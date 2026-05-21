長柄手袋7款推薦　jennie示範Chanel新世代風格　LV復古兼具實用

今年包款趨勢悄悄出現明確方向，那就是「長柄包」全面回歸！



比起短提把的精緻感，長柄設計在視覺上更修飾比例，也讓肩背、手提之間的轉換更加自然，兼顧造型與實用性。從復古輪廓、極簡線條到經典老花，各大品牌不約而同推出長柄包款，預告這波風潮只會越來越熱。現在就從價格親民到精品級別，一次整理今年最值得關注的長柄包清單～

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7款長柄手袋推薦（01製圖；Gucci官網）

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1. Coach EMPIRE 34 仿舊皮革手袋

這款 Empire Carryall 手袋以復古靈感為基礎，設計融合紐約風格與態度，展現自信率性。長形的 34 號手袋選用柔軟如奶油般的棒球手套鞣製皮革製成，並經特別擦色工藝處理，細緻磨去表面色層以露出底色，營造自然仿舊的愛用質感。寬敞內部設有多功能隔層可收納小型必需品，另附夾扣掛繩可固定鑰匙圈或小手包。手袋搭配內部可調式扣環，可擴展側片空間，搭配纖細長肩帶，能優雅貼合肩膀，並飾有一串具辨識度的 Coach 掛飾，細節與機能兼具。

Coach EMPIRE 34 仿舊皮革手袋，$4,350



2. LONGCHAMP Looong 肩揹袋

此款肩背袋從馬鞍的優雅曲線汲取靈感，運用流暢廓形重新詮釋日常優雅。採用柔軟牛皮製成，具有輕柔摺起的邊布、細緻的壓印標誌和側邊標籤，彰顯修長外形。淡金色調矩形帶扣增添閃耀光彩和實用性，可調整式肩背帶配有雙帶扣，無論手持或肩背，皆可隨時變化穿搭造型。此包款具有拉鍊開口、內層平口袋與拉鍊口袋，結合舒適、高雅和百搭的日常風格。

全新系列以柔軟、細膩的皮革打造出修長流暢的輪廓，弧形長方的包身設計，靈感源自馬鞍，搭配輕柔摺起的邊布和完美平衡的大容量空間。配有可調整式肩背帶和經典的細長金屬釦，讓包款貼近身側、舒適隨行。此款 Looong 手袋洋溢舒適、輕柔依偎的氛圍，觸感細膩，令人愛不釋手。

LONGCHAMP Looong 肩揹袋，$5,200



3. Goyard Bonbonnière bag

Bonbonnière 包款在低調與張揚之間取得巧妙平衡。修長的「法棍包」輪廓搭配加長皮革提把，讓包款能在手提與肩背之間自由轉換，橫背或直背皆能展現不同造型層次。經典 Goyardine 帆布結合皮革細節，既保有品牌一貫的內斂質感，也在比例設計上展現鮮明存在感。長柄設計讓包身自然貼合肩線，無論日常穿搭或正式造型，都能呈現不刻意卻極具品味的風格。

Goyard Bonbonnière bag



4. BALENCIAGA Le City Bag East-west

Le City Bag East-west 延續 Balenciaga 經典機車包語彙，透過橫向比例與長柄設計，為熟悉的輪廓注入新鮮感。採用 Arena lambskin 打造，皮革柔軟卻帶有結構感，搭配黃銅金屬細節與打結拉鍊頭，展現標誌性風格。包款具備雙提把與肩背方式，實用性極高，內部收納簡潔俐落，適合日常高頻率使用。

BALENCIAGA Le City Bag East-west，$18,500



5. LOUIS VUITTON Hang On

LOUIS VUITTON重新演繹 80 年代的典藏之作 Cité 包包，以現代時尚的保齡球造型設計再度登場。這款 Hang On 包包採用 Monogram 帆布製造，綴以對比色 VVN 飾邊，標誌性行李吊牌配上經典的金色掛鎖，復古氣息濃厚。拉鍊設計兼顧安全性，可調節肩帶讓長柄背法更貼合身形，是一款在實用與風格之間取得完美平衡的包款。

LOUIS VUITTON Hang On，$21,300



6. Gucci Borsetto

Gucci Borsetto 全新包款亮眼登場，以輕鬆、率性且一眼可辨的設計語言，詮釋當代風格。「Borsetto」一名結合意大利文 borsa 與 morsetto，既玩味又直覺，完美呼應包款氣質。經典馬銜鍊元素源自 1940 年代馬術靈感，如今以更修長的比例再次現身，為包款增添復古魅力。修長提把與可拆式肩背帶，讓穿搭變化更為多元，展現 Gucci 一貫的隨性優雅。

Gucci Borsetto 黑色皮革（小型）



7. CHANEL Preppy Coco細號垂蓋手袋

2026 春夏前導系列登場的這款包包，雖然官網命名為細號垂蓋手袋，但在粉絲之間更常被稱為 Preppy Coco 手袋。這是 Matthieu Blazy 執掌 Chanel 後推出的首個系列，以亮面粒紋小牛皮呈現，線條乾淨俐落，散發年輕且極簡的高級感，經典雙 C logo 搭配金色金屬細節，長柄設計讓整體更顯俐落時髦，是一眼就能感受到新世代 Chanel 風格的代表作。

CHANEL Preppy Coco細號垂蓋手袋，$39,600



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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】