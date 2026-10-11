毛巾應該多久洗一次？醫生揭6大拖延清洗原因　聞起來不臭≠乾淨

毛巾、浴巾是人們每天會使用的生活必需品，而不少民眾習慣使用一條毛巾好幾天，甚至數個月才洗一次。



台灣精神科醫師陳豐偉提醒，毛巾與浴巾長期放置在潮濕環境下容易滋生病菌，因此使用2到3次後就應該換洗。陳豐偉更分析六大心理學因素，指出為何人們總是拖延清洗毛巾的原因。

醫生揭人們拖延洗毛巾的6大心理原因（點擊放大瀏覽）▼▼▼

6大拖延清洗毛巾的原因（01製圖）

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毛巾應該多久洗一次？

陳豐偉表示，2025年Time雜誌曾訪問知名皮膚科醫師，說明「毛巾會蒐集許多髒東西」，帶走死皮細胞與身上的微生物，也可能被葡萄球菌、糞便相關病原、造成疣的病毒、造成香港腳／癬的真菌污染。

此外，若毛巾長時間放置在潮濕的環境中，微生物便有機會繁殖，下一次再用同一條毛巾時，如果皮膚有破口、或正好有痘痘、抓痕與刮痕，就可能成為病原進入皮膚組織的機會。

毛巾應該多久洗一次？陳豐偉舉例國外媒體常提出「3‑Day Towel Rule」的毛巾使用原則，但對於頻繁使用同一條毛巾的人，更建議使用兩到三次就應換洗。

對上班族而言，在趕車、開會、回信與工作等因素影響下，回家後只想洗澡休息，導致浴室中那條「沒很臭、看起來也不髒」的毛巾常被延長使用。長時間置於溫暖、潮濕、沾有皮屑的環境，對微生物而言便是理想溫床。

73%的人使用毛巾超過建議的三天

根據英國2023年調查指出，33%的人表示自己三個月才洗一次毛巾，另有11%的人使用時間更長。多數人認為身體乾淨、毛巾看起來無污漬，進而合理化延長其使用。

研究指出，73%的人使用毛巾超過建議的三天，且毛巾在潮濕狀態超過24小時，細菌數量可增加500%。因此許多持續性皮膚問題在改善毛巾衛生後也可明顯好轉。

陳豐偉分析，人們時常拖延洗毛巾的這項行為其實與心理學有關，而非洗衣設備問題。

6大拖延清洗毛巾的原因

1. 看不見就當不存在

由於人們無法直接看到細菌，且後果不一定立刻發生，大腦就會用最省力的判斷：「以前也這樣，沒怎樣啊。」接著人們會認為：「我皮膚很好」，風險就被自動打折，洗毛巾的優先順序也跟著下降。

2. 我很乾淨，但我今天很累

當「我注重生活品質」遇上「我不想洗衣」時，許多人會感到心理不適。為了減輕不舒服感，常會找理由合理化延長使用：掛在通風處就沒問題、貴毛巾較抗菌、只擦身體不擦臉等。一旦這些理由成立，毛巾便會繼續掛著，延長使用時間。

3. 再一天也沒差

拖延會把異常變成新常態。假設你已經拖延至第4天，你更容易認為：「都這樣了，多一天也不差。」再加上「現在洗很浪費時間」，你就更難停損。

4. 聞起來不臭＝安全？

人們太習慣利用嗅覺、視覺來判斷事物，因此在毛巾不臭、不黑等條件下，就判定為「乾淨」。然而「沒有味道」不等於「沒有微生物」，這種感覺型判斷，會讓界線一次次往後退。

5. 明天的我比較自律

洗毛巾的成本是立刻產生的（分類、晾曬、摺疊），但好處卻是延後的（保持清爽、改善皮膚健康）。大腦自然偏好「先省事」，因此容易把換洗的希望推到明天，而明天的你通常仍然忙碌。

6. 大家都這樣吧

如果周遭許多人都是一週才洗一次毛巾，人們容易將這視為「正常」的行為，甚至在同住環境中出現「反正有人會洗」的責任稀釋效應。更微妙的是省略偏誤：不洗毛巾是一種「不作為」，在心理上較不會自責，因此拖延行為就會持續發生。

從備齊毛巾到設立「毛巾日」 降低拖延養成清潔習慣

最後陳豐偉說，如何克服上述的心理障礙，最基本的方法是先準備足夠多的毛巾、浴巾放在浴室的櫃子裡，然後在浴室放小洗衣籃，毛巾、浴巾。使用毛巾到第三次後即可直接丟入洗衣籃，從櫃子拿出新的毛巾替換。若能固定每個禮拜中的特定日期作為「毛巾日」，每週一次或兩次將洗衣籃中的毛巾、浴巾投入洗衣機清洗，將更容易養成習慣。

此外，培養固定換洗毛巾的習慣也可能帶來額外的心理回報。當大腦收到「我值得待在更乾淨、舒服的環境」的訊號時，人們也更願意順手換枕套、整理浴室、打掃環境。這種小改變有助於形成正向行為循環，提高生活整體舒適度。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：毛巾、浴巾應該多久洗一次？專家曝最佳時間「大部分人都搞錯」，把黴菌細菌擦在身上】