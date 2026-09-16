洗衫地雷｜深色牛仔褲易褪色變形？專家教清洗小技巧加白醋防甩色

深色牛仔褲百搭又實穿，是衣櫃裡不可缺少的基本單品，但很多人都用錯方式清洗，導致洗了幾次就褪色變形，看著洗壞的牛仔褲，不僅傷心也傷荷包。



澳洲服飾品牌Brand House Direct共同創辦人暨時尚顧問Leanna Spektor透露，原來只要加入「這一小物」一起清洗，就能讓牛仔褲維持良好狀態。

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牛仔褲褪色的主要原因是染料脫落。熱水會打開布料纖維，讓染料流失，除此之外，強力洗劑、過度清洗和脫水也會導致褪色，甚至鬆垮變形。

Leanna分享清洗牛仔褲的小技巧，只要加入一杯白醋，將褲子整件翻過來，反面朝外，並用冷水洗滌，就可以防止褪色的狀況發生。白醋是一種天然的固色劑，有助於讓染料更穩定地附著在布料上，避免染料在每次清洗後流失，也能去除殘留的洗衣精，就像是一層保護網，能延長牛仔褲的壽命。

將牛仔褲翻面清洗，是為防止在洗衣機內因摩擦和攪動造成布料損壞，使用冷水洗滌則是為避免染料因受熱流失，進而導致褪色。

Leanna提醒，應使用專為深色衣物設計的溫和洗衣精，避免使用含漂白成分或太強力的洗劑，破壞布料纖維。衣物柔軟精也盡量不要使用，因為它會附著在纖維表面，讓布料容易起毛球。清洗完畢後建議以晾曬方式自然風乾，不要使用烘乾機，以免熱風加速牛仔褲褪色縮水。

Leanna補充，不少人買了價格高昂的牛仔褲，卻因為不知道如何清洗，沒穿幾次就壞掉了，「加白醋一起洗真的有效，牛仔褲顏色會更持久，版型也能維持硬挺。」養成正確的清洗習慣不僅能延長衣物壽命，也能減少購買新衣的次數，省錢又環保。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：牛仔褲洗了就褪色變形？專家建議清洗多加「這1物」，洗後不鬆垮，顏色一樣漂亮】