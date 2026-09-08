Bottega Veneta BV 2026秋冬首發│3款重點新袋登場 入手價$26500

Bottega Veneta（BV）正式發佈2026年秋冬系列。今季為創意總監Louise Trotter接手品牌後的第2個秋冬系列，她將個人記憶與情感連結融入時裝與配飾之中，帶來兼具情感溫度與頂尖工藝的全新系列。除了Catwalk天橋備受矚目的服飾外，全新登場的袋款更是時尚界的焦點所在。



BV 新創意總監掌舵後首秀 以女性視角重新定義意式優雅

Spicchio HK$30,200、Small Spicchio HK$26,500（Bottega Veneta官網圖片）

2026秋冬天橋焦點：解析3款BV手袋

在最新發售的系列中，有3款天橋手袋特別值得關注，反映出品牌的最新設計走向：

１.Spicchio手袋：極簡弧線 靈活轉換手提肩背

Spicchio HK$30,200、Small Spicchio HK$26,500（Bottega Veneta官網圖片）

全新推出的Bottega Veneta Spicchio手袋以極簡的弧線輪廓為基調，整體線條纖薄輕巧。設計上巧妙結合金色金屬配件與細緻的Intrecciato編織細節，並具備極高的實用功能，可隨時從單肩袋輕鬆轉換為手提包，滿足日常不同造型的搭配需求。

２.Elio手袋：異材質拼接 展現經典與現代對比

在時裝展首度亮相的Bottega Veneta Elio手袋，完美詮釋了品牌對皮革工藝的多元演繹。袋身採用編織皮革與光滑皮革拼接而成，勾勒出立體的經典袋型結構，配合亮眼的流蘇拉鏈頭作為點綴，呈現出傳統工藝與現代審美的碰撞。

Small Elio HK$56,000 （Bottega Veneta官網圖片）

Small Elio HK$56,000 （Bottega Veneta官網圖片）

３.經典1998手袋：灰鴕鳥皮重塑 經典輪廓質感升級

於今年較早前推出的1998手袋，在本季時裝展中獲得進一步延伸。這款致敬品牌早期風格的手袋，在保留經典柔美輪廓的同時，特別換上奢華灰色鴕鳥皮材質，並結合經典Intrecciato編織工藝，令視覺與觸感層次全面升級。

The 1998 HK$114,000 （Bottega Veneta官網圖片）

The 1998 HK$114,000 （Bottega Veneta官網圖片）

Intrecciato編織工藝的極致重現

在2026秋冬系列中，Louise Trotter對品牌標誌性的Intrecciato編織工藝進行了更深層次的探索。部分手袋採用全編織皮革構造，展現極致的皮革張力；另有袋款將編織作為局部點綴，與平滑皮革或異材質形成鮮明對比。