睡衣穿多久換洗才對？專家教正確洗衫指南　附11類衣物清洗時間表

我們總說現代人越來越講究儀式感，連睡覺這件事都不再隨便，一套好看的居家服、柔軟的睡衣，成了下班後最療癒的存在。但問題來了——睡衣到底多久該洗一次？



明明沒有出門、也沒碰到外面的髒污，卻總覺得穿久了怪怪的。其實睡眠時流汗、皮膚分泌的油脂，才是藏在細節裡的關鍵。睡衣不需要天天洗，但「什麼時候該洗」比你想像中更重要。

睡衣正確清洗攻略，附11類衣物清洗時間（01製圖；unsplash@kristina-petrick）

睡衣多久該洗一次？教正確洗衫攻略，另附11類衣物清洗時間（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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美國清潔協會建議3–4天就該洗一次

美國清潔協會（The American Cleaning Institute）指出，汗水加上皮膚分泌的油脂，一旦附著在睡衣纖維上，就容易成為細菌滋生的溫床。因此最理想的清洗時機，是「穿過3到4次」就應該換洗。

如果本身屬於容易流汗體質，或正值夏季、悶熱天氣，清洗頻率更需要再拉高。同時也別忽略床單清潔，建議至少每兩週清洗一次，若夜間流汗量大，間隔時間應再縮短，才能真正維持睡眠環境的乾淨。

睡衣長時間不洗會引發的皮膚問題？

裸睡反而更要洗床單！ WebMD醫學博士妮哈・帕塔克（Neha Pathak）提醒，除了汗水之外，皮膚表面的細菌、油脂、身體分泌物，甚至環境中的過敏原，都會隨著時間累積在長期未清洗的睡衣上。

當這些物質反覆接觸皮膚，可能引發刺激反應，輕則出現過敏、打噴嚏、流鼻水，嚴重時甚至導致皮膚搔癢、紅腫或其他皮膚問題。特別是習慣裸睡的人，雖然少了睡衣，但所有分泌物都直接接觸床單，因此床單的清洗頻率反而更不能偷懶。

根據睡衣材質，決定清洗頻率才聰明

睡衣多久洗一次，其實和「材質」關係很大，洗對了不只更乾淨，也能延長衣服壽命。像是棉質、亞麻這類天然纖維，透氣性佳、吸汗效果好，相對不容易悶住濕氣與細菌，如果是一般流汗量、睡眠環境乾爽的情況下，大約穿3～4次清洗一次就很足夠；但若本身容易流汗，或夏天開冷氣仍會出汗，建議2～3次就換洗，避免汗水殘留影響膚況。

至於聚酯纖維、尼龍等合成纖維材質，因為透氣度較低，容易累積濕氣與油脂，反而更容易成為細菌溫床，建議穿1～2次就清洗，尤其貼身睡衣更不能偷懶。掌握材質特性來調整清洗頻率，才能真正睡得舒服又安心。

同場加映：各類衣物清洗時間

1. 床單

至少每兩週清洗一次，如果晚上出汗多，則需要更頻繁地清洗。

2. 睡衣

穿3到4次後就應該洗（如果睡前洗澡，可以多穿幾次再洗）。

3. 浴巾

每次使用後應懸掛晾乾，正常使用3至5次後清洗。毛巾必須完全晾乾後才能再次使用。因此，請記住每次使用後都要將毛巾懸掛起來。

4. 內褲和襪子

每次穿後都應該清洗。

5. 內衣

夏天建議天天洗，冬天可以穿2-3次後再清洗。每次穿著之間最好間隔一天，讓胸罩的彈性纖維恢復原狀。

6. T恤、背心

每次穿著後都應該清洗。

7. 襯衫和卡其褲

這樣的外套可以穿幾次再洗，除非天氣很熱，你出汗了，或者衣服明顯髒了或沾有污漬。

8. 牛仔褲

一般可以穿3次後再洗。

9. 緊身褲和褲襪

為了去除膝蓋處的鬆垮，每次穿後都應該清洗。

10. 西裝

在正常穿著情況下通常可以多次穿著後再進行乾洗（羊毛西裝3-4次，合成纖維西裝4-5次）。根據您的生活方式或環境，可能需要更頻繁地乾洗。例如，煙霧瀰漫的酒吧、空氣污染嚴重的場所、有異味的環境，或西裝沾染污漬，都可能意味著需要更頻繁地清洗。

11. 泳衣

每次穿後都應該清洗。

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