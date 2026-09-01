2026必買5款LV新款老花手袋　升級版Neverfull簡約百搭超級實用

以頂級訂製行李箱起家的 Louis Vuitton，當年為了抵制贗品而誕生的 Monogram，在百年後的今日與品牌製包工藝完美結合，成為當今時尚圈最具價值與辨識度的設計之一。



2026 年上半年，品牌持續運用這項被戲稱為「老花」的經典元素作為創作基礎，再次打造多款膾炙人口的包袋！這次我們整理出五款推薦，其中升級版 Neverfull，以及台灣搶先開賣的後背包，都是近期備受關注的人氣單品！

LV新款老花包5款推薦（點擊放大瀏覽）▼▼▼

必收5款LV新款手袋（Louis Vuitton；01製圖）

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1. Diane

Louis Vuitton Diane Backpack，NTD94,500（約港幣23000元）

Louis Vuitton Diane Backpack MM，NTD107,000（約港幣26500元）



這款名為「Diane」的後背包，是近期品牌在社群中掀起熱議的包款！該包款以校園感書包為基底，並以更為簡約的線條呈現，讓包袋跳脫性別藩籬，不管男女背都很適合。圖中尺寸為 21 × 21.5 × 9 cm，精巧的大小能裝下女孩一日所需的物件。此外，品牌亦推出 26 × 31.5 × 11 cm 尺寸，而該系列後背包已於台灣搶先開賣！喜歡後背包的女孩可提前於線上預購。

2. Nano Frivole

Louis Vuitton Nano Frivole，$16,800



作為了裝紅酒而生的「Noé」，時至今日已成為 Louis Vuitton 最受歡迎的水桶包之一！而這款名為「Nano Frivole」的腋下小包，便是以「Noé」的外型為設計基礎，藉由縱向版型的調整與縮小比例，讓包款擁有精巧且時髦的都會外型。

3. Squire East West

Louis Vuitton Squire East West，$18,700



這幾年被稱作「臘腸狗包」的橫向長包，成為許多女孩的新寵！這款名為「Squire East West」的肩背包，便是運用橫向線條的版型為設計，並以 1934 年誕生的經典「Alma」包款為原型，藉由細節上的調整，讓品牌的經典設計與時俱進，展現當代且摩登的風格。

4. Keeper

Louis Vuitton Keeper，$9,350



束口包這款原本偏向休閒風格的包型，近年來已成為許多品牌在設計上備受關注的焦點！Louis Vuitton 本季便運用品牌最具代表性的 Monogram 面料為基礎，搭配束口包的版型，打造出一款兼具時髦感與日常實用性的提包。

5. Nevereverfull Cargo

Louis Vuitton Nevereverfull Cargo，$28,100



2007 年問世的「Neverfull」，憑藉簡約百搭的外型與寬敞的收納空間，成為 Louis Vuitton 最具代表性的入門包款之一！今年，品牌於男裝系列中，以這款經典包袋為基礎，推出名為「Nevereverfull Cargo」的新作。設計如其名，在托特包的基礎上加入外置口袋，搭配 38 × 60 × 28 cm 的超大容量，可輕鬆收納一趟輕旅行所需的行囊；再加上加寬背帶設計，進一步提升肩背時的舒適度。

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LV新款老花包問與答

Q1：Louis Vuitton Monogram（老花）包為什麼歷久不衰？ A： Monogram 最初是 Louis Vuitton 為了防止仿冒而設計的圖騰，歷經百年發展後，已成為品牌最具代表性的經典元素。除了辨識度高，也因設計耐看、不易退流行，無論搭配休閒或正式造型都相當百搭，因此一直是許多人入手 LV 包款的首選。 Q2：第一次買 LV 老花包，推薦哪一款？ A： 如果重視實用性，可選擇 Nevereverfull Cargo，擁有超大容量與多口袋設計，適合旅行或通勤；喜歡輕巧包款則推薦 Nano Frivole，保留經典 Noé 水桶包元素，適合日常外出；近期討論度最高的 Diane 後背包 則兼具時髦感與中性設計，男女皆適合。 Q3：LV 老花包平常該怎麼保養？ A： 建議避免長時間日曬、淋雨及與深色牛仔褲摩擦，以降低染色風險。收納時可放入防塵袋，並適度填充包身維持輪廓；若有髒污，可使用柔軟乾布輕輕擦拭，避免使用酒精或刺激性清潔劑，以延長包款使用壽命。 Q4：LV Diane 後背包適合通勤或旅行嗎？ A： 適合。Diane 後背包推出兩種尺寸，小尺寸可收納手機、長夾等日常用品，大尺寸則更適合通勤或短程旅行使用。簡約的輪廓搭配 Monogram 老花設計，也讓它能輕鬆融入不同穿搭風格。 Q5：Nevereverfull Cargo 和經典 Neverfull 有什麼不同？ A： Nevereverfull Cargo 是以經典 Neverfull 為基礎重新設計的版本，新增外置口袋、加寬肩背帶與更大的收納容量，更符合旅行、商務或需要攜帶較多物品的使用情境；如果偏好高機能與大容量，會比經典 Neverfull 更適合。

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