行李箱｜無印良品、BV、Samsonite新喼登場　性價比最高原來是…

【MUJI／Bottega Veneta／Samsonite／行李箱】四月多假期，又是出國旅遊好機會，三款行李箱新作同期登場，當中有一款更不遜高級大牌Rimowa。



MUJI全新黑面鋁製60L行李箱（MUJI）

MUJI全新黑面鋁製34L行李箱（MUJI）

一直以簡潔、俐落，考慮到實用性為本的無印良品，向來推出的行李箱系列無論在設計、配色、重量、安靜程度也有不錯的表現，加上價錢合理，廣泛受到品味新一代追捧，但唯一考慮到的問題是物料用上聚碳酸酯製成，雖然是輕量，不過始終多次使用後或「不擏錫住用」，其耐用數值都不能達至最佳表現，所以於2017年，MUJI便邀請到日本著名的設計師深澤直人（Naoto Fukasawa）為行李箱首次設計出鋁製版本，圓滿彰顯他著名設計理念——「無意識設計」（Without Thought）。自2002年開始已擔任無印良品產品顧問的深澤直人，為MUJI開發多款代表作外，更參與各項國際品牌的設計企劃，例如國內精工、日立、東芝、，以至海外的Apple、Nike、Herman Miller、Alessi等。

深澤直人設計MUJI鋁製行李箱（MUJI）

近日MUJI Labo再次迎來第二代鋁製行李箱新作，今次推出的版本採用啞黑色設定，令行李箱呈現出一份日系整簡舒適感，也因為鋁製表面，產品會隨時間與使用呈現刮痕、凹陷等個人特色，行李箱更附有煞車系統的360度旋轉雙滾輪，手柄亦設有可調伸縮三段手柄，讓任何身高的用家均可有效使用，再者拉鍊開合位置換上了TSA密碼鎖，可有效確保機場安檢人員能輕鬆打開行李箱而不會破壞行李，這次鋁製版提供34L和60L兩種尺寸，分別是$79,000日元（約$4,140港元）與$99,000日元（約$5,188港元），但可惜是目前兩款產品僅在日本發售。

MUJI全新黑面鋁製行李箱系列：

MUJI全新黑面鋁製34L行李箱（MUJI）

MUJI全新黑面鋁製60L行李箱（MUJI）

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除MUJI外，Bottega Veneta也推出全新軍綠配色「Odyssey」行李箱。自上年12月中誕生後，BV Odyssey Cabin Suitcase馬上成為熱話，最近品牌再接再厲，沿用聚碳酸酯外殼，打造360度都可看到優雅流線起伏的標誌性Intrecciato編織3D壓花，容量高達38L之餘，重量只是3.2公斤，是日常或短途旅行的不二之選，手柄與Intrecciato行李吊牌並採用小牛皮革製成，滿載奢華感，而且整個行李箱均在意大利製造，所以售價高達$23,500港元。

Bottega Veneta Odyssey軍綠行李箱 ：

Bottega Veneta Odyssey軍綠行李箱 （Bottega Veneta）

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至於1910年創立的美國行李箱老牌Samsonite，來到2025年踏入115周年，為隆重其事，品牌推出一系列限量紀念作品，當中一款全球限量2,025枚、名為New Streamlite的行李箱完美向20世紀40年代誕生的Streamlight致敬，聚碳酸酯外殼結合復古氣息與現代功能，藍、綠兩色一同推出，除了外觀上，內部亦印有鮮豔腰果花圖案作點綴，滾輪方面則選用Aero-Trac Whirl，內設走珠軸，可減低流動時的噪音、振動影響，提供平穩舒適滑動體驗，本次Samsonite更破革提供免費刻印皮革吊牌的服務，令行李箱注入個人化細節，陪伴旅行者走過每一段旅程。

Samsonite New Streamlite行李箱：

Samsonite New Streamlite行李箱（Samsonite）