喇叭褲穿搭技巧公開！梨型、H型、沙漏型必學　輕鬆駕馭復古流行

8、90年代開始吹起喇叭褲，誇張的褲管剪裁，卻顯得腿部線條纖細，在當時可是最蝦趴的時尚指標，這麼復古的流行元素，今年又重新流行起來，但喇叭褲的版型，並不是每個人都適合。



喇叭褲有高腰、中腰版型或是運動版型，這麼多種，該如何選擇適合自己的呢？編編來幫忙解惑啦！

1. 梨型身材

梨型身材胯寬腿細的女生可以選擇高腰款式，最適合身高不高，腿不長的女孩，合身的腰圍以及腿部，在褲管的地方做喇叭的設計，讓大腿顯瘦，腰部線條也更明顯。

2. 沙漏型身材

沙漏型身材腿部纖細的女孩可以選擇運動型喇叭褲，它的版型是最難駕馭，若穿不好就很容易擠肉！若想展現身材的女孩想嘗試，建議搭配有高度的鞋子，才能讓腿部線條延伸才適合！

3. H型身材

H型且個子較小的女孩可以選擇微喇叭，也是3種當中最適合不敢嘗試誇張款式的女生，小小的喇叭版型，最好駕馭，也不容易出錯，配平底鞋也很安全！

以上喇叭褲，有沒有找尋到適合自己身材的版型呢？喇叭褲其實是造就假身高的殺手，剛好今年又再度流行回來，趕緊抓住今年好好穿一番吧！

【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】