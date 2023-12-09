7大中性精品手袋推薦　LV、Dior、Gucci 、BV　送禮自用男女皆宜

撰文：COOL潮流生活網
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對於有另一半的朋友來說，送禮無疑是最大的難題，不僅要送得好又要送到心坎裡，相信精品手袋是許多人的首選！

今次 COOL 就為大家精選 7 款送禮自用兩相宜的中性手袋，不論是送給另一半，還是要當作情侶包都是不錯的選擇！

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2023 精品手袋推薦

Louis Vuitton Soft Polochon PM

這款 Louis Vuitton 推出的 Soft Polochon PM 以 Monogram Eclipse 塗層帆布製作，並綴以鮮明的白色「Louis Vuitton」字樣，呈現簡約又不失亮點的風格。值得留意的是，手袋本身是可拆式手柄手柄，所以可拆卸下來搭配可調節的斜背肩帶，大家可以隨著自己的喜好更換使用。雖然這款被歸類為男包，但其實女生也可以輕鬆駕馭！

Dior 迷你 ROLLER 郵差袋

Dior 經典的 Roller 郵差袋以全新設計回歸！以 Dior Oblique 緹花圖案裝飾加上黑色小牛皮 Saddle 翻蓋點綴，為手袋增添層次感。此外，仔細一看，手袋正面還有 Dior 標誌裝飾，為手袋畫龍點睛。值得一提的是，同樣可拆卸式的手柄和側背皮革肩帶，增添搭配的多樣性，不論什麼風格都能搭！

LOEWE Flamenco clutch in nappa calfskin

LOEWE 近年重新演繹品牌於 70 年代推出經典手袋 Flamenco 手拿包，採用了柔軟的納帕小牛皮製成，讓手袋呈現更加舒適柔軟的觸感。此外，側邊則融入了品牌經典的盤繞結設計，呈現低調又不是細節的設計。其中手袋附有斜背帶，可隨著大家的喜好變化，而且手拿和肩背都呈現出截然不同的風格，加上手袋本身的尺寸、配色都相當豐富，所以不論男生還是女生都能輕鬆駕馭。

Bottega Veneta Small Padded Tech Cassette

相當火紅的 Bottega Veneta 編織包，除了最經典的皮革材質外，品牌也陸續推出其他不同材質的款式，當中就包括這款採用「輕量加墊尼龍」製作而成的款式，比起皮革的款式，尼龍的材質反而更多了一絲休閒感，更具搭配性，重點是價格也稍微親民一點！

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Balenciaga MEN’S LE CAGOLE MEN XS FLAP BAG

說到 Balenciaga 經典手袋機車包，肯定榜上有名。近年品牌也陸續推出各種以機車包為原型，進行改造的手袋，除了大家比較熟悉的半月型的款式外，其實男裝部分也有推出類似機車包結構的手袋，以小羊皮材質製成搭配做舊銀色五金配件，呈現復古的樣貌。而且手袋還附有一個細袋和一個 AirPods 包，整體而言，算是好看又兼具實用性的手袋。

Gucci INTERLOCKING G 迷你手提袋

近年細袋大熱，如果本身是細袋愛好者或者不喜歡帶太多東西出門的朋友，不妨可以參考這款 Gucci INTERLOCKING G 迷你手提袋。以品牌經典 GG Supreme 花紋裝飾，搭配棕色的皮革細節點綴，彰顯品牌標誌性的風格。因為手袋本身的體積相當輕巧，所以搭配性也算高，重點是價格1萬多有找，算是相對親民一些的價格。

Prada Re-Nylon 及亮面皮革肩背袋

Prada Re-Nylon 系列也是近年大熱的系列，品牌也陸續推出各式各樣的 Re-Nylon 手袋，近期就包括這款結合 Re-Nylon 與亮面皮革製成的肩背包，將當代設計與創新再生尼龍面料融合在一起，此外，手袋還配有可拆卸的 AirPods 小袋，不僅增加了手袋的層次，也提升了實用性。

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以上就是我們為大家精選的 7 款設計中性的精品手袋，如果最近恰好想買手袋，但又沒有頭緒的話，不妨可以參考本篇的推薦。

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