Prada Corsaire手袋2026強勢回歸！經典馬鞍包Mini細節、價格一覽

時尚界「十年一輪迴」的定律再次驗證？Prada宣佈將2016年秋季首度登上時裝展的經典Corsaire手袋重新帶回大眾視野，於2026年秋季系列強勢回歸。這款以法文「海盜（Corsaire）」為名的馬鞍包，當年憑藉金屬環扣與麂皮流蘇等極繁主義細節震撼時尚圈。十年後的今天，品牌靈魂人物Miuccia Prada為其進行結構微調，保留經典輪廓的同時，推出空間更實用、更簡潔的Mini版本，並注入Re-Nylon再生尼龍，融合復古韻味與當代永續理念。
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Prada Corsaire Re-Nylon and leather mini shoulder bag HK$ 26,000（Prada官網圖片） Prada Corsaire Re-Nylon and leather mini shoulder bag HK$ 26,000（Prada官網圖片） Prada Corsaire Re-Nylon and leather mini shoulder bag HK$ 26,000（Prada官網圖片） Prada Corsaire Re-Nylon and leather mini shoulder bag HK$ 26,000（Prada官網圖片）
極繁主義代表作：Corsaire手袋的設計語彙
Corsaire手袋最初於2016年秋季時裝展登場，當時正值極繁主義大行其道的黃金年代。手袋名稱取自法文中的「海盜」，設計靈感帶有濃厚的自由流浪與冒險色彩。Hip Hop女王JESSI 5大精品手袋收藏！LV、Fendi、Prada全是經典款
這款手袋的核心辨識度在於經典的皮革馬鞍包輪廓，以及包身下緣懸掛的金屬圓環與皮繩流蘇。根據美國權威手袋新聞網站PurseBlog的分析，Corsaire當年的出現打破了傳統馬鞍包的簡約框架，成為時尚迷心中最具個性與前衛色彩的標誌性手袋之一。
Prada Corsaire aged leather mini shoulder bag
HK$ 29,100（Prada官網圖片） Prada Corsaire aged leather mini shoulder bag
HK$ 29,100（Prada官網圖片） Prada Corsaire aged leather mini shoulder bag
HK$ 29,100（Prada官網圖片）
2026年改版亮點：去繁就簡與質感進化
十年後重新登場的Corsaire手袋並非單純復刻，而是因應當代女生的日常穿搭習慣進行了多項結構優化：
1.取消外袋，線條更洗鍊：初代Corsaire設有外部貼袋，新版本則順應簡約趨勢移除外袋，保留圓潤流暢的弧形包底，視覺效果更俐落。
2.改為Mini尺寸，容量依然充足：順應Mini Bag熱潮，調整為更符合日常通勤與休閒需求的精巧版型，同時維持寬敞的收納空間。
Prada Corsaire aged leather mini shoulder bag
HK$ 29,100（Prada官網圖片） Prada Corsaire aged leather mini shoulder bag
HK$ 29,100（Prada官網圖片） Prada Corsaire aged leather mini shoulder bag
HK$ 29,100（Prada官網圖片）
3.材質多元化：除了經典黑皮外，新季特別推出質感細緻的麂皮、帶有歲月痕跡的復古皮革，以及結合燈芯絨翻蓋並綴有標誌性Prada琺瑯三角金屬標誌的特別款。
4.升級Re-Nylon環保內裡：內部襯裡全面升級為品牌專利的Re-Nylon再生尼龍布料，兼顧耐用度與環保訴求。
Prada Corsaire corduroy and leather mini shoulder bag
4,400.00 CAD （約HK$ 24,600）（Prada官網圖片） Prada Corsaire corduroy and leather mini shoulder bag 4,400.00 CAD （約HK$ 24,600）（Prada官網圖片） Prada Corsaire corduroy and leather mini shoulder bag 4,400.00 CAD （約HK$ 24,600）（Prada官網圖片） Prada Corsaire corduroy and leather mini shoulder bag 4,400.00 CAD （約HK$ 24,600）（Prada官網圖片）