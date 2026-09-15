Dior新品｜Dior Toujours半月形手袋登場！4款新配色入手價$27000

Dior秋冬新品｜首度於2023年亮相的Dior Toujours托特包，憑藉大容量與靈活造型，早已成為不少時尚迷日常穿搭必備手袋。來到2026年秋冬，品牌為此熱賣系列開闢全新視角，推出全新小號Dior Toujours Hobo半月包。新設計延續經典工藝，同時將手袋輪廓收攏為順暢的半月弧線，展現俐落率性風格。Dior Toujours Hobo推出以下4款極具辨識度且百搭的顏色，入手價27,000港元。



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4款質感配色專為日常穿搭而設

全新Dior Toujours Hobo推出4款極具辨識度且百搭的色調：

1.經典黑（Black）：最能凸顯小羊皮質感的沉穩配色，淡金吊飾與黑色皮革形成對比，俐落百搭。

Dior Toujours 半月形手袋 迷你版 $27,000、小碼版 $28,500 （Dior官網圖片）

Dior Toujours 半月形手袋 迷你版 $27,000、小碼版 $28,500 （Dior官網圖片）

2.芭蕾粉（Ballet Pink）：帶有淡雅質感的低飽和度粉色，呈現溫柔優雅氣質。

Dior Toujours 半月形手袋 迷你版 $27,000、小碼版 $28,500 （Dior官網圖片）

Dior Toujours 半月形手袋 迷你版 $27,000、小碼版 $28,500 （Dior官網圖片）

半月弧線配幾何縫線 CD Lock雙扣環創造多變包型

全新小號Dior Toujours Hobo擺脫原本托特包較為方正的結構，改以半月形線條（Curved Silhouette）登場。包身選用柔軟小羊皮（Lambskin）打造，並由工匠縫製出經典Cannage幾何藤格紋車線，觸感平滑溫潤。DIOR男士手袋、背囊精選推介 灰色CD DIAMOND印花銀包$4200入手

細節方面，手袋側面設有標誌性CD Lock金屬扣環，只需稍微扣上即可調整包型，創造出俐落立體的頂部摺角；隨心鬆開則能提供更大收納空間。包身旁懸掛淡金色「D.I.O.R.」金屬吊飾，隨步伐擺動增添動態美感。

3.鼠尾草綠（Soupir Green）：帶有自然大地氣息的莫蘭迪綠色調，內斂且充滿隨性自然感。

Dior Toujours 半月形手袋 迷你版 $27,000、小碼版 $28,500 （Dior官網圖片）

Dior Toujours 半月形手袋 迷你版 $27,000、小碼版 $28,500 （Dior官網圖片）

輕巧兼備實用容量 手提斜背自由切換

不少人在選擇Hobo手袋時，常擔心空間過於狹窄。這款手袋尺寸為22.5x14x7.5厘米，整體比例輕巧，內部空間亦經過精細規劃，可輕鬆裝入智能手機、短夾、卡套、太陽眼鏡及唇膏等日常隨身物品。

功能方面，手袋除了可利用扣環組成的皮革手柄進行優雅手提外，隨包附送一條可拆卸、可調節長度的皮革肩帶。無論是單肩背還是跨肩斜背（Crossbody），都能輕鬆應對都會女性在工作與休閒時刻的穿搭需求。

4.冰藍色（Ice Blue）： 冷色調的清新藍色，為日常簡約穿搭注入視覺亮點。

Dior Toujours 半月形手袋 迷你版 $27,000、小碼版 $28,500 （Dior官網圖片）