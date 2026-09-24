洗衫｜洗衣機用錯易使衣服發臭？專家揭示正確使用方法＋洗滌禁忌

洗衣機是現代家庭中不可或缺的好幫手，能夠大幅減輕日常家務的負擔。多數人將髒衣物丟入機槽、倒入洗劑並按下啟動鍵，便理所當然地認為衣物已經徹底洗淨。然而，許多日常不經意的小習慣，往往是導致衣服越洗越臭、甚至損壞機器壽命的元兇。其中，最常引起討論的居家疑問便是：洗衣機用完之後，蓋子究竟該關上還是打開？



洗衣機洗完到底該不該關蓋子？專家給答案

許多講究居家整潔的民眾，在取出洗好的衣物後，會順手將洗衣機的門扉或上蓋關閉，以防灰塵落入。針對這個常見的動作，專業維修與清潔專家表示，洗完衣服後，洗衣機的蓋子最好保持長期打開，原因在於，即便脫水程序已經完成，機身底部的隱蔽處可能依然會殘留1至2公升的水分。

如果立刻關上蓋子，會將濕氣完全悶在機槽內，高溫潮濕的環境極易滋生細菌並散發難聞的霉味。保持開蓋通風，能有效預防發臭問題。不過專家也特別提醒，若家中有年紀較小的幼童或是寵物，考量到攀爬跌落的安全隱患，仍需視情況妥善關閉或加裝安全鎖。

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衣服洗了兩年竟然都沒洗乾淨？你真的按對模式了嗎？

除了保養習慣，設定錯誤的洗衣模式也會讓洗衣機淪為裝飾品。網路上曾有案例分享，有民眾連續兩年使用洗衣機上的「漂＋脫」模式清洗衣物，以為這代表著「洗滌加脫水」。直到向客服詢問後才驚覺，所謂的「漂洗」是指用清水將已經洗淨的衣物再次沖洗過水，以去除殘留的洗劑。

在這個模式下，系統根本不會將洗劑盒內的洗衣精注入機槽中，等同於衣物只用清水轉了兩年。若真的遇到忘記加洗劑的狀況，可以將洗衣精直接塗抹或倒在衣物上，再選擇「漂＋脫」模式多運轉幾次，確保洗滌劑被充分沖刷乾淨。

亂加清潔神物反而弄壞機器？這些洗滌禁忌千萬別碰

坊間流傳著許多洗衣機的清潔偏方，但若未經查證隨意使用，可能會造成反效果。許多人喜歡倒入白醋與漂白水來進行機槽殺菌，這其實是非常危險的作法。白醋屬於酸性，容易侵蝕洗衣機內部的金屬零件；而漂白水屬於鹼性，兩者混合後會產生中和反應，完全失去原本的清潔與殺菌效果。

另外，若習慣使用滴露等消毒藥水，絕不能加入熱水一同運轉，這會產生一層極難清洗的白色薄膜，卡在機身內壁。正確的作法是先在盆中將衣物用消毒水浸泡完畢，再放入洗衣機中清洗。

洗衣精倒越多越乾淨？破解容量與添加迷思

不少民眾有一種錯覺，認為只要倒入大量的洗衣精或洗衣粉，就能將嚴重的污漬洗得乾淨溜溜。事實上，過量的洗劑不僅無法提升清潔力，殘留的皂垢與濕氣結合後，會在機槽外圍形成滑滑黏黏的暗色污漬（俗稱海苔或紫菜），這正是洗衣機發出惡臭的根源。

添加洗劑時，務必使用產品內附的專屬量勺或瓶蓋來精準測量，依照說明書的指示投放，有時只需建議用量的四分之三，就足以達到完美的洗淨效果。

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衣服該怎麼放才對？正確洗衣步驟讓清潔力翻倍

洗衣服的順序同樣藏著學問。將待洗衣物放入機槽時，建議先將較重的衣物放置於底部，較輕的內衣褲與襪子放在上方，這樣能有效增加洗衣機底部的重心，提高滾筒的轉動效率與穩定度。

若家中有飼養毛小孩，衣物上沾附的寵物毛髮非常容易卡進機身膠圈的縫隙中，造成日後清理困難。放入洗衣機前，務必先用清水或黏毛器將毛髮與大型髒污初步去除。

此外，每台洗衣機都有規定的容量上限，千萬別為了省水省電而將衣物塞滿到頂，保持在標示的線位以下，才能讓水流有足夠的空間穿透衣物纖維。

居家洗衣機保養指南，幾招教你告別霉味

要維持衣物的清新，定期的機身清潔不可少。每個月可進行一次基礎保養，將半磅的小蘇打粉或是約10克的過碳酸鈉（溶於2公升、30至50°C的溫水中），倒入機槽內並開啟高溫空機清洗模式，能有效剝落內壁污垢。

若發現機門膠圈出現發霉，可使用廚房紙巾沾取適量的家用漂白水敷在膠圈上約2至3小時，接著用冷水沖洗乾淨即可，切忌使用高溫水洗以免破壞漂白水效能。

除了日常維護，建議每兩年安排一次專業的深層拆洗服務，確保內外槽的死角與烘乾風扇的灰塵被徹底清除，為家人打造真正安心的穿著體驗。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：洗衣機洗完蓋子該不該關？專家曝1舉動害衣服越洗越臭，網驚：都做錯了】