮮明的款式外，「度假感」與「層次豐富」同樣是重點。其中可以留意4類珠寶首飾，包含：精緻串珠首飾、礦石與海洋風、百搭鎖骨頸鍊以及金銀混搭疊戴，都是非常適合夏日日常或海邊穿搭。

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Moment系列以「女性的名字」為靈感，寓意每一位女性都是獨一無二的存在，她的名字永遠屬於自己，代表自己。品牌特邀洛杉磯設計師開發專屬字體，運用利落線條與柔美曲線，展現女性的堅毅與柔軟。大家可自由選擇字母、元素，組合出專屬於自己的項鍊，用以銘記家人、寵物、珍貴回憶或人生關鍵字。