手袋｜4個新款IT Bag推薦　LV適配通勤旅行LOEWE絲巾扭結有辨識度

精品包不只是穿搭配件，更是展現個人品味的重要細節。今年各大精品品牌以更柔和的輪廓、靈活多變的背法與細膩皮革工藝著手，從流浪包、東西包到雕塑感肩背包，每一款都兼具高顏值與高實用性，輕鬆融入通勤、旅行與日常穿搭。這次分享精品新包絕對值得列入夢幻清單，背上瞬間讓整體造型升級，重點還不怕退流行！



4款精品新包推薦（點擊放大瀏覽）▼▼▼

4個新款IT Bag推薦（01製圖；LV官網）

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1. Dior Toujours Hobo，超仙的柔美流浪包

Jonathan Anderson為Dior注入全新設計語言，全新Dior Toujours Hobo以流浪包經典輪廓為基礎，透過柔和弧線重新詮釋品牌經典。包身線條自然流暢，兼具柔軟感與立體結構，粉色Cannage小羊皮散發細膩光澤，搭配標誌性CD Lock鎖扣，低調卻極具辨識度。可調整、可拆卸背帶設計更能自由切換手提、肩背與斜背模式，不論搭配俐落西裝或浪漫洋裝，都能展現日本女生最愛的輕盈高級感。

Dior Toujours Hobo半月形手袋，$28,500



2. Louis Vuitton Multipass，解鎖多種風格

Louis Vuitton全新Multipass甫於2026早春系列亮相便成為焦點，連LISA都搶曬～融合優雅輪廓與實用機能，最大的魅力在於多變設計，無論Monogram帆布、小牛皮或麂皮版本，都展現不同風格層次。

包款搭配可拆式肩帶、編織鏈條與短提把，可依場合自由變換肩背、斜背、手提或腕提，不需更換包款也能切換不同造型。俐落比例結合細膩工藝，讓Multipass兼具精品質感與日常實用性，也難怪成為近期最受矚目的新IT Bag之一。

Louis Vuitton Multipass Mini（小牛皮），$19,700；

Louis Vuitton Multipass（帆布），$21,700；

Louis Vuitton Multipass（麂皮），$25,700



3. LOEWE Scarf包，把絲巾優雅化作包款藝術

LOEWE 2026早秋系列全新Scarf包，品牌大使Baifern以俏皮模樣曬出～絲巾自然打結的柔美姿態作為靈感，成功將流動感轉化為雕塑般的皮件設計。包款僅由兩塊皮革裁片搭配皮革繫帶構成，看似簡約卻充滿工藝巧思，展現品牌深厚的皮革製作實力。

採用平滑小牛皮打造，細膩觸感搭配全新扭曲Pebble金屬元素，讓五金自然融入整體線條，營造極簡卻極具辨識度的美感。可調式肩背帶提供手提、肩背、斜背甚至後背等多種攜帶方式，讓藝術感設計同時兼顧日常實用性。

LOEWE Scarf手袋，$18,550（Mini）/$23,450（Medium）



4. Ferragamo Hug East-West包，經典擁抱化身最時髦東西包

近年最受歡迎的East-West橫向包型，也在Ferragamo Hug系列迎來全新演繹。全新Hug East-West以修長比例打造俐落輪廓，線條簡潔流暢，展現從容優雅的現代氣質。選用帶有天然紋理的小牛皮製作，柔軟細膩的皮革讓包身更顯高級，招牌的環抱式皮革結構則象徵著溫暖擁抱，也成為最具辨識度的設計亮點。兩側延伸至正面的皮革帶，再以經典斜角Gancini釦飾固定，增添立體層次，無論搭配都會西裝、針織套裝或休閒丹寧，都能展現優雅魅力。

Ferragamo Hug East-West手袋



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