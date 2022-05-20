瑜珈墊5大清潔注意！皮膚醫生：1週沒洗變細菌天堂惹全身敏感發炎

趁著天氣漸暖，許多人都開始重拾運動健身的習慣，特別是好上手的各類瑜伽項目。但你知道嗎？根據美國 Rutgers New Jersey Medical School 教授的一份研究顯示，瑜珈墊竟然是超大細菌溫床。



由於運動時大量排汗，瑜珈墊上沾滿汗漬、油漬再混合著各種皮屑，容易導致瑜珈墊表面滋生細菌和黴菌，容易皮膚出現發炎或過敏反應。

為了不要讓大家一不小心變爛面，儂編今天就要來告訴各位5個清潔瑜伽墊注意事項！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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消毒紙巾 or 噴酒精

礙於新冠疫情尚未完全結束，許多人都習慣會在使用瑜珈墊前先進行消毒，但究竟要選擇方便攜帶的市售消毒濕巾來擦拭，還是直接用酒精噴霧噴灑瑜伽墊表面再用布或衛生紙擦除清潔呢？我們會建議大家選擇後者，並且在噴灑完酒精後盡快擦拭加速揮發，盡量避免各類消毒液長時間殘留在瑜珈墊表面，防止化學藥劑加速瑜珈墊老化分解的機會。

不要用洗衣機

最近北部總是陰雨綿綿，連信誓旦旦不用烘衣機殘害衣物的儂編也慢慢屈服在其方便快速的便利性之下，但如果是要清潔瑜伽墊，千萬不要因為一時懶惰就把瑜伽墊丟進洗衣機或烘衣機裡清洗。市面上多數的瑜珈墊都不能承受高扭力旋轉和高溫加熱，不僅會讓瑜伽墊破損更可能把洗衣、烘衣機用壞。

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浸泡、擦拭即可

既然不能丟洗衣機那究竟該怎麼洗，其實洗瑜珈墊非常簡單，只要用溫水浸泡就可以了，若想要加強清潔效果可以在水中倒一些不含漂白、柔軟......等添加劑的洗衣粉、洗衣精，並且在水中製造小旋渦讓水沖進瑜珈墊的毛細孔中。最後，再利用濕布擦拭污漬處，去除較嚴重污垢，並放在陰涼處慢慢等瑜珈墊自然風乾。

不可以曬太陽

大多數的瑜珈墊為了增加親膚性並配合運動時的延展性，都是使用橡膠加工物作為基底進行大量壓模製造，因此如果放在陽光下長時間暴曬會容易導致瑜珈墊脆化變硬，讓未來在使用時容易破裂，或慢慢出現斑駁脫皮的問題，使瑜伽墊壽命大大降低。

一週洗一次

看到這裡相信許多一下課就急著把瑜珈墊收進袋子裡，放在家裡陰暗處等著下次上課再拿出來的姐妹都跟儂編一樣嚇得一身冷汗！但沒關係趁現在快點養成好習慣，每隔一星期就替瑜珈墊進行全面清潔，讓你每週都能帶著香噴噴的全新瑜珈墊去上課，遠離各種可能誘發皮膚病變的壞菌蟲吧！

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