Coach 成Gen Z/ 上班族愛用手袋！6大時尚百搭：圓筒袋、復古款

【COACH 手袋】Coach 近年手袋一躍成為年輕人或是上班族女生的愛用手袋，全因不少人都認得款式成功轉型，變得更時尚並且跟上潮流。背後的大功臣是創意總監Stuart Vevers，將品牌重新定位，並了解時尚年輕人的愛好，擺脫過往老氣，推出了一個個讓Gen Z也愛用的手袋。一起來看看近年不容錯過的Coach 手袋！



COACH 手袋推薦1. Coach REXY 10TH BIRTHDAY BROOKLYN SHOULDER BAG 28 WITH CHARMS HK$6,950

Coach的這款手袋採用天然紋理皮革精製而成，觸感柔軟舒適。手袋內空間寬敞，採用附按扣口袋，方便取用必需品。更推出了以品牌吉祥物 Rexy的手袋可拆卸掛飾，包括毛絨 Rexy、恐龍圖案、恐龍拉鍊零錢包和 Coach 經典標誌，大家可自由混搭，打造專屬風格。

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COACH 手袋推薦2. Coach CHELSEA SHOULDER BAG 36 HK$3,850

Coach的這款Chelsea手袋，採用天鵝絨般的絨面革和柔軟的粒面皮革精製而成，加上簡約的設計風格融合了紐約風格，輕鬆展現出休閒時尚的氣質。手袋寬敞的內部空間可容納日常必需品、平板電腦等物品，並配有拉鍊口袋，方便整理收納。

COACH 手袋推薦2. Coach CHELSEA SHOULDER BAG 36 HK$3,850

COACH 手袋推薦3. Coach KISSLOCK BARREL BAG 28 HK$3,550

Coach的Kisslock圓筒手袋，是源自Coach Originals 系列，該系列以品牌歷史檔案中的經典包款為靈感，旨在致敬品牌傳承和純正的紐約風格。這款手袋以Coach 1973年的經典設計為藍本，並經過重新演繹，更符合現代美學。手袋採用柔軟的絨面革和全粒面皮革精製而成，外側口袋採用標誌性的Kisslock 鎖扣，這一創新細節的設計靈感源自復古零錢包。圓筒形包身頂部設有拉鍊，可輕鬆置於腋下，解放雙手，也可手提。

COACH 手袋推薦3. Coach KISSLOCK BARREL BAG 28 HK$3,550

COACH 手袋推薦4. Coach ROGUE BAG 31 HK$6,350

這款Rogue的手袋靈感來自自由奔放、桀騁不馴的夢想家，是名副其實的百搭手袋。它採用垂墜感極佳的柔軟粒面皮革精製而成，散發著低調的光澤。這款手袋空間寬敞，設有一個可收納必需品的內袋、兩個開放式隔間和一個安全的中央拉鍊隔間。手袋還配有獨特的手提把和可拆卸肩帶，方便肩背或斜背。

COACH 手袋推薦4. Coach ROGUE BAG 31 HK$6,350

COACH 手袋推薦5. Coach CHELSEA SHOULDER BAG 30 WITH CHAIN HK$3,550

Coach 的Chelsea手袋採用天然紋理皮革精製而成，觸感柔軟舒適，輕鬆展現出休閒時尚的魅力。手袋內部空間寬敞，足以容納日常必需品及其他物品，並配有拉鍊口袋，方便整理收納。金屬鏈條肩帶可斜挎，也可雙鍊佩戴，打造更精緻的短款造型。

COACH 手袋推薦5. Coach CHELSEA SHOULDER BAG 30 WITH CHAIN HK$3,550

COACH 手袋推薦6. Coach EMPIRE CARRYALL BAG 34 HK$3,950

Coach 的這款Empire Carryall手袋採用復古輪廓設計，展現紐約風範與態度。手袋選用柔軟皮革，經水洗處理，觸感奢華，並經過拋光處理，呈現亮麗光澤。這款加長的34號手提包內部空間寬敞，設有多功能口袋，可收納各種小物件，還配有掛繩，方便懸掛鑰匙鍊或小包。