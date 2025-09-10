Lisa手袋收藏不只LV！MOYNAT x Labubu近期愛用、擁Hermès小房子

【BLACKPINK Lisa｜手袋】作為時尚指標之一的Lisa，由髮型、妝容到穿搭造型，都是不少女生借鑑的對象。Lisa作為Louis Vuitton全球品牌大使，以絕佳時尚魅力完美演繹品牌各個造型，除此之外她還經常使用其他品牌服飾及手袋，時尚觸覺極佳。這次「01女生」為大家集合了多個Lisa近期的愛用手袋，款款都是讓人愛不釋手。



BLACKPINK Lisa 愛用手袋盤點1. MOYNAT x Labubu聯乘系列手袋

眾所周知Lisa是Labubu的忠實粉絲，在昨日（9/9）法國奢侈品牌MOYNAT公布與Labubu創作者並香港藝術家龍家昇Kasing Lung，推出聯乘膠囊系列。隨即Lisa就在Instagram上分享與該款手袋的合照，手袋以Labubu及其兄弟姐妹Zimomo與King Mon為主角，覆在品牌標準性的黑色塗層帆布印花手袋，難怪Lisa會如此喜愛。聯乘系列將率先於10月11日上海發售，屆時相信會掀起全球擔購熱潮。

BLACKPINK Lisa 愛用手袋盤點1. MOYNAT x Labubu聯乘系列手袋（IG@lalalalisa）

BLACKPINK Lisa 愛用手袋盤點2. Louis Vuitton x TM Nano Speedy HK$18,400

Lisa作為盡責的Louis Vuitton全球品牌大使，經常使用品牌的手袋。近日分享使用LV x TM Nano Speedy迷你手袋，同時不忘掛上了兩個可愛的Labubu公仔，與手袋歡樂色調Monogram塗層帆布，互相呼應，玩味十足！手袋更綴以天然牛皮飾邊，而兩個Toron頂端手柄及亮麗的金色掛鎖則向品牌旅遊傳統致敬，此外更配有可拆式可調節長度肩帶及特別版LV x TM鎖匙套，充滿細節。

BLACKPINK Lisa 愛用手袋盤點2. Louis Vuitton x TM Nano Speedy HK$18,400（IG@lalalalisa）

BLACKPINK Lisa 愛用手袋盤點3. SHUSHU/TONG Severine Mini Bag In Red 約HK$5,700

Lisa 早前出席英超足球聯賽活動後，分享了觀賽照片，她身穿黄黑Polo上衣，配上黑色短裙及白色運動鞋，充滿活力。同時Lisa還手拿一個來自中國品牌SHUSHU/TONG的手袋，以紅色亮面皮革製作而成，手袋更配上蝴蝶結，為造型增添活潑魅力。

BLACKPINK Lisa 愛用手袋盤點3. SHUSHU/TONG Severine Mini Bag In Red 約HK$5,700（IG@lalalalisa）

BLACKPINK Lisa 愛用手袋盤點4. Hermès Faubourg Birkin bag

Lisa也是Hermès的忠實用家，先前曝光使用過多款Hermès手袋，是不少Hermès收藏家和女生夢寐以求的款式。Lisa近期公開使用的是Hermès Faubourg Birkin bag，被大眾稱為「小房子」。這款手袋是以Hermès福寶大道24號旗艦店為靈感，並分為白天（Day）、晚上（Night）、午夜（Midnight）和初雪（Neige Snow）。而Lisa手上的是「晚上（Night）」，於拍賣會上經常以驚人價格成交，約美元167,000（港幣1,300,900），是非常珍貴的手袋。

BLACKPINK Lisa 愛用手袋盤點4. Hermès Faubourg Birkin bag（IG@lalalalisa）

BLACKPINK Lisa 愛用手袋盤點5. Louis Vuitton x TM Venice NM HK$32,500

Lisa於休閒時間也很愛使用Louis Vuitton的手袋和服飾，其中這款是復刻版Louis Vuitton x Murakami聯乘系列的Venice背囊。這款是以玩味設計重新演繹，採用Monogram牛仔布製造，細緻而獨特的刺繡櫻桃圖案更融入日本藝術家村上隆色彩繽紛的標誌性美學，充滿歡樂氛圍。背囊使用矚目天然牛皮元素的纖細肩帶，翻蓋及兩個外貼袋則採用特大金色插式鎖扣設計，使背囊同時擁有休閒活力及個性。