2026馬年開運手袋清單：LV招財、Chanel招桃花　防小人必買Prada

開運小物永遠不嫌多～先前我們曾盤點過十二生肖的馬年「皮夾開運色」，而近期在Threads上，更有網友總結了奢侈品玄學，LV、香奈兒到愛馬仕等精品品牌，誰適合職場或是日常生活，某些品牌更是只有特定氣場的人使用，才能使效果更加乘，詳細解析也獲得大批網友的青睞，想要在馬年運勢超旺的你，不妨參考看看囉！



精品也有開運效果

網友在Threads發文提到，奢侈品不只是為了美而已，有時候還有「開運防身」的加分項目，他解釋，很多人以為買包只是消費，但是包包的材質、顏色、花樣，都會在無形中影響一個人的財運和貴人緣，「奢侈品買對了是法器，買錯了就是負累。最怕那種運氣已經很弱了，還選到一個會消耗妳能量的牌子，包包只是襯托，妳的氣場才是核心。」

Threads爆紅「精品玄學」清單

Threads爆紅精品玄學開運法（01製圖）

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LV老花、Fendi都招財

網友的介紹提到，像是LV的老花就有招財的效果，在職場上更能剋愛甩鍋的同事，想要招財的話，Fendi也是很不錯的選擇，自帶典型的富家千金磁場，利於招正緣、引貴人，可是Fendi磁場比較感性，當天心情不好，揹它反而會放大憂慮，「它是給被愛著的靈魂揹的，揹這包時請保持微笑，笑得越甜，雙F招財的速度就越快！」

香奈兒Chanel、Miu Miu招桃花

使用香奈兒可以幫助招桃花、吸引到貴人，可是，如果本身情緒比較容易起伏的人，反而可能會變得更容易內耗，同樣有類似注意事項的品牌，還有義大利品牌Gucci，急性子揹了會更浮躁；CELINE則是可以幫助人際關係變得圓融，默默賺大錢。近年討論度極高的Miu Miu，磁場裡自帶一種天真且無所畏懼的貴氣，這樣的氣場也能招來高層次的貴人加持。

愛馬仕Hermès、Prada能防小人

貴氣的愛馬仕能夠旺家運之外，還可以讓小人不敢靠近你；Prada的冷調磁場也能避開小人、幫助斷捨離，但也不利於愛情，想要追求事業運的女生，還能揹Dior，八方來財的特質，利於流動，所以做很多事情都會水到渠成。

守住財庫揹LOEWE、Goyard

如果發現自己最近花錢花太兇，想要把錢留在身邊、好好守住財庫，就可以改揹Goyard，因為它的守財紋密集；又或是LOEWE，被形容是「悶聲發大財的磁場」的它，適合不求名氣大，但求口袋飽滿的人，當發現自己磁場太躁、留不住錢，也能改揹LOEWE穩住財庫。

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】