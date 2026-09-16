Le Tanneur勒塔納Céleste手袋│法式折疊工藝　4款顏色入手價$4650

微型手袋（Micro-bags）退潮，具備高質感與實用大容量的手袋重新回歸日常穿搭焦點。擁有逾120年歷史的法國老牌皮具Le Tanneur（勒塔納），近期推出全新的Céleste Hobo手袋系列。品牌將標誌性的無縫折疊概念融入流暢弧線，重新定義單肩袋廓形，憑藉極高的搭配彈性與法式隨性時尚（Effortless Chic）而受到注目。



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尺寸與4款配色選擇：中碼vs小碼通勤穿搭建議

1.經典黑（Black）［中碼］：最百搭俐落的都市色調，平滑牛皮在黑色襯托下泛出隱約光澤，配搭銀色金屬扣飾，展現帥氣俐落感。

Small Smooth Leather Hobo Bag HK$4,650（Le Tanneur官網圖片）

Ｍedium Hobo Bag in Smooth Leather HK$5,950（Le Tanneur官網圖片）

2.摩卡棕（Arabica Brown）［中碼／細碼］：帶有深沉濃郁的咖啡與黑朱古力色澤，溫暖且富秋冬復古氛圍，是替代傳統黑色的高級感之選。

Ｍedium Hobo Bag in Smooth Leather HK$5,950 、Small Smooth Leather Hobo Bag HK$4,650（Le Tanneur官網圖片）

Ｍedium Hobo Bag in Smooth Leather HK$5,950 、Small Smooth Leather Hobo Bag HK$4,650（Le Tanneur官網圖片）

3.焦糖棕（Tan Brown）［中碼／細碼］：溫柔經典的焦糖色調，能瞬間點亮整體造型，配搭丹寧牛仔褲或淺色針織衫尤為突出。

Ｍedium Hobo Bag in Smooth Leather HK$5,950 、Small Smooth Leather Hobo Bag HK$4,650（Le Tanneur官網圖片）

Ｍedium Hobo Bag in Smooth Leather HK$5,950 、Small Smooth Leather Hobo Bag HK$4,650（Le Tanneur官網圖片）

4.孔雀石綠（Malachite Green）［細碼］：靈感源自天然孔雀石的深邃綠色，低調中帶有藝術氣息，為簡約穿搭增添視覺焦點。

Small Smooth Leather Hobo Bag HK$4,650（Le Tanneur官網圖片）

Small Smooth Leather Hobo Bag HK$4,650（Le Tanneur官網圖片）

拆解Le Tanneur Céleste細節：專利「信封式折疊」與極簡建築美學

Le Tanneur自1898年於法國創立以來，便以無縫皮革工藝（Seamless Leather Goods）享譽時尚界。全新Céleste系列將建築感的結構融入軟質手袋，袋底特別採用巧妙的「信封式折疊」（Envelope Construction）工藝：手袋在未裝滿時能展現自然流暢的微微下垂感（Slouchy shape）；當裝載日常隨身物品後，又能維持穩定挺括的底座外觀，兼顧軟褶的美感與承重實用度。

整體選用全粒面平滑牛皮（Smooth Full-grain Leather）打造，觸感細緻且耐磨耐用。袋身由精細縫線勾勒，內裏選用超細纖維麂皮材質（Microfiber Suede Lining），並配備可調節長度的寬版腰帶式肩帶（Adjustable Belt Strap），有效分散單肩背負時的肩膀壓力。