米蘭時裝周｜向歷史女性軍事指揮官致敬！Max Mara展現代剛柔美學

米蘭時裝周行程緊湊，相較過往奪目噱頭，今季重拾低調和舒適狀態，並將焦點回到模特兒身上。Max Mara早前發布最新2026秋冬系列，一貫簡練和優雅的風格，今次再向歷代女性致敬，以頌揚女性的偉大與力量。



2026秋冬米蘭時裝周｜Max Mara出席嘉賓名單

台灣藝人陳妍希出席觀賞時裝秀，穿上春夏26系列甜美短裙搭西裝外套，以辦公室造型展現出柔和力量；泰國女星Kimberly Anne Woltemas則以在春夏系列時裝秀中，所強調的黑色粗腰帶，打造強勢魅力。本地新生代藝人譚旻萱（Mandy Tam）更在後台與Max Mara創意總監Ian Griffiths握手及合照留念。

2026秋冬米蘭時裝周｜Max Mara出席嘉賓名單：陳妍希 (品牌提供)

2026秋冬米蘭時裝周｜Max Mara時裝秀日期/時間/地點

在意大利米蘭時間26日那天，有著不少重點關注的時裝秀，Max Mara便是其一，定於上午9時30分舉行（香港時間下午4時30分）。場地以簡約為主，運用灰色調締造舒適氛圍，加上毛絨地板設計，以呼應今季服飾主題。

2026秋冬米蘭時裝周｜Max Mara時裝秀日期/時間/地點 (品牌提供)

2026秋冬米蘭時裝周｜Max Mara時裝秀主題

深入探索「新故相生」（History and Modernity）的主題，從中世紀及哥德式風格汲取靈感，打造全新的現代優雅及實用主義。同時向象徵智慧與權力的歷史人物瑪蒂爾達·迪·卡諾薩（Matilde di Canossa）致敬，以頌揚意大利女性的堅毅精神。

2026秋冬米蘭時裝周｜Max Mara時裝秀主題 (品牌提供)

2026秋冬米蘭時裝周｜Max Mara致敬的女性是誰？

靈巧如蛇，溫馴如鴿 Max Mara 2026秋冬系列

上季品牌向龐巴度夫人致敬，至於今次的瑪蒂爾達，亦是歷代偉大女性之一。她是位出色的外交家和軍事指揮官，會征戰沙場並取得勝利。她統治意大利北部的廣袤領土，擁有相當的權力，並維持著諸侯與教皇之間的和平，堅定秉持女權精神。

Max Mara的起源地亦是瑪蒂爾達統治的領土之一，創於1981年並推出101801經典大衣；而瑪蒂爾達的輝煌時期在1081年，兩者在數字上有著共通之處。因此，品牌今次透過頌揚瑪蒂爾達，為2026秋冬系列賦予堅毅的力量。

米蘭時裝周｜Max Mara致敬的龐巴度夫人是誰？最大洛可可風推動者

2026秋冬米蘭時裝周｜瑪蒂爾達 (Getty Images)

2026秋冬米蘭時裝周｜Max Mara秋冬系列重點：黑色手套

整個系列不難發現以黑色絨面手套貫穿，可見出百搭與多元性。從古至今，手套在穿搭上有重要象徵，如在16世紀，會被視為訂情信物；19世紀則寓意財富和貞潔，古時騎士更會在頭盔和盾牌上掛心儀對象的手套，以給他們更多的力量。

2026秋冬米蘭時裝周｜Max Mara秋冬系列重點：毛茸觸感

不用繁複花俏的語言，Max Mara使用簡潔、舒適和柔軟的衣料，與大家展開一段更親近的時尚對談。系列採用純正的毛茸面料，包括駝絨、山羊絨、羊駝絨、馬海毛、精細羊毛、光澤感雙面料與細膩泰迪熊大衣，配合貼臀剪裁，並參照「黑暗時代」的設計元素，帶來結合現代強勢與細膩的剛柔力量。