$6000內男士名牌入門首飾推薦｜入手LV、Hermes及BV簡約型格款式

男士名牌首飾逐漸成為日常造型中不可或缺的元素，近年不少國際品牌積極推出設計簡約、價格親民的男士首飾，無論是戒指、手鐲、頸鏈或耳環，都能以低調方式展現個人品味與型格態度。一物精選八款定價在 HK$6,000 以下的名牌男士飾物，涵蓋經典時尚品牌與新穎設計，為希望輕鬆提升造型感或首次嘗試精品的讀者提供靈感。



名牌男裝戒指推薦1. Louis Vuitton LV Sailor Ring HK$4,550

以純銀打造的 LV Sailor 戒指，靈感源自航海元素，設計簡潔俐落。中央低調鑲嵌品牌標誌，搭配鏈環細節與黑色漆面，散發層次美，能輕鬆突顯個人格調。

名牌男裝戒指推薦2. Alexander McQueen Men's Twin Skull Ring in Palladium HK$3,800

近年來，除了厚底球鞋之外，Alexander McQueen 的首飾同樣備受矚目，設計細膩而充滿巧思。這款戒指以銀色為基調，結合標誌性的雙骷髏頭與黑水晶，展現鮮明的搖滾美學。戒圈上鐫刻品牌 Logo，低調卻不失辨識度。獨特的模組化設計可分開佩戴或疊戴，靈活多變，將現代哥德風格與型格元素巧妙融合，為日常造型增添鮮明個性。

名牌男裝手鐲推薦1. Bottega Veneta Chains HK$5,650

Chains Argento Antique手鏈手鏈以復古銀色呈現，一貫Bottega Veneta的簡約美學。線條乾淨利落，質感低調而不失現代感。絕對夠Eye-catching。

名牌男裝手鐲推薦2. Hermès Kelly Double Tour bracelet HK$6,000

Hermès Kelly Double Tour bracelet （Hermès）

柔軟 Swift 小牛皮搭配經典 Kelly 鎖扣，雙圈皮革纏繞手腕，配以銀色鍍鈀金屬扣環，散發法式優雅。設計源自 Kelly 包的故事，簡約卻充滿細節，既時尚又耐看，難怪成為新一代的熱門手飾。

名牌男裝頸鏈推薦1. John Hardy Box Chain Necklace, Sterling Silver, 3.7MM HK$5,070

想為造型增添細節卻不想過於張揚？John Hardy 這款 3.7mm 純銀盒鏈由工匠手工打造，結構堅固耐用。銀色光澤散發工業風格，簡約卻有型。無論單獨佩戴或與其他鏈飾疊搭，都能展現百搭魅力，輕鬆融入不同造型。

名牌男裝頸鏈推薦2. Dior Contrast Pendant Necklace HK$4,500

Dior的飾品一向深受品牌忠粉歡迎，價錢相對親民，設計亦充滿巧思，這款頸鏈以銀色與銠色黃銅製成，吊墜細節展現 Dior Logo，鏈尾鏤空 CD Icon 更添設計感。鏈長可調節，適合休閒或半正式造型，質感精緻，是一款低調低充滿個性的頸鏈。

名牌男裝耳環推薦1. EMPHASIS 18K Yellow Gold Diamond Mismatched Earrings HK$2,720

EMPHASIS 推出三大中性時尚系列 —— M「冠」、Manon「融」及 MMXXI「越」。其中，M「冠」系列以品牌商標為靈感，將 18K 黃金與天然鑽石巧妙結合，透過幾何線條與不對稱設計展現鮮明的現代感與個性。多顆明亮切割鑽石點綴其中，黃金色調低調卻不失華麗質感，非常適合作日常佩戴之用。

名牌男裝耳環推薦2. Balenciaga Women's Loop Xxs Earrings in Silver HK$3,700

喜歡復古風的讀者想必對Balenciaga 這個品牌並不陌生，這款 Loop XXS 耳環以精緻銀色黃銅打造，迷你圈形設計簡約俐落，細節處加入鏈環扭曲元素，為日常造型增添一抹叛逆氣息。