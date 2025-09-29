BV 新創意總監掌舵後首秀 以女性視角重新定義意式優雅

Bottega Veneta 2026 春夏系列，是新任創意總監 Louise Trotter 的首場大秀。她並未選擇激進地顛覆品牌傳統，而是以女性設計師的獨特視角，引領觀眾回溯品牌的歷史檔案與工藝核心。特別是在男裝領域，她透過對輪廓、材質與經典元素的重新審視，為 Bottega Veneta 的男性形象奠定了沉穩而深邃的新基調。



秀場空間本身就是系列的第一個註腳。在由拱門劃分的極簡場域中，觀眾安坐於來自威尼斯穆拉諾島的手工玻璃立方體上，周圍懸掛著巨大的 Intrecciato 皮革編織裝置。這不僅僅是裝飾，而是一種環境敘事，將品牌的工藝靈魂從背景提升至主角地位，預示著本季所有設計都將圍繞這一核心展開。Louise 巧妙地將威尼斯的華麗、紐約的能量與米蘭的精粹融匯於此，將 Bottega Veneta 六十年的歷程濃縮為一場沉浸式的感官體驗。

在經典與流動之間重塑男性氣質

審視本季男裝，Louise 的設計語彙顯然深受米蘭式經典主義影響，但她並非照本宣科。她所做的，是在嚴謹的剪裁中注入一股「柔軟的功能性」（Soft Functionality）。

Bottega Veneta SS26 系列 （Bottega Veneta）

系列中的灰色皮革風衣造型，便是一次對傳統權力著裝 (Power Dressing) 的解構。Louise 保留了風衣的經典輪廓，並以誇張的肩部結構為風衣注入時尚感，搭配內裡的直紋西裝，模糊了剛與柔的界線。

Bottega Veneta SS26 系列 （Bottega Veneta）

而系列中反覆出現的寬鬆長褲，特別是如酒紅色造型中褲腳收束的設計，為傳統男裝帶來了流動感。搭配上半身同樣寬鬆、帶有編織紋理的皮革上衣，整體造型在奢華的材質與鬆弛的輪廓之間，達成了一種微妙的平衡。

如果說輪廓是骨架，那麼材質與工藝便是本季的靈魂。適逢品牌標誌性 Intrecciato 編織工藝誕生五十週年，Louise Trotter 將其提升至前所未有的高度。在男裝系列中，Intrecciato 不再只是手袋上的符號，而是被轉化為一種完整的設計語言。

從配飾到服裝，它化身為搶眼的巨型 Veneto 腋下手袋，並延伸出 Squash 包、加長版 Framed Tote 與 Crafty Basket 等多款新品；而酒紅色上衣上的編織皮革紋理，則可視為 Intrecciato 的抽象變奏——將立體編織的質感轉化為平面的視覺肌理，展現工藝創新的無限可能。